Testovali jsme ojetinu, která se nyní prodává i s pohonem všech kol za 270 tisíc korun. Jaké jsou její klady a vady?

BMW debutovalo se svým prvním SUV X5 v roce 1999. Do města více praktické a menší X3 přišlo na světlo světa v roce 2003 a patří k úplně prvním kompaktním prémiovým SUV. Produkce první generace E83 probíhala do roku 2010, kdy bylo vyrobeno i dvoulitrové TDI, které jsme zapůjčili v Auto Esa. Na tachometru mělo okolo 154 tisíc kilometrů. Cenovka v případě nevyužití bazarem nabízeného financování je bez koruny 270 tisíc. To je přesně čtvrtina pořizovací ceny nového vozu.

Levněji, než zapůjčené, ojeté BMW X3 je možné koupit kusy z počátku výroby. Ty mají většinou najeto 250 000 km a více, jejich cenovka startuje okolo jedné stovky tisíc, a je nutné počítat s některými dětskými nemocemi, které byly odstraněny až od roku výroby 2006. Za 259 900 Kč je možné pořídit nejlevnější Dacii Duster ve stupni výbavy Access a s atmosferickým motorem 1,6 SCe (který ale brzy skončí kvůli platnosti normy EURO 6d). Naopak nová Škoda Karoq stojí i v základu téměř dvojnásobnou částku. Jedině Dacii se tedy daří plnit to, co dostala do vínku v momentě, kdy vstoupila pod křídla Renaultu, tedy oslovit i zájemce, kteří jinak pro své vozy chodí do bazarů.

Část těch, kteří zvolí místo ojetiny třeba i od prémiové značky laciný duster, se nepochybně nechá zlákat jednoduchou matematikou – výrobce totiž nabízí tříletou garanci, kterou je možné vyměnit za záruku na 100 tisíc najetých kilometrů. A něčím takovým se naše ojetina rozhodně pochlubit nemůže. Na rozdíl od pohonu všech kol xDrive, který duster v základu samozřejmě nemá a je nutné si za něj připlatit – pohon všech kol nabízí Dacia až od stupně výbavy Essential s cenovkou 345 900 Kč.

BMW X3 bylo prakticky prvním malým premiovým SUV. Vytvořením této kategorie bavorská automobilka předběhla i konkurenční Audi a s odstupem let je možné konstatovat, že se poměrně riskantní krok vyplatil. Do BMW se montoval nejprve motor 2.0d s výkonem 110 kW, testovaný vůz ale získal o 20 kW výkonnější dvoulitrový agregát, který se dodával od roku 2007. I o trochu vyšší výkon je v případě vozu, který má 1,8 tuny, rozhodně přínosný. Nutno dodat, že vznětové i zážehové dvoulitry se 110 kW byly i tím nejslabším, co se do X3 montovalo. Benzinové a naftové třílitry poskytují 200 a 210 kW výkonu a zároveň s těmito silnějšími motorizacemi automobilka dodávala i sportovní podvozek. Jenže ani s ním to nějaký dravý styl a „sekání zatáček“ s SUV nikdy nebude.

Na rovných a hlavně německých dálnicích se ale potenciál výkonu využít dá. Závěr cesty lze zase celkem úspěšně dokončit na „polňačce“, problémy nečiní ani parkování u vysokých obrubníků, tyto vlastnosti jsou s porovnávaným dusterem podobné. Pokud bychom ale porovnávali s dusterem, který nemá pohon všech kol, X3 by se snadněji dostala například z hlubokého bláta či sněhu. A čtyřkolka se projevuje jinak také na silnici, kde v zatáčkách netrpí na nedotáčivost či přetáčivost stejně jako zapůjčený kus. Při průjezdu zatáček je ale nutné se u SUV smířit s větším náklonem, než u klasického osobáku.

Celkově jsou jízdní vlastnosti X3 a dusteru odlišné a to vyplývá hlavně z různé konstrukce. Všechna ramena náprav jsou u X3 hliníková. Litinu ani jiný těžký materiál tam jednoduše nenajdeme. I neodpružená hmota má vliv na to, jak se vozidlo chová na silnici. Čím lehčí prvky nápravy jsou, tím lépe vůz sedí i na silnici. Materiál je ale dimenzován tak, aby měl dostatečnou tuhost.

