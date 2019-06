Ano, maska chladiče je naživo ještě větší než na fotografiích. Tohle auto je jednoduše obr.

Na silnici sotva potkáte větší auto. BMW X7 je totiž největší vůz, jaký kdy v Mnichově vyrobili a dokládají to i následující hodnoty. SUV měří na délku pět metrů a k tomu ještě dalších 151 mm. Rozvor má hodnotu 3105 mm. Auto je široké rovné dva metry, se započítanými zrcátky ještě o 218 mm víc. Na výšku mu pak naměříte něco málo přes 1,8 metru. Svou velikostí překonává i úhlavního konkurenta Mercedes-Benz GLS, který je dlouhý 5130 mm.

Omluvám se za nudný odstavec na začátek, ale zdálo se mi, že člověk by měl pojmout nejdřív rozměry tohoto giganta, než si začne cokoliv dalšího o BMW X7 představovat. Auto působí naživo ještě větší. Má totiž největší masku chladiče, takzvané ledvinky, ze všech mnichovských SUV. Na oplátku má zase nejužší světlomety, které si můžete objednat i laserové. Díky tomu pak obr působí futuristicky.

BMW X7 jsem zkoušel na mezinárodní prezentaci, která byla trochu netradičně pojatá jako road trip mezi Bratislavou, Štrbským Plesem a Budapeští. Spolu s X7 tímto způsobem BMW představovalo i facelift řady 7, který oba vozy stylově sjednotil. O top manažerském sedanu se dnes příliš zmiňovat nebudu. Snad jen, že má rozměrově ještě větší ledvinky a tedy největší z úplně všech BMW. A také je na rozbitých silnicích východního Slovenska pohodlnější. K tomu ale až za moment.

Chvíli chodím okolo auta a přemýšlím, pro koho vlastně je. Asi pro zámožnou rodinu, která potřebuje více prostoru než nabízí BMW X5 a je ochotna si za to připlatit 355 tisíc korun navíc. To je totiž rozdíl mezi základními cenami obou vozů, BMW X7 začíná na 2 172 300 korunách. Druhou možností je člověk, který přijde do showroomu a prohlásí něco ve stylu: „Chci to největší a nejlepší, co tu máte!“ A odjede s BMW X7 M50d, které jsem na první seznámení dostal do ruky i já. Obrovský vnitřní prostor pak bere jen jako hezký bonus.

Královská komnata

Nutno podotknout, že BMW kabinu vymyslelo opravdu dobře. K dispozici jsou dvě uspořádání, vždy ve třech řadách. Buď dostanete sedm míst nebo luxusnějších šest míst v rozestavění po dvou sedadlech v každé řadě. Specialitou je možnost ovládat sklopné opěradlo lavice v druhé řadě pomocí tlačítka na dveřích řidiče. Samozřejmostí pak elektrická manipulace se sedadly třetí řady tlačítky v kufru. Se vzduchovým podvozkem si auto lze i snížit, aby se do něj lépe nakládalo. Podobně se ovládá i Mercedes GLS. Mimochodem, BMW X7 má 750 litrů prostoru na zavazadla v základním uspořádání, to je ještě o 70 litrů víc než u Mercedesu.

Gigantické SUV chce posádku zahrnout co možná největším luxusem. Něco už naznačuje palubní deska téměř shodná s BMW X5 a teď i s inovovanou řadou 7. Budíky už tu nenajdete, nahradil je displej. Nejnovější verze systému iDrive má zase jemnou grafiku a lze ji ovládat dotykem, gesty i kruhovým voličem. Ten se nachází hned vedle mírně nevkusné hlavice páky automatu, která je vyvedená jakoby z křišťálu. Není právě příjemné sahat na její ostřejší hrany, ale pro krásu lze trochu trpět, že?

Opulentnost vozu může podtrhnout možnost volit z velkého množství luxusní výbavy. Kůže, dřevo, kov a vysoce kvalitní plast hrají prim. Kupte si do klimatizace parfém a nechte se hýčkat masáží. K tomu si kupte na benzince kávu a pak si ji vložte do vyhřívaného držáku. Spolujezdec si vedle vás může dát láhev coly a pustit si zase jeho chlazení. Je to překvapivě účinné. A Mercedes GLS to má samozřejmě také.

Není nutné vypočítávat ani množství elektroniky, která se stará o vaši bezpečnost na silnici. Asistenti hlídají mrtvý úhel, kontrolují jízdu v pruhu, odstup od ostatních vozidel. Prostě klasika. Připravenost na větší zapojení autonomních systémů ovšem naznačuje nový volant, který je na ramenou vybaven diodami. Ty mění barvu podle funkce systému a nebo kvůli hlášce. Zapnete vedení v pruhu a když dáte ruce z volantu a asistent vás varuje, začne blikat i volant. Takže žádné spaní!

Ten nejlepší z dieselů

BMW X7 může kupředu pohánět trojice stejných motorů, kterou najdeme i u BMW X5. Jde tedy o šestiválce, přičemž základem je naftový 30d o výkonu 195 kW. Benzinovou volbou je verze 40i se sílou 250 kW. Vrcholem pak M50d, který dosahuje na 294 kW, ale hlavně 760 Nm. To je důležitý údaj, protože tenhle mastodont váží brutálních 2460 kg a lze ho zatížit dalšími až 830 kilogramy živé i neživé váhy. I proto je překvapivé, že za X5 dynamicky příliš nezaostává. Stovka přijde za 5,4 sekundy, což je jen o dvě desetiny hroší výsledek.

Upřímně, zapnout sportovní režim a sešlápnout plyn na podlahu, to je pořádné divadlo. Masivní auto se přes systém xDrive zapře do zadní nápravy a vystřelí kupředu, jako byste z praku vystřelili stavební cihlu. Na menších okreskách je to možná trochu o strach, ale brutální síla je potřeba k tomu, abyste mohli pohodlně a hlavně bezpečně předjíždět. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h, ale to asi bude chtít nejen odvahu, ale i hodně prostoru.

Z jízdy je zřejmé, že inženýři pracovali na tom, aby vůz byl co nejlépe kontrolovatelný a nedával příliš najevo svou rozložitost. To se do jisté míry povedlo, ale i tak nelze zákony fyziky ošálit. V zatáčce tak vůz zaklekne a musí se vytáhnout pod plynem. Bez pohonu všech kol by byl v tu chvíli jasně ztracen. Na nerovných cestách si musíte zvyknout, že sedíte vysoko a auto si přešlapuje. Přesednutí do nízkého BMW 7 mi pak dalo za pravdu, že z jízdního hlediska jsou prostě nižší auta logicky příjemnější.

I tak se ale X7 daří bohaté rodině poskytovat velké množství komfortu. A to i díky vzduchovému podvozku, jenž může měnit světlou výšku i tuhost. Ve sportu přitvrdí, v komfortu houpe jako luxusní kočárek. Tu a tam ale narazíte na příčnou nerovnost, která se projeví rázem od kol, což je ale společný neduh téměř všech podvozků. Podle vašeho chování se odvíjí samozřejmě i spotřeba, která ale není až zas ta strašná. Lze jezdit za 10 litrů, při klidném zacházení i méně, ale toho se během první cesty X7 ode mě příliš nedočkala.

BMW X7 by bylo velmi jednoduché označit za nesmyslné auto. Je příliš velké, příliš opulentní, na menších silnicích působí jako slon v porcelánu a navíc je i dost drahé. Ale úspěch Mercedesu GLS nebo dříve GL na českém trhu ukazuje, že i u nás je poměrně široká základna řidičů, kterým tento styl imponuje. Pro ně už X7 smysl dávno má.