Na palubní desce přibyly displeje. Příliš moderní propojení s telefony ale uživatelé neocení.

Volkswagen Mutlivan, nebo spíš Bus, je legendou mezi dodávkami a velkými osobními MPV. Jen stěží najdete další, která se kontinuálně vyrábí od padesátých let a prodaly se jí miliony. Od konce roku 2018 jezdí už ve své šesté generaci. Ta nyní a nečekaně po dvou letech dostala facelift, který se u Volkswagenu rozhodli moderně nazvat 6.1. Jaký je a co přináší jsem vyrazil zjišťovat do Amsterdamu.

Upřímně řečeno, změn na první pohled mnoho není. Vůz dlouhý 4904 mm a široký 1904 mm se bude nadále prodávat ve standardních modelových verzích, tedy pracovní panelové dodávce Transporter, cestovní verzi Caravelle a luxusní Multivan. K dispozici ale budou i speciální úpravy včetně pick-upu se „sklopkou“ nebo kempovací verze California. Na silnice první vozy přijedou ještě na konci letošního listopadu.

Jakmile nějaký z nich potkáte na ulici, poznáte ho. Auto totiž nese stopy klasických faceliftových změn, takže dostalo novou masku chladiče, nárazník i světlomety zdobené diodami. Pěknou novinkou je i štítek na boku navazující právě na světla, na kterém najdete označení verze nebo speciální výbavy. Na zkoušeném Multivanu tak byl například nápis Bulli odkazující na dobový vůz s tím, že jde o vyšperkovanou variantu.



Štítek na boku označuje verzi.

Tomu ostatně odpovídala i výbava. Velká litá kola s pohledným designem, stylová červená linka na šedé metalíze připomínala sportovní Golf R. Zadní okna byla zatmavená a na palubě si posádka mohla užít sestavy sedmi sedadel v uspořádání 2-2-3, tedy v takovém, kdy i cestující ve druhé řadě mají své vlastní křeslo a spoustu prostoru okolo sebe.

Modernizací prošla i palubní deska vozu. Kromě nového volantu mě do oči trkl její tvar s ostrými rysy a displeje ve stylu osobních Volkswagenů - samozřejmě oba za příplatek. Virtuální kokpit nahrazuje klasické budíky, displej zábavního systému v HD rozlišení zase splývá s deskou a má lesklý povrch, který rychle upatláte od otisků prstů. Top varianta je kompletně dotyková, menší má přece jen alespoň dvě otočná tlačítka pro zvuk a zoom u mapy, což je paradoxně lepší ovládání než u dražšího systému.

Instalace obrazovek znamenala, že designéři museli posunout ventilaci řidiče hodně vpravo a tak o ni bude mít spolujezdec tendenci více bojovat. Před „závozníkem“ ale zase najdete nové praktické odkládací prostory. Chvála patří i schránce na mobil, která je vyrobená z přifouknuté gumy, takže tam váš smartphone zapluje jako do peřinky. Ano, neuvidíte na displej, ale to dělají automobilky schválně z bezpečnostních důvodů.

Měl bych ale i pár výtek. Nelze popřít fakt, že kabina Multivanu je stále praktická. Auto však přišlo o oblíbený šuplík uprostřed, do kterého jste mohli v klidu posadit dvě velké PET láhve. Absurdní je také instalace konektorů USB-C, protože i můj nejnovější chytrý telefon Samsung Galaxy S10+ přes ně není možné nabíjet. Má sice vstup USB-C, ale kabel do nabíječky končí klasickým tlustým USB. Jak nám zástupci značky vysvětlili, jde o rozhodnutí dodavatelů, kteří chtějí tlačit na implementaci tohoto připojení. Zdá se tedy, že uživatel bude hezkých pár let ještě muset jezdit s redukcí. USB-C najde místo postupně u všech nových modelů koncernu. Má ho ostatně už i Škoda Kamiq.



Palubní deska vozu vypadá moderněji. Nový je i volant.

Jenže právě na modernost propojení a komunikace Volkswagen Multivan 6.1 sází. Nasazení nového multimediálního systému umožňuje například bezdrátové zrcadlení telefonů Apple i Android – takže se na displej vašeho smartphonu opravdu dívat nemusíte. Zařízení umí virtuální SIM kartu, může být tedy připojené k internetu a tahat z něj informace o dopravě i počasí. K tomu se ještě přidává aplikace, přes kterou můžete kontrolovat stav vašeho vozu.

Nejzásadnější změnou pro Volkswagen Multivan 6.1 (a jeho sourozence) je přechod z hydraulického řízení na elektromechanické. Tato změna umožnila vývojářům konečně nasadit do práce celou řadu asistenčních systémů, které potřebují zasahovat do řízení. Jde třeba o Lane Assist pro jízdu v pruzích, Park Assist nebo Trailer Assist pomáhající v jízdě s přívěsem. Auto nově zvládne číst dopravní značky a má třeba i systém, který jej chrání proti následkům silného bočního větru. Řízení by tak mělo být mnohem příjemnější.

To potvrzují i první jízdní zkušenosti, na jejichž sbírání jsem měl sice jen pár hodin, ale stály za to. Luxusní Multivan je samozřejmě dobře odhlučněný (lépe než Transporter) a za jeho volantem si připadáte jako byste řídili spíš velké SUV než MPV na bázi dodávky. Nový posilovač je poměrně účinný, ale to u vozu tohoto ražení nevadí.

Volkswagen nabízí širokou paletu motorů, všechny jsou dieselové. Začíná se na 90koňovém dieselu s manuální pětistupňovou převodovkou, což je dle mého názoru příliš slabá jednotka. To potvrzují i zástupci značky s tím, že je připraven hlavně pro trhy, kde silně záleží na ceně a využijí ji hlavně „dodávkáři“ jezdící po městech. Pak jsou tu pohony výkonu 110 a 150 koní následované vrcholným BiTDI o síle 199 koní. To je vždy spojeno s automatem DSG se sedmi stupni a možností vybrat si k vozu i pohon všech kol 4Motion.



Připojení USB-C většinu uživatelů nepotěší.

S tímto motorem jsem jezdil jak po nizozemské metropoli, tak po dálnici a malebných vesničkách. Dosáhl jsem přitom za 150 km cesty na spotřebu 8.4 litru nafty na 100 km. Nutno ale podotknout, že rovinatá země není právě dobrým referenčním místem, od kterého bych mohl odhadovat spotřebu i na českých silnicích. Počkám si tedy ještě na svezení doma.

Každopádně Volkswagenu Multivan není možné upřít fakt, že díky několika málo změnám vyspěl ve velmi moderní stroj, ve kterém se už ztrácí jeho propojení s dodávkou. Můžete ho mít jako luxusní rodinný vůz, do kterého se vejde naprosto všechno a ještě zbude místo na další. A to je jeho hlavní předností. I díky tomu nemá mnoho konkurence, bojuje jenom s Mercedesem třídy V, ten se ale nemůže pochlubit tak dlouhou historií a širokou základnou fanoušků, kteří by jej považovali za etalon mezi auty jeho kategorie.