Dacia Spring je malá a lehká. Tudíž jí k relativně solidnímu dojezdu postačuje poměrně malá baterie a motor s výkonem jen 44 koňských sil.

Do Česka již dorazily první Dacie Spring. Jednu z nich jsme vyzkoušeli | Foto: Radek Pecák

Některé věci jsou v Dacii Spring, což je v současnosti nejlevnější výhradně elektřinou poháněný plnohodnotný osobní automobil, divné. Tak třeba mohutné ližiny, které se dodávají sériově, jsou na střeše jen kvůli vylepšení vzhledu. Nemají vůbec žádnou funkci. Také klasická páka parkovací brzdy má v tomto voze daleko větší význam než ve většině jiných aut.

Auto si můžete se všemi detaily prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Vysvětlím proč tomu tak je: Zatímco v klasickém autě se spalovacím motorem a manuální převodovkou můžu po zastavení na rovině jen zařadit některý z převodových stupňů a ve voze s automatickým ústrojím zvolit režim "P", v nové Dacii je vše daleko složitější. Pohon lze po zastavení vypnout klasickým klíčkem. Ovšem jen za předpokladu, že kruhový volič na středové konzole pootočíte z "déčka" na "enko" (neutrál). V tom případě ovšem vůz není zabržděn a může se samovolně dát do pohybu. Tak, jako se to stalo mně, když jsem na mírně se svažujícím parkovišti vystoupil, abych se během krátké testovací trasy vystřídal za volantem s kolegou-novinářem. Naštěstí jsem celkem rychle sáhl po páce brzdy a nikdo a nic neutrpělo žádnou újmu.

Jinak je ale Dacia Spring autem, které má také v našich (elektromobilitě zatím nepříliš zaslíbených končinách) šanci na úspěch. Má poměrně líbivý vzhled s tvary malého městského SUV, solidní výbavu odpovídající používání na krátkých cestách a na auto s délkou jen 3734 milimetrů překvapivě prostorný kufr. Má objem 290 litrů a pod dnem se dokonce nachází prostor pro uložení plnohodnotného náhradního kola. Je tomu tak proto, že sem již nezasahuje vysokonapěťová baterie. Ta je pod zadními sedačkami, tedy tam, kde obvykle v autě klasické koncepce bývá palivová nádrž. Jen je škoda, že konstruktéři již nevymysleli speciální místo na uložení nabíjecích kabelů.

Místo by na ně bylo i pod přední kapotou. Elektrické pohonné ústrojí, které je zde umístěno, totiž prostor mezi čelní maskou a kabinou ani zdaleka nevyplňuje.

Pro první seznámení jsem měl k dispozici plně vybavenou verzi. Tedy včetně multimediálního systému s navigací a parkovací kamerou. A také možností nabíjení stejnosměrným proudem, což je vždy za desetitíscový příplatek. Jinak ale má už standardní Dacia Spring ve výbavě manuální klimatizaci, šest airbagů, centrální zamykání nebo elektrické ovládání předních a zadních oken. V ceně je také tříletá záruka omezená na 100 000 kilometrů. Záruka na baterii je tradičně osmiletá, aby však platila, tak nelze překročit 120 000 kilometrů. Během celé této doby by kapacita baterie měla být minimálně na 75 procentech počáteční úrovně.

Její využitelná kapacita se udává 27,4 kWh. To opravdu v konkurenci s dalšími novými nabízenými elektromobily není mnoho, ovšem je třeba vzít do úvahy fakt, že Dacia Spring neváží ani celou tunu (přesně 970 kilogramů). Převážet může jen čtveřici lidí a její elektromotor má výkon pouze 44 koňských sil. Kvůli tomu se nedočkáte nějak působivých jízdních výkonů. Lze jet maximálním tempem 125 kilometrů v hodině a zrychlování z nuly na stovku trvá přes devatenáct sekund.

Na rozvozy dětí a dojíždění do práce…

Já jsem auto zkoušel jen na vozovkách na jih od Prahy, kde byla maximálně povolená nejvýše devadesátkách. Při rozjezdech ve dvoučlenné obsazení však vůz nepůsobil nijak líně a až do nějakých sedmdesát kilometrů v hodině poslouchal plynový pedál vcelku ochotně.

Rekuperaci možnost nastavovat nemáte. Při odstranění nohy z akceleračního pedálu však vůz zpomaluje poměrně pozvolně. Také brzdný účinek po sešlápnutí pedálu působil přirozeně a plynule se zvyšoval. To mnohé jiné elektromobily neumí.

Zamýšlenému městskému využívání odpovídá poněkud více posílené řízení a měkce nastavený podvozek. Ten tak sice bude s příjemným zhoupnutím přejíždět tramvajové koleje a kanálové propusti, ovšem v zatáčkách to znamená větší náklony karosérie. Osobně jsem docela rád, že auto má jen jeden jediný bezpečnostní asistent. Tím je nouzové brzdění před překážkou vpředu. Není tedy třeba vypínat (pro mnohé otravný) systém pro udržení vozu v jízdním pruhu, na druhou stranu vás také nic neupozorní na to, že byste neměli vjíždět do vedlejšího jízdního pruhu, protože se v něm blízko nalézá v mrtvém úhlu schované jiné auto.

Při startu na zkušební jízdu ukazoval displej palubního počítače při zapnutí režimu Eco (má díky omezení výkonu motoru zvyšovat dojezd až o devět procent) a 95procentní úrovni nabití dojezd 218 kilometrů. Po návratu na místo startu a cíle už v ní bylo po ujetých sedmnácti kilometrech jen 84 procent a vůz sliboval možnost absolvování dalších 177 kilometrů. Je ale pravdou, že jsme nejeli ekologickým vozem a navíc při venkovní teplotě pouze 7 stupňů jsme pochopitelně zapnuli topení a vypnuli zmíněný úsporný režim ECO. Průměrná spotřeba i tak byla poměrně solidních 14,6 kWh na 100 kilometrů. Při troše snahy lze určitě s vozem na jedno nabití ujet dvě stovky kilometrů, což není moc vzdálené od oficiálně udávaného dojezdu 230 kilometrů.

Elektromobil s takto malou baterií lze ještě dobíjet z klasické domácí zásuvky 230 V. Na plnou kapacitu z nuly to sice bude trvat čtrnáct hodin, ale asi málokdy se stane, že domů dojedete se zcela vyčerpanou baterií. Z wallboxu to pak trvá méně než pět hodin a se zmíněným příplatkovým rychlým nabíjením (výkon je maximálně 30 kW) do osmdesáti procent pod hodinu.

První kusy vozu, který sjíždí z výrobní linky v Číně, již dorazily k dealerům. Tam si také lze domluvit testovací jízdu. Ceny se oproti těm, které byly oznámeny v letošním dubnu, lehce zvýšily. Nicméně, základní verze stojí jen 454 900 Kč, lépe vybavená verze Comfort plus přijde na 496 900 Kč.

Příští rok dorazí také varianta určené pro platformy na sdílení vozu a zájemci si budou moci objednat rovněž užitkovou variantu. Ta je pochopitelně jen dvoumístná a za přední sedačky lze naložit náklady s hmotností až 300 kilogramů.

Plnohodnotný test vozu, při kterém pochopitelně zamíříme také na dálnici a vyzkoušíme dojezd v čistě městském prostředí, přineseme na webu Automix.cz již počátkem prosince.