Model Corsa Opel nabízí již od roku 1982. Za tu dobu vzniklo celkem pět generací tohoto malého vozu. Dosud se jich prodalo bezmála čtrnáct miliónů. Na chorvatském pobřeží jsem nyní měl možnost vyzkoušet několik exemplářů přicházející šesté generace. Dozvěděl jsem se také české ceny.

Opel Corsa 2020 | Foto: Opel

Příchod šestého pokračování tradičního městského automobilu Opel Corsa má oproti původním plánům určité zpoždění. Hodně totiž změnilo zapojení automobilky s bleskem ve znaku do struktur francouzského koncernu PSA. To pak v konečném důsledku vedlo k tomu, že konstruktéři museli začít téměř od začátku a připravit automobil, který má po technické stránce leccos společného s novým Peugeotem 208.

Proto jsem byl před započetím prvních testovacích jízd hodně zvědav na to, zda si vůz dokázal zachovat své tradiční "německé" hodnoty. Tedy například jisté až sportovní jízdní vlastnosti, dostatečnou prostornost a kvalitní a ergonomicky dobře uspořádaný interiér.

K tomu, aby jezdila dobře, má podle již dříve zveřejněných technických údajů docela solidní předpoklady. V porovnání s minulou generací totiž “zhubla” o více než sto kilogramů. Dokonce existuje verze (s menší výbavou a základním benzinovým motorem), která má hmotnost dvacet kilogramů pod hranicí jedné tuny. Odlehčený je skelet, kapota je nově z hliníku, lehčí jsou motory a třeba také na konstrukci sedadel se podařilo ušetřit deset kilo.

Přitom se auto oproti minulé generaci natáhlo do délky až na 406 centimetrů a současně rozšířilo. Vzhledem k tomu, že naopak výška klesla, působí už na první pohled auto dynamicky.

Uvnitř se to projevuje solidním místem, což platí o místě pro zadní spolujezdce. Za řidiče s výškou 186 se relativně dobře usadí stejně velcí jedinci. Před koleny budou mít k dobru ještě kolem pěti centimetrů volného místa, při opření se do opěradel však jejich temeno bude zasahovat do obložení stropu. To proto, že se směrem k zadnímu oknu linie střechy poměrně razantně snižuje. Dozadu se také nenasttupuje úplně snadno. Dveře jsou totiž poměrně úzké.

Trošku utiskován se může cítit také člověk na sedačce vedle řidiče. Středový panel je totiž natočen směrem k řidiči, což ubírá místo na druhé straně auta.

Francouzský vliv není na první pohled poznat

Interiér si zachoval rysy typické pro německou značku Opel. To znamená, že volant má obvyklou velikost a skrze jeho horní část se řidič dívá na přístrojové ukazatele. Je to tedy diametrálně odlišný přístup od toho, který volí ve spřízněném Peugeotu. V případě výbavy Elegance, se kterou jsem jezdil první testovací den, měl klasický tvar kruhu, ve verzi GS Line pak byl dole mírně zploštělý. V ní mě pak zaujaly i sedačky s barevnými pruhy uprostřed. Mají také velmi solidní boční vedení a dlouhý sedák. Líbilo se mi, že konstruktéři zachovali většinu klasických ovládacích prvků, včetně knoflíků topení a klimatizace. Také lze jedním stiskem tlačítka vypnout pro někoho otravný systém pro udržování vozu v jízdním pruhu.

Zavazadlový prostor se svým objemem dostal přes hranici tří stovek litrů, což je solidní hodnota. Pod jeho dnem je navíc dost velký prostor, kam by se měla vejít i plnohodnotná rezerva. Pokud potřebuje někdo převážet větší věci, lze samozřejmě sklopit zadní opěradla. Na jejich spodní hraně ale pak vznikne poměrně velký schod.

