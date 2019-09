KIA se rozhodla dopřát zájemcům o městské SUV také pořádný motor s výkonem přes dvě stě koní. Auto se již začíná prodávat a jeho ceny na českém trhu startují na částce 484 980 Kč.

Hned tři prvky výbavy, které se v jiných verzích žilinské rodiny Kia Ceed zatím nevyskytují, poskytli tvůrci novémmu XCeedu. Konkrétně se jedná o velký displej multimediálního systému, který má úhlopříčku deset a čtvrt palce, digitální přístrojový štít a rovněž tlumiče s hydraulickými dorazy. Samozřejmě, kromě velmi sympatického designu a největší světlé výšky.

Přes ni, jak jsem se mohl přesvědčit během mezinárodní novinářské prezentace, která probíhala v přeplněných ulicích jihofrancouzského města Marseille a v kopcích nad ním, je tento vůz nejlépe jezdícím ceedem. Samozřejmě, pokud si odmyslím existenci sportovního Ceedu GT s karosériemi hatchback či shooting brake.

Velkou zásluhu na tom mají již zmíněné tlumiče s hydraulickými dorazy, které při přejezdu menších nerovností dovolí pístu uvnitř větší pohyb než obvykle. Pokud ale kolo spadne do větší díry nebo najede na výraznější hrbol, v krajních polohách "ztuhnou". To, že tato technologie pomáhá i ve vyloženě sportovně laděných vozech je zřejmé z jejich nasazení třeba do Renaultu Mégane RS.

Přestože dobré jízdní vlastnosti jsou dobrým argumentem při rozhodování o tom, zda si tento model pořídit nebo nikoli, pádnějším důvodem je podle mnoha průzkumů design. A ten Kia umí.

XCeed má oproti jiným verzím tohoto modelu agresivněji působící příď (navíc vyšší), nezbytné plastové lemy blatníků prahů a příslušné "ochrany" pod předním a zadním nárazníkem. Na přitažlivosti mu dodává i poměrně hodně se svažující zadní část střechy, což samozřejmě evokuje karosérii kupé.

Čtrnáctistovka je zlatý střed

Uvnitř je dominantním prvkem široký displej multimediálního systému, který trůní na vrcholu palubní desky. Ten je samozřejmě součástí dražší výbavy, stejně jako třeba žluté prošívání a stejnobarevné ozdobné prvky na palubní desce, které jsem si mohl důkladně prohlédnout během části testu s vozem poháněným benzinovým turbomotorem 1,4. Ten se, podle odhadů šéfa českého zastoupení značky KIA Arnošta Barny, stane zřejmě nejžádanější motorizací u českých zákazníků v tomto voze.

Dále může mít XCeed pod kapotou litrový zážehový turbomotor se třemi válci, dvě výkonové verze turbodieselu 1,6 ve verzi mildhybrid (na trh ovšem dorazí zřejmě až v listopadu) nebo benzinovou přeplňovanou šestnáctistovku, která poskytuje maximální výkon až 204 koní.

Nasazení tohoto agregátu je trošku překvapením, protože dosud se montoval výhradně do verzí GT v klasickém pětidveřovém hatchbacku nebo do sportovního kombi ProCeed.

S ním jsem se vydal na zatáčkovitou trať na Marseille a nelitoval. Motor se nechá poměrně rád vytáčet a má dostatek síly i na prudkou akceleraci při předjíždění do kopce. Bohužel si za umožnění svižnějšího ježdění nechá zaplatit vyšší spotřebou. Na sedmdesátilometrové trase vedoucí od moře do kopců a zpět, si vyžádal 11,5 litru. V samotném městě při poskakování od červené k červené jsem pak na palubním počítači zaznamenal údaj 9,1 litru.

Když už je řeč o spotřebě - zmíněná čtrnáctistovka jezdila ve výše popsaných podmínkách v průměru za sedm litrů a po městě ubývalo z nádrže průměrně 8 litrů na sto kilometrů. S dieselem, se kterým jsem ovšem absolvoval jen třicetikilometrovou trasu z hotelu na letiště vedoucí i přes centrum Marseille, jsem pak docílil spotřeby 5,4 litru.

Řídí se příjemně

Vzhledem ke světlé výšce, která je na osmnáctipalcových kolech nemalých 184 milimetrů (o 37 více než u hatchbacku), jsem se obával výraznějších náklonů v zatáčkách, ale není to nic, co by spolujezdce sedícího vedle vás mělo vyděsit. V oblouku je auto velice mírně nedotáčivé, což zkušenému řidiči nebude činit vůbec žádné problémy. Manuální šestistupňová převodovka je poměrně přesná, cvakání při řazení, které bylo dříve pro korejské vozy typické, se ozývá už jen velmi decentně.

I když je XCeed určené primárně do města, zase tak malé auto to není. Jeho délka je 4 395 milimetrů (o osm a půl centimetru více než v případě hatchbacku), přičemž o 25 milimetrů se při stejném rozvoru natáhl přední a o šedesát milimetrů zadní převis.

Z toho pak profituje velikost zavazadlového prostoru. Jeho objem dosahuje 426 litrů, což je v této třídě výrazný nadprůměr. Podlahu lze uložit ve dvou polohách, přičemž pod ní se vejde rezervní kolo. Háčky na zavěšení tašek jsou tu sice jen dva, ale v podlaze jsem nalezl čtyři oka pro možnost ukotvení těžšího nákladu. Líbila se mi také možnost získat zadní opěradlo rozdělené v poměru 40:20:40.

Díky tomu je pak možné vyrazit třeba v zimě na hory s lyžemi v interiéru a ještě zbývá místo pro čtyři lidi. Úplně nahoru ke sjezdovce se ale na sněhu zřejmě nedostanete. XCeed je a vždy bude výhradně "předokolka".

Výbava novinářských předváděcích vozů bývá obvykle maximální. To znamená, že jsem měl k dispozici dokonce i ventilovaná sedadla, což jsem ve třicetistupňovém vedru na pobřeží moře ocenil.

Ale i základní varianta vozu pro český trh není vůbec chudě vybavena: Obsahuje přední a zadní LED světlomety, dále mlhovky,, podélné střešní ližiny, šestnáctipalcová kola z lehké slitiny, manuální klimatizaci, rádio s pětipalcovým displejem, multifunkční volant, tempomat, výškově stavitelné sedadlo řidiče, dojezdovou rezervu, elektrické ovládání předních a zadních oken a samozřejmě sadu elektronických bezpečnostních asistentů. Mezi ně patří jak pomocník pro udržení se v jízdním pruhu, sledování únavy řidiče nebo autonomní nouzové brzdění.