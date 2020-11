Zatím jen jediný den jsem mohl jezdit s novou verzí kombíku španělské sportovní značky Cupra. Poprvé je ovšem v útrobách sportovně laděného automobilu také velká pohonná baterie a elektromotor.

Seat Leon Cupra ST je zatím k mání pouze ve verzi PHEV | Foto: Radek Pecák

Automobil, který odveze celou rodinu a solidní náklad k tomu, navíc umí řidiče pobavit a kolem shromáždění ekologů demonstrujících za zelenější planetu projet neslyšně a bez vypouštění emisí z výfuku. To je vůz Cupra Leon ST Sportstourer e-hybrid.

Důkladně si ho můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Jak lze vytušit, poslední část označení znamená elektrifikaci, a tudíž i přítomnost vysokonapěťové baterie na palubě a elektromotoru. Ten může pracovat buď sám (pokud jste baterii dobili z rozvodné sítě a nikam nespěcháte), nebo umí své síly spojit s benzinovou přeplňovanou čtyřválcovou čtrnáctistovkou. Ta má sama o sobě výkon 150 koní, elektromotor disponuje 115 koňskými silami. Jestliže pracují souběžně, tak má řidič k dispozici 245 koňských sil. Prostým součtem obou agregátů bychom sice dospěli k výsledku o 20 koní vyššímu, ale v případě hybridů to tak nefunguje.

K prvnímu svezení jsem dostal vůz se španělskými registračními značkami (exempláře pro české zákazníky dorazí až v prosinci). Byl lakován úchvatnou matnou modrou barvou, s níž ladily i části interiéru.

Přestože má model v názvu Cupra, má jiné nárazníky a na karosérii se skví měděná loga této sportovní značky, těžko si někdo nevšimne, že jde vlastně o klasický Seat Leon ST. Vzhled je ale velmi povedený. Snad jedinou vadou na kráse pro mne byly falešné měděně orámované koncovky výfuků vzadu. Ty, jak doufám, "nehybridní" Cupra Leon, která přijde příští rok, mít nebude.

V interiéru se mi velmi zalíbil volant. Je na něm měděné prošívání a linky v téže barvě. Tím, co ale napovídá, že to není jen tak ledajaký Leon, jsou velká tlačítka pod hlavními rameny volantu. Tím levým se vybírá vhodný jízdní režim, pravým se startuje a vypíná pohonné ústrojí.

Na místě, kde obvykle bývá v Leonech startovací tlačítko, jsem pak nalezl knoflík pro vypínání elektronické stabilizace. Ze začátku to řidiče trošku mate, ale pak jsem si zvykl.

Na mokru pozor!

Spokojen jsem byl se sedačkami. Mají dostatečné boční vedení, ale současně zajistí díky solidnímu polstrování také pohodlí na delších cestách. Baterie vzadu nijak neutiskuje zadní cestující, vůz má ale oproti standardnímu Leonu ST méně hluboký zavazadlový prostor. Pouze úplně u zadního nárazníku je kapsa vhodná pro uložení nabíjecího kabelu, prostor obvykle vyhrazený rezervnímu kolu už bezezbytku vyplňuje trakční baterie.

Nejslabší stránkou této nové Cupry jsou kupodivu jízdní vlastnosti. Toto tvrzení, jak jsem si opakovaně potvrdil při průjezdu mokrými a suchými úseky, platí ale pouze pro mokré silnice. Jakmile se totiž snažíte akcelerovat, přední poháněná kola se počnou protáčet a na výjezdu ze zatáčky volant "tahá" za ruce. Podle mého názoru se stala chyba při výběru pneumatik. Pláště Bridgestone Potenza s rozměrem 235/35 R19 sice umí zajistit skvělý přenos hnacích sil na suchou vozovku, ale s točivým momentem 400 Nm (který je navíc díky záběru elektromotoru k dispozici prakticky okamžitě), měly zjevně problém.

Naopak na suchu je i tato elektrifikovaná verz pravou Cuprou. Podvozek (byť není oproti běžným Leonům snížený) zajišťuje příkladnou jízdní stabilitu i na poměrně nerovných okreskách, díky zatížené zadní nápravě je auto v zatáčkách neutrální až lehoulince přetáčivé a řízení přesné. Převodovka je ve sportovním režimu přesná. Občas, když jsem se nechal za volantem trošku unést, jsem pak zalitoval, že auto nedostalo o něco výkonnější brzdový systém.

Z jízdních režimů se mi nejvíce osvědčil Sport. Při "ostřejší" Cupře totiž auto při pouhém sejmutí nohy z plynového pedálu příliš razantně zpomaluje (aby se využila maximálně rekuperační schopnost). Navíc zde uším vadí příliš agresivní nepřirozený "umělý" zvuk.

Jízdu v plně elektrickém módu jsem si vyzkoušel jen chvilku. Odhaduji ale, že bez zapojení spalovacího agregátu by vůz měl být schopen ujet při plně nabité baterii bez problémů čtyřicet kilometrů. To většině lidí postačuje na jízdu do práce a zase zpět domů. Tam pak baterii z klasické zásuvky dobijete za 6 hodin, v případě využití wallboxu se to zkrátí na přibližně 210 minut.

Zákazníkovi navíc naměřené emise při homologačních testech zajistí možnost přidělení speciální "elektromobilní" registrační značky a následně pak parkování zdarma v zónách placeného stání. A také osvobození od dálničního poplatku.

Technické údaje:

Spalovací motor 1.4 e-Hybrid TSI 180 kW/245 k DSG

Počet válců/ventilů 4 válce/16 ventilů

Zdvihový objem 1395 cm3

Vrtání x zdvih 74,5 x 80,0 mm

Kompresní poměr 10,0:1

Elektromotor 85 kW (115 k)

Kapacita akumulátorů 13 kWh

Max. točivý moment 400 N.m

Zrychlení z 0 na 100 km/h 7,0 s

Nejvyšší rychlost 225 km/h

Dojezd s výhradně

elektrickým pohonem (km)

52 (WLTP)/67 (EU)

Spotřeba paliva (l/100 km) 1,3-1,5 (WLTP)/1,6 (EU)

Emise CO2 (g/km) 29,7 – 33,5 (WLTP)/35 (EU)