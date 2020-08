V recenzi prvního obytného vozu nabízeného v oficiální dealerské sítě značky Ford, jsme se zaměřili na zjišťování použitelnosti tohoto modelu v kempu i mimo civilizaci.

Ford Nugget láká k výletům mimo civilizaci | Foto: Radek Pecák

Rovněž zavedené automobilky v poslední době začínají nabízet obytná auta. Nechtějí prostě zbytečně přenechávat stále sílící tržní segment různým výrobcům, kteří obvykle z jejich produktu využijí pouze podvozek a přední část kabiny a zbytek tvoří podle vlastních představ a zkušeností.

Nejprve se aktivity automobilových značek (zejména Volkswagen a Mercedes-Benz) soustředily na střední dodávky, v nichž je kromě malých kuchyněk a koutu k sezení u stolku také prostor pro spaní. Teď ovšem přichází éra téměř celoročně využitelných kempovacích automobilů. Volkswagen k tomuto účelu přebudoval svoji největší dodávku Crafter a vznikla Grand California. Ford vyšel ze střední dodávky Transit Custom a vytvořil kempovací vůz Nugget. Právě ten jsem měl možnost podrobit redakčnímu týdennímu testu.

Na vzhled vozu i jednotlivých detailů se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Jsou k mání dvě verze. Ta kratší si musí v horním patře vystačit s dvoulůžkem v rozkládacím stanu. Také v ní už nezbyl prostor pro chemický záchod. My jsme otestovali tu delší, ve které si můžete odskočit na toaletu a hlavně je v ní bytelná postel v nástavbě. Ta navyšuje auto na nemalých 285 centimetrů, což už chce od řidiče jisté zkušenosti a obezřetnost při průjezdu některými podjezdy na silnicích nižších tříd. Custom Nugget je tedy nejvyšším Fordem v nabídce, protože překonává i "velký" Transit s nejvyšší střechou.

Na víkend jsem vyrazil do oblasti hnědouhelných dolů na severu Čech. Stále znovu a znovu mě překvapuje, kolik, je v tomto mnohými opomíjeném regionu zajímavých míst. Tentokrát jsem navštívil zámek Duchcov s prohlídkovou trasou věnovanému známému milovníkovi (a také všestranně vzdělanému) Casanovovi a po odstavení auta v kempu také hned dva pivovary v nedalekém městě Osek. Do interiérů zdejšího velkého cisterciáckého kláštera jsem se bohužel vzhledem k probíhající rekonstrukci nedostal. Dále si je tu ale možné možné vyzkoušet discgolf (házení létajících talířů do košů), prolézt se v lanovém centru, vykoupat se ve zdejším obrovském koupališti nebo si vyjít na zříceninu hradu Rýzmburk.

Zkušenosti Westfalie jsou znát

Ford při vytváření vnitřní vestavby spolupracoval s renomovanou německou firmou Westfalia. A je to znát. Už na první pohled je znát fortelnost a nápaditost. Platí to zejména o obou "spacích prostorech". Ten první vznikne rozložením lavice ve druhé řadě. Na ní můžou během přejezdů cestovat tři lidé, celkem je tak přepravní kapacita vyčíslena na pět. Ovšem po večeři si ten pátý, ale spíše i čtvrtý musí hledat místo ke spaní mimo auto.

Lavici jde v lůžko proměnit poměrně snadno. Stačí odsunout sedačku řidiče a spolujezdce, posunout lavici směrem dopředu, vzepřít čalouněný díl, který se nachází mezi prostorem kuchyňské linky a touto lavicí a pak překlopit sedák a opěradlo do roviny. Vznikne relativně pohodlné lůžko buď pro dvě děti nebo spíše jen jednoho dospělého s výškou do 175 centimetrů. Výrobce sice uvádí rozměr 191x130 centimetrů, ale to neplatí pro celou délku jejích stran.

Zdroj: Ford/Westfalia

Zato nahoře je postel téměř královské velikosti. Charakterizuje ji rozměr 141x210 centimetrů a se svojí výškou 186 centimetrů jsem se zde opravdu dobře uložil.

Rozložit ji jde také velmi rychle. Stačí odjistit pojistky na dvou stranách desky, která je při jízdě vztyčena do kolmé pozice, složit ji do roviny a pak vytáhnout další dva díly postele směrem dozadu. Jde to snadno. Pohybují se totiž v kolejničkách. Nic nevrže, pod matrací je kvalitní umělohmotný pružný rošt.

Trošku horší je přístup na lůžko. Nejprve je třeba instalovat žebříček (při přepravě má místo vedle záchodu) ke kuchyňské lince, pak vystoupit na jeji pracovní plochu a teprve pak se přesunout na lůžko.

Naprosto mě nadchla kuchyňka. K dispoici je sice vařič pouze s dvěma sporáky, ale uspořádání do písmene L je navýsost praktické. Přímo v lince je také lednice (s kapacitou 40 litrů) a dřez. Poliček a šuplíků na uložení potřeb a surovin k vaření je dosta a dost.

U zadních výklopných dveří je k dispozici ještě jedno malé sklopné umyvadélko (to proto, abyste třeba po použití toalety nemuseli postupovat až ke dřezu) a vývod vody pro venkovní sprchu. Na veřejnosti ji asi využívat nebudete, ale pokud se nacházíte zcela mimo civilizaci a nikdo není v dohledu, můžete si dopřát sprchu třeba přímo na louce.

Větší věci raději nebrat

I když je v autě dostatek odkládacích prostor, skříněk a poliček, tak není kam dát rozměrnější věci. Na vnitřní části zadních dveří je sice skvěle vymyšlený prostor pro uložení skládacího stolečku, ale pokud byste u něho pod markýzou (i ta byla součástí výbavy) chtěli sedět na opravdu pohodlných rozkládacích křesílkách, museli byste složitě vymýšlet, kam je během jízdy uložit. Věděl jsem to, a proto jsem raději sáhl po lehkých skládacích rybářských židličkách. Ty lze umístit do rohu za linkou a připevnit popruhem.

Nadchl mě také systém osvětlení. To základní lze rozsvítit klasickým vypínačem hned u dveří, přídavné lampičky na "husích krcích" jsou pak uprostřed vozu po stranách. Skvělým detailem je i promyšlený prostor pro deštník hned u vstupních bočních posuvných dveří.

Jednu až dvě noci lze mimo civilizaci rozhodně dobře přežít. Při snaze o delší pobyt už by vás zřejmě limitovala například pouze čtyřicetilitrový zásobník na čerstvou vodu. V kempu tuto tekutinu snadno doplníte skrze venkovní uzamykatelné hrdlo. Můžete se tam také připojit na klasickou elektrickou síť 230 Voltů a netrápit tak přídavnou baterii, která je umístěna pod sedačkou předního spolujezdce.

A jak se Fordem Custom Nugget jezdí? Kupodivu značná výška i hmotnost nejsou za volantem příliš znát. Samozřejmě, že do zatáček s malým poloměrem musíte jet opatrněji, než by to bylo možné se stejným vozem bez "boule" na střeše, ale nemusíte se bát, že by se spolujezdcům kvůli náklonu dělalo nevolno.

K šestistupňové automatické převodovce jsem neměl žádné výhrady a motor, v němž se skrývá výkon 140 kW (190 koní) je dostatečně silný i na předjíždění ve stoupacích pruzích. Příjemně překvapený jsem byl ze spotřeby. V kombinovaném režimu se udržela na 9,5 litrech a při pohodové jízdě po silnicích nižších tříd si "Nugget" bral jen něco málo přes osm.