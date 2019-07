Top model z Mladé Boleslavi dostal full-LED se schopností vykrývat protijedoucí vozy i další výbavu.

SUV vládnou automobilovému trhu, to je fakt. A když nejste SUV, můžete být alespoň outdoorově střiženým autem. To přesně dělají takzvané allroady, tedy kombíky se zvýšeným podvozkem, ochranou do terénu a někdy i pohonem všech kol (nikoliv však povinně). Je to zaručený recept na úspěch, který začala před lety používat Škoda Octavia. Teď se varianta Scout hojně rozšiřuje i na další modely. Jedním z nich je i třetí generace Superbu, který právě prošel faceliftem. Svezli jsme se s ní v okolí Vídně.

Škoda Superb v modelovém ročníku 2020 působí velmi svěže. Nejde jen o malé změny, designový posun je patrnější, než ten u předchozí generace, jehož zásadním poznávacím znamením bylo přemístění LED pro denní svícení do svislé polohy na předním nárazníku. Superb má přepracovanou příď, lehce upravenou záď a LED všude, kam se podíváš. Jde navíc o první vůz Škody, který se chlubí full-LED světlomety s funkcí Matrix, tedy s možností vykrývat protijedoucí auta tak, aby jejich řidiče neoslňoval. Ano, s těmi samými světly jezdil Passat už před lety.

Nebyla by to tedy tak zábavná prezentace, kdyby se na ní neukázala právě i nová verze Scout. I proto jsme si vybrali k prvnímu svezení právě ji, i když tu byly i další luxusní varianty, tedy Sport Line a Laurin s Klementem. Všechny tyto verze se pohybují kolem milionu korun a výš. Scout navíc logicky dostanete jako kombi.

Výbava oproti ostatním modelům je patrná hlavně při pohledu zvenčí. Auto má masivní „lízátko“ na přídi, které připomíná spíš závodní vozy než SUV do lesa. Plastovou ochranu najdete kolem dokola auta, krytý je zespodu ale i motor. Naopak pouhým okem není postřehnutelné zvýšení podvozku o 15 milimetrů, které snad vzniklo hlavně proto, aby se mohlo říkat, že existuje.

Scout je dostupný pouze ve verzích s pohonem všech kol. K dispozici je v menu jízdních režimů nový mód s označením „off-road“, který upravuje chování vozu tak, aby se s ním co nejlépe jezdilo po nezpevněných cestách. Základem jsou 18“ kola s pěkným designem, dají se ale dokoupit ještě větší. Připlatit můžete i za adaptivní tlumiče DCC a parádní novou výbavu. Jmenuje se Orange Tangerine a zdá se, jako by z oka vypadla Volkswagenu Passat Alltrack. Ale nebudeme spekulovat…

I když vidíte okolo fotografie modrého modelu, my jsme k testu oranžový Superb Scout dostali. A to s motorem 2.0 TDI o výkonu 140 kW, automatickou převodovkou (ta je pro Scout také vždy v základu) a tlumiči DCC. Základní cena: 1 019 900 korun. Jen pro úplnost dodejme, že za 1 078 900 korun se dá koupit také benzinový dvoulitr, který má výkon 200 kW, ale musíte u něj počítat s vyšší spotřebou. Nový motor 2.0 TDI EVO dostanete v levnějších provedeních, protože jde o jednotku s výkonem 110 kW. Na avizovaný hybrid se ještě čeká.

Vyrážíme na cestu po vinicích v okolí rakouské metropole. Za volantem jen těžko poznáte, jestli sedíte ve variantě Scout nebo v jiné. Superb Scout samozřejmě jede naprosto stejně jako Combi a kdo říká, že cítí větší náklony v zatáčkách nebo něco podobného, ten si vymýšlí. A nebo je opravdu hodně citlivý.

Sluší se ale podotknout, že tlumiče DCC považujeme za výhodný příplatek. Pro Scout jsou k dispozici za 22 500 korun (L a K je má v základu) a v celkové ceně vozu se tedy snadno ztratí. Možnost přepínat mezi komfortním, standardním a sportovním tlumením je vítaným zpestřením jízdy, protože je rozdíl mezi módy opravdu patrný. Komfort houpe skoro jako by Superb využíval pneumatický podvozek z bájného Citroënu DS, sport zase přitvrdí tak, že okamžitě dostanete dobrý pocit řidičské jistoty a budete se do zatáček vrhat s větší razancí.

Sedmistupňová automatická předovka DSG už dospěla k rozumnému chování a tak se podařilo eliminovat známé cukání v nízkých rychlostech. I když je dnes 7 stupňů už spíš minimem, při rychlosti 90 km/h točí motor jen asi 1400 ot/min, což pro něj znamená slušný zvukový projev i nízkou konzumaci paliva.

Na trase dlouhé rovných 100 kilometrů by bylo samozřejmě bláhové dělat závěry o spotřebě. Po prvním seznámení jsme ale skončili s 5,2 litry nafty na 100 kilometrů, což je dobrý výsledek, který přičítáme tak trochu na vrub i úzkostnému dodržování rakouských dopravních předpisů.

Po krátkém seznámení musíme prohlásit, že Superb faceliftem vyspěl. Verze Scout je spíš jen třešničkou na dortu pro ty, kteří si vůz pořídí hlavně do své vlastní firmy a budou jej řídit sami. I manažeři ale dostanou velmi povedené auto. Nový diesel s označením EVO určitě potěší nízkou spotřebou a emisemi. A díky výbavě, která nově zahrnuje třeba „prediktivní“ adaptivní tempomat, aktivní asistent pro jízdu v pruzích, parkovací asistent nebo systém pro nouzové zastavení (bude aktivní ale až v roce 2020), se může Škoda směle poměřovat s ostatními konkurenty.