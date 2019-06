SUV dostalo k dvoulitrovému dieselu elektromotor. Je z něj proto hybrid, ale ne takový, jaký si asi představujete

Silný tlak na snižování emisí doléhá na výrobce automobilů nejrůznějším způsobem. Někteří se uchylují k proklamacím, že brzy budou mít kompletně elektrifikované modelové portfolio. Běžný člověk si tak rázem představí, že na silnici budou jezdit samé elektromobily a další auta do zásuvky. Výsledek je ale mnohdy jiný, než jaká jsou očekávání. Kdyby kolem vás projela tahle Kia Sportage, asi byste nehádali, že je to hybrid.

O tom, co má náš testovaný vůz pod kapotou, si budeme povídat až za chvíli. Teď se sluší zmínit, že hybridní pohon přišel ruku v ruce s faceliftem v Evropě poměrně oblíbeného SUV. Cesta tedy byla stejná jako u sesterského modelu Hyundai Tucson. Sportage to sluší snad ze všech úhlů – nová maska chladiče, nárazníky, kola, světlomety… není nutné vypočítávat klasické faceliftové změny. Celkově ale Kia vyrostla v dospělé a ve vysokých výbavách luxusně vypadající SUV.

Ostatně luxusní výbavu známou také pod názvem GT Line jsem měl i já. A to je jasné na první pohled, když člověk otevře dveře. Přivítá ho dvoubarevný kožený interiér. Pohodlná křesla přímo lákají k pohovění. A obzvlášť ve druhé řadě sedadel, která je opravdu prostorná a dobrý pocit z přehršle místa doplňují ještě rozměrné dveře, které se otvírají pod velkým úhlem. Takhle pohodlně jsem už dozadu dlouho nenastupoval.

Vpředu najdeme klasickou palubní desku, kterou známe už z dřívějška. Je tu trochu záplava tlačítek. Ale co!? Čím víc tlačítek, tím víc funkcí a luxusu! A tak tu nechybí vyhřívání sedadel ani volantu, nastavování jízdních režimů a automatická dvouzónová klimatizace. Korejci inovovali i zábavní systém s novou obrazovkou, která už není zapuštěná, ale splývá s okolím. Vše se snadno ovládá. Nový je pak volant s kovovými tlačítky.

Škoda, že Sportage ztrácí na lákavosti pro české chalupáře. Kufr nabízí kapacitu 439 litrů, což není žádná velká sláva. Navíc pod jeho podlahou najdete nainstalovanou baterii hybridního systému. V kufru bych rád viděl víc úchytek a pár dalších praktičtějších řešení. Kia by se mohla trochu inspirovat u Škody.

Pojďme ale jezdit. Sportage jsem dostal asi s nejzajímavějším motorem. Kromě běžné palety pohonných jednotek, kterou vesměs známe už před faceliftem, auto dostalo hybridní provedení kombinující elektromotor, dvoulitrový naftový čtyřválec, pohon všech kol a automat. Luxus všeho všudy za 835 tisíc korun není pro každého zákazníka, ale kdo chce to nejlepší, ten zamíří právě k němu. A možná i ten, kdo má chuť vyzkoušet technologické novinky.

Pozor ale na zklamání. Sportage není klasický hybrid, který by pár kilometrů, nebo alespoň při rozjíždění jel pouze na elektřinu a hezky si u toho bzučel. Jde o mild-hybrid, tedy Kiou označený systém mHEV, který má jen malou baterii o kapacitě 0,44 kWh. Elektromotor je připojen řemenem k hřídeli a motoru pomáhá při rozjezdech nebo startování po aktivaci systému start-stop. Tohle řešení působí poněkud naroubovaně, ale co, Kia plní svá předsevzetí.

Mluvím o zklamání proto, že když nastartujete, ozve se starý známý klapot studeného naftového čtyřválce. Po zahřátí se uklidní, až si na něj nakonec zvyknete a bude vám zvukově vyhovovat. Ve vyšších rychlostech je už kultivovaný, auto je navíc lépe odhlučněné než model před faceliftem. Se Sportage se tak cestuje pohodlně, alespoň co se týče zvukového komfortu.

Tipnu si, že kdybych vás posadil do tohoto vozu a neřekl bych vám, že je to hybrid, neuhodnete to. Kdepak, až větší soustředění na jízdu odhalí zásahy elektřiny. Auto například při zapnutí motoru ze start-stopu jemně poskočí kupředu. Při akceleraci se motoru daří troch vykrývat pauzu v nárůstu síly dieselu. No a nakonec, když sundáte nohu z plynu, auto výrazněji brzdí motorem než by tak činilo jen se samotnou spalovací jednotkou. Je to logické, jiná šance k nabití baterie není. I když se budete soustředit na tyto nuance, za chvíli na hybrid zapomenete a budete se Sportage jezdit jako s běžným naftovým SUV.

Já jsem ho na během týdenního testování nijak zvlášť netrápil. Jeli jsme spolu po dálnici, okreskách a poskakovali ve městě. Výsledek byl 8 litrů nafty na 100 km. To není žádné velké překvapení. Jde o SUV, pohon všech kol, automat… je to hodnota, na kterou byste dosáhli i bez hybridního systému. Jistě, trochu pomáhá, ale podle mě se výsledek může dostavit až po opravdu dlouhodobém užívání.

Jinak je ale Kia Sportage velmi dobře zpracovaným zástupcem kategorie kompaktních SUV. Podvozek je na dobré úrovni, nebýt velkých kol, užil bych si i více komfortu ve městě a na rozbitějších okresních silnicích. Kia rozhodně není žádný sportovec a její řidič by ani takové ambice mít neměl. Hoví si v klidné jízdě, čemuž odpovídá i naladění posilovače řízení. Jako celek na mě tedy hybridní Sportage působí, že se stala hybridem proto, aby si někdo někdo udělal čárku. Když to ale dnešní doba vyžaduje, proč ne!? Jen od ní nesmíte očekávat ten bzučivý zvuk.

Kia Sportage 2.0 CRDI mHEV 4x4 8AT: Technické údaje