V recenzi zřejmě nejlepšího současného elektromobilu na světě se zaměřujeme na to, zda cestujícím nabízí stejné pohodlí jako limuzíny třídy S a zejména na reálný dojezd v tuzemských podmínkách.

S Mercedesem EQS se bez obav můžete vydat i do oblastí, odkud je to k nabíječce daleko | Foto: Radek Pecák

Konzervativním motoristům na elektromobilech v současné době vadí především omezený dojezd, zdlouhavé nabíjení a nejasnosti kolem životnosti baterie. Také pak samozřejmě pořizovací cena, která bývá výrazně vyšší než v případě srovnatelně výkonného a velkého vozu se spalovacím motorem.

Mercedes-Benz EQS 450+, který jsem týden zkoušel v rámci redakčního testu, umí prakticky všechny pochybovače o světlé budoucnosti takto poháněných dopravních prostředků přesvědčit o tom, že elektromobily se už dostaly na opravdu vysokou úroveň.

Na konkrétní testovaný exemplář se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Jak jsem vyzkoušel, nabíjí se solidně rychle, na baterii je záruka deset let a dojezd určitě dostatečný. Jinou otázkou je samozřejmě cena, která vždy přesahuje hranici dvou a tři čtvrtě miliónu. Jenže, bavíme se o voze, který je postaven na stejnou úroveň jako nejluxusnější limuzína značky s třícípou hvězdou – tedy takzvané třídě S. A její ceník startuje na úrovni přibližně 2,6 milionu korun. Takže tady rozdíl (vyjádřeno v procentech) zase až tak obrovský není.

Mercedes EQS vážně umí ohromit. Třeba tím, že zvládá sám otevírat dveře řidiči, který se blíží k autu s klíčkem v kapse. Famózní je také obří skleněná plocha pokrývající palubní desku Je rozčleněna do tří displejů, přičemž ten levý slouží jako klasický přístrojový štít, ohromný středový zobrazuje kromě jiného třeba také navigační mapu ve velikosti rozloženého školního atlasu a ten vpravo je určený pro potřeby spolujezdce. Ten na něm může zadávat stejné pokyny jako řidič na tom centrálním, ale může si třeba také pustit film. Jen by měl hlídat, zda se po očku nedívá také řidič, protože v tom případě elektronický hlídač bdící nad bezpečností jízdy, přehrávání vmžiku pozastaví.

Kdo chce, ten ani nemusí „ťapkat“ prsty po displejích. Tento systém s označením MBUX lze totiž velmi dobře ovládat hlasem – a dokonce v češtině. Umí tohoto opravdu hodně, třeba i vyprávět vtipy.

Místa je všude dost

Mercedes-EQS je skvěle prostorné auto. Jak na předních sedačkách, tak rovněž na zadní lavici mají lidé čtyři lidé s prakticky libovolnými postavami opravdu hodně místa. Kdo by chtěl ještě větší luxus, ten si dozadu může objednat dvě samostatné sedačky.

Kufr je ohromný a také velmi praktický. Zejména díky tomu, že se nad ním otevírá celá záď, včetně okna. Třeba lyže lze pak prostrčit díky možnosti sklopit prostřední dvacetiprocentní část zadního opěradla. Pod dnem je ještě box na uložení nabíjecích kabelů.

Na rozdíl od některých jiných elektromobilů nemá vůz "přední kufr". Pod kapotu vpředu se dokonce ani nedostanete. Pokud potřebujete dolít kapalinu do ostřikovačů, tak zatalčíte na úzká dvířka na levém boku. Pak se otevře štěrbina s nálevkou a můžete tento úkon provést. Řidič ještě také může dofouknout pneumatiky. Kvůli všem ostatním servisním úkonům už musíte zajet do servisu.

Jízda ve voze je jako na obláčku. Jedna díky vzduchovému odpružení a jednak skvěle aerodynamicky navržené karosérii. Ta doslova neslyšně krájí vzduch i při dálničním cestování, a pokud řidič při vypnuté rekuperaci sundá nohu z pedálu akcelerátoru, zpomaluje jen velmi pozvolna. K manévrování v těsných prostorách i k bezpečnému průjezdu zatáček vyšší rychlostí napomáhá systém pro natáčení kol zadní nápravy.

Maximální rychlost této verze (210 kilometrů v hodině) sice není tak vysoká, jakou obvykle nabízí limuzína třída S, která vždy zvládá minimálně 250 kilometrů v hodině), ale ani na německé dálnici se obvykle o moc rychleji než 200 kilometrů v hodině nebabízí. Navíc, budou k dispozici i výkonnější elektromobily od divize AMG Mercedesu.

Tato konkrétní verze má zrychlení z nuly na sto za 6,2 sekundy. To rozhodně není dechberoucí údaj, ale zase to není nic, za co by se majitel takového auta měl stydět.

Nevadí mu ani špatný povrch

Velká tuhá baterie zabudovaná v podlaze, na rozdíl od mnoha jiných elektromobilů, nezpůsobuje při projíždění okresních silnic s hodně zvlněným povrchem, nepříjemné kolébání lidí uvnitř. V EQS je i tady jízda velice kultivovaná a vlastně ani zapotřebí zvolňovat.

Nejsilnější stránkou Mercedesu EQS je pak dojezd na jedno nabití, A tím myslím reálný, ne ten, který se v ideálních podmínkách naměřil v jakési laboratoři.

V době testu panovaly ve dne příjemné jarní teploty v rozmezí od 15 do 20 stupňů. To elektromobilům svědčí, takže nemusí „utrácet“ elektřinu na chlazení či zahřívání baterie a také udržování tepelného komfortu v kabině nestojí mnoho kilowatthodin.

V kombinovaném režimu jsem pak při jednotlivých jízdách vždy zaznamenal spotřebu kolem 20 kWh na sto kilometrů. To znamená, že plně nabitá baterie vystačí na ujetí téměř šesti stovek kilometrů. Při větší snaze o ekologickou jízdu by to šlo srazit zhruba na 17, což by pak přineslo další stovku kilometrů navíc. Tolik sebekázně jsem však tentokrát při řízení vyváženého a solidně výkonného vozu v sobě nenašel. Na dálnici při stálé rychlosti 130 kilometrů v hodině by šlo naráz ujet přibližně 450 kilometrů.

Auto navíc umí poradit, jak v případě nouze dosáhnout vypnutím určitých spotřebičů ještě větho dojezdu, proto se stále na palubním počítači udává rozmezí dosažitelných kilometrů "od -do".

Na Mercedesu EQS se zkrátka jen stěží dajít nějaké větší "mouchy". Proto si troufám tvrdit, že tento vůz už může prakticky plnohodnotně převzít roli, která se dříve přisuzovala klasickému "esku".

Plusy:

Tichá a komfortní jízda

Špičková výbava

Prostornost



Mínusy:

absence předního kufru

vyšší cena příplatkových prvků

Technická data:

Karosérie: pětimístný pětidveřový lifback

Motory: Elektromotor 333-523 koní

Spotřeba 15,7 kWh/100 kilometrů

Kapacita baterie/dojezd: 107,8kWh/780 kilometrů

Vnější rozměry: 5216x 1926x1512 mm

rozvor: 3210mm

Zavazadlový prostor: 610/1770 l

Max. Rychlost 210 km/hod

Zrychlení 0-100 km/hod: 4,3-6,2 s

Ceny: od 2 778 160 Kč