Není žádným tajemstvím, že Opel Corsa bude v této šesté generaci schopen jezdit také čistě na elektřinu. Na této prezentaci však byly k vyzkoušení zatím pouze spalovací motory. První den jsem si vyzkoušel prostřední výkonovou verzi tříválcového zážehového motoru 1,2. Té již turbo dopomoháhá k výkonu 100 koní (základní jedna-dvojka má plnění atmosférické a poskytuje jen 75 koňských sil). Agregát byl spojen s šestistupňovou manuální převodovkou. Agregát při dvoučlenném obsazení postačuje i pro svižnou jízdu, opravdu sportovní tempo si však člověk užije až s nejvýkonnějším provedením se sto třiceti koňskými silami. V takovém případě je ale vždy spojený s osmistupňovým automatem. Kdo chce, může volit stupně manuálně pomocí pádel u volantu.

Čtvrtou možnou motorizací je čtyřválcový turbodiesel. Na jeho vyzkoušení jsme tentokrát čas neměli. V českých poměrech ale stejně příliš velký podíl na trhu mít nebude.

První den jsme jezdili většinu času za tmy. Tudíž jsme si vyzkoušeli i příplatkové adaptivní LED Matrix světlomety (stojí 16 tisíc Kč). Na rovném úseku fungují naprosto skvěle. Jakmile jsme ale najeli na zvlněný povrch silnice, najednou se zhruba padesát až osmdesát metrů před námi objevovovala naprosto neosvětlená místa cesty. Další úsek přitom byl zase osvícen dobře.

Za volantem se lze bavit

Lidé op Opelu slibovali, že i po spojení s francouzským koncernem PSA budou jejich modely i nadále jezdit jako obvykle. Cizí by jim tak měla být francouzská houpavost a s tím spojená nejistota při rychlejším průjezdu zatáček a na nerovných vozovkách. A skutečně. I verze se slabším motorem byla v zatáčkách příjemná a do značné míry také zábavná. To ještě více platilo o exempláři řady GS-Line. V jeho interiéru se navíc ještě nachází přepínač jízdních režimů, který se po zapnutí režimu Sport postará o tužší řízení a ostřejší reakce motoru a převodovky.

Auto se v zatáčkách naklánělo velmi mírně, mírná nedotáčivost přicházela až po opravdu rychlém nájezdu do zatáčky a nerovnost kola neodchýlila ze zvolené stopy. Jen posilovač brzd by nemusel být tak horlivý už po mírném sešlápnutí pedálu. Dá se na to ale rychle zvyknout. Také na hrubším povrchu do interiéru pronikal trošku větší hluk od odvalujícících se kol, než by bylo žádoucí.

V členitém chorvatském terénu a při povětšinou svižné jízdě jsme s kolegou se slabší verzí dvanáctistovky jezdili se spotřebou 6,5 litru, silnější (a s automatem) si vyžádala o litr více. Tyto hodnoty však půjdou při menším využívání potenciálu agregátů srazit dolů minimálně o litr.

Opel již začal přijímat objednávky na tuto horkou novinku. Základní provedení přijde na 289 990 Kč. V takovém případě v továrně vyrobí kus s benzinový motorem 1,2 (55 kW), v jehož výbavě se sice nachází například šestice airbgagů, sada bezpečnostních asistentů včetně autonomního brzdění, rádio, tempomat, elektrické ovládání předních oken a zrcátek či výškově nastavitelné sedadlo řidiče, ale chybí například klimatizace.

Za tu se pak (společně s dalšími drobnostmi) připlácí deset tisíc. Kdo si bude chtít dopřát silnější motor, musí oželet dalších 30 tisíc korun. Částka se tak vyšplhá na 330 000 Kč. Naftová verze začíná na úrovni 379 990 Kč. Nejvybavenější verze Eelegance, případně GS Line začínají na částkách 370, respektive 380 tisíc Kč.

Srovnání nové Corsy s cenami konkurentů přineseme v příštích dnech.