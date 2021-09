Automobilka Dacia začíná prodávat vylepšenou verzi svého SUV Duster. Otestovali jsme ji v tuzemském prostředí. V recenzi se pak dočtete také to, jak funguje spojení zážehového čtyřválce a automatické převodovky.

Dacia Duster se nemusí zdržovat je na silnicích | Foto: Dacia

Už při představení poslední nabízené verze kombíku Dacia Logan MCV mně lidé z této rumunské automobilky vysvětlili filozofii, s jakou se přistupuje k mezigeneračním změnám, případně modernizacím jednotlivých typů vozů během jejich životního cyklu. Je to totiž velmi prosté: Prostě se sbírají postřehy od zákazníků a to, co se jim nejvíce nelíbí, se napraví..

Na to, jak auto nyní vypadá zvnějšku i zevnitř, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Stejně tak je tomu s faceliftem druhé generace veleúspěšného modelu Duster. Sám jsem si toho všiml hned, jakmile jsem usedl do kabiny nové verze. Konečně je mezi předními sedačkami plnohodnotná loketní opěrka a z oblasti multimediálnío displeje zmizel USB konektor. Místo něho jsou dva - nacházejí se dole v přihrádce středového tunelu.

Tam je pro ně správné a logické místo. Kabel pro dobíjení mobilního telefonu tak nemusí nesmyslně procházet skrze celou palubní desku. Navíc ty nové konektory, jak jsem si všiml v noci, mají podsvícené okraje. To si určitě zaslouží palec nahoru. Další dvě "uesbéčka" přibyla také vzadu.

Kromě těchto "uživatelských" ovšem Dacia Duster podstoupila také změny designové. Mezi ty patří třeba nové světlomety se zobrazením písmene Ypsilon. Jiná je také maska chladiče.

Pracovalo se rovněž na aerodynamice. Ke zlepšení koeficientu odporu vzduchu přispívá nový a větší zadní spoiler a rovněž kola. Ke snížení emisí CO2, a tudiž spotřeby, pomáhají třeba také nová ložiska kol a pneumatiky.

Přestože by to také v boji o menší emisce CO2 pomohlo, konstruktéři se rozhodli nezmenšovat světlou výšku a nesnižovat tak terénní schopnosti Dusteru. Zajímavé je, že světlá výška je dokonce mírně vyšší (217 milimetrů) u varianty s pohonem pouze předních kol oproti "čtyřkolce". Tam činí 213 milimetrů.

Když už jsme u verze 4x4 tak je třeba připomenout, že její vlastníci můžou užívat vylepšený monitor 4x4 na displeji multimediálního systému. Snímače bočního náklonu umí přesněji určit sklon svahu, na kterém se vůz naklání. Kompas je pak aktivní již od nulové rychlosti a přibyl rovněž výškoměr.

4x4 jen s manuálem

V oblasti pohonných systémů jsou dvě hlavní novinky. Tou první je zvětšení nádrže pro LPG ve variantách s motorem pro spalování dvou paliv o téměř 50 procent, druhou je nabídka automatické převodovky EDC. Má šest stupňů a je k dispozici výhradně pro předokolky ve spojení se čtyřválcem TCE 150.

Verze 4x4 je tedy vždy k mání pouze s manuální převodovkou. Zájemce může volit buď turbodiesel 1,5 dCi s výkonem 115 koní nebo již zmíněný čtyřválec se sto padesáti koňskými silami.

Při jízdě se řidič nového Dusteru může spolehnout na více elektronických asistentů. Třeba také na hlídání vozů v "mrtvém" úhlu, využít lze parkovací asistent, systém pro usnadnění rozjezdů do kopce nebo kamerový systém Multiview. Díky čtyřem vnějším kamerám lze mít třeba při parkování nebo během jízdy v terénu detailní přehled o bezprostředním okolí vozu.

Při testovacích jízdách jsem si také povšiml nového nastavení posilovače řízení. Nyní při rychlostech od cca 70 kilometrů v hodině tuhne, což zlepší cit při řízení.

Testoval jsem provedení s nejsilnějším motorem a automatickou převodovkou. Spotřeba se v kombinovaném režimu pohybovala lehce nad šesti litry, což je v souladu s oficiálními hodnotami podle měření v cyklu WLTP, během městského popojíždění pak narostla na 7,1 litru.

Automatická převodovka má, obdobně jako jiná dvouspojková ústroji, občas problémy s "cukavými" rozjezdy. Chce to se naučit dávkovat plynový pedál.

Na podvozku konstruktéři nic neměnili, tudiž jízdní vlastnosti jsou v porovnání s verzí před faceliftem beze změny. Na příčných nerovnostech zadní náprava mírně odskakuje, nerovnoměrně promačkaná vozovka znamená určité lehce nezvyklé příčné kolébání.

S automatem a s tímto motorem ale již Dacia Duster může posloužit dobře jako klasické městské a příměstské přibližovadlo a zejména po výkonové stránce vyhoví také na delších výletech. Jen je třeba počítat s tím, že plně vybavená verze se silným motorem a automatem vyjde na více než půl miliónu korun.