Pozor na servis

„Nevýhoda spočívá spíše v servisu. Například kvůli čepu se musí mnohdy z konstrukčních důvodů měnit celé rameno nápravy. Ve srovnání s tím má Dacia Duster velice jednoduchou nápravu – její ramena jsou vyrobena z plechu a nedá se říci, že by nutně musela být odolnější, než ta z hliníku. Stačí nabrat nějaký větší výmol a rameno se může ohnout. Takový servis je ale pak jednodušší, než u X3. Je tam také úspora na materiálu.“ říká Martin Hofmann, který provozuje autoservis v pražské Malešické ulici.

Rozdíly obou aut jsou viditelné ve všech směrech. Podle servismana má duster také mnohem horší úroveň odhlučnění a horší to bude i s celkovým pohodlím posádky. Velký rozdíl je také v preciznosti zpracování či v kvalitě použitých materiálů. „To auto je každé někde úplně jinde. Protože mám autoservis, tak by mi nějaké občasné opravy nevadily, a zvolil bych raději ojeté X3. Velmi dobré je také to, že na BMW se dají koupit různé náhradní díly z druhovýroby nebo na vrakovišti,“ dodává Hofmann.

Naopak vyšší servisní výdaje může znamenat pohon všech kol – a preventivně je vhodné například měnit každých 100 tisíc kilometrů olej v diferenciálu. Tím se může prodloužit jeho životnost. Vícelamelová spojka s elektronickým ovládáním by se jinak mohla odporoučet. Ale tento problém se týkal spíše prvních kusů od uvedení na trh, tyto problémy pro poslední ročník produkce první generace, který máme půjčený, typické nejsou.

„Já ale X3 pokládám za celkem spolehlivé auto. Žádné vyloženě problematické místo na něm nevidím. A člověk přeci jen musí počítat s tím že je to čtyřkolka. Cokoliv se tam může pokazit. A tohle konkrétní auto má najeto 154 tisíc kilometrů. A je to vlastně celkem dobře zajetý vůz. Ten počet najetých kilometrů nic dramatického neznamená. V servisu se setkáváme i s auty, která mají 400 tisíc a víc. A pořád jsou v provozu. Nákupu zapůjčeného kusu bych se tedy rozhodně nebál, Naopak bych si dal pozor na vozy, u kterých počet najetých kilometrů či původ nemusí být podložený,“ míní automechanik.

Ke koupi zapůjčené X3 vybízí i z toho důvodu, že se ve všech směrech projevuje jako prakticky nové auto. Za jízdy není slyšet žádný nežádoucí hluk, převodovka řadí plynule. Zevnitř ani zvenčí nejsou vidět škrábance. A ovládací prvky nejsou ohmatané ani ošlapané. Snad s výjimkou prostoru pro nohy u druhé řady sedadel.

Ideál do Prahy

Hofmann osobně X3 také servisuje. U těchto vozů podle něj většinou stačí základ – brzdové destičky a kotouče. Ale větší servis – když už na něj dojde – je pak nákladnější. „Když už se pak musí měnit například hydrodynamický měnič na převodovce, nebo cokoliv jiného, vyndavat převodovku, tak už je to více práce, než třeba u klasické dvoukolky. U X3 jsou automatické převodovky, které bývají zvláště od roku 2006 dál velmi spolehlivé, přesto je dobré pravidelně měnit olej. A kdybych srovnal tento starší model převodovky s DSG koncernu VW, tak je u BMW převodovka spolehlivější,“ říká Hofmann.

X3 je podle něj ideální vůz do Prahy. Kočičí hlavy ani obrubníky pro něj neznamenají žádný problém. Auto má vyšší světlou výšku, podvozek není tvrdý a je naladěný tak, že X3 nijak extra nemlátí.

Spotřeba je ve městě pod deset a mimo město pod šest litrů nafty na 100 kilometrů. Starší dvoulitrové diesely s výkonem 110 kW si ale ve městě mohou říci i o 12 litrů nafty. S plnou nádrží, která má 67 litrů se toho například při dlouhých cestách na dovolenou ujede celkem dost a k zahození není ani 480 litrový zavazadlový prostor. Ten je větší, než 445 litrů v případě dvoukolkové nové dacie, která má u 4x4 má na zavazadla jen 376 litrů. Naopak Škoda, která je velkými zavazadelníky pověstná, nabízí u Karoqu 521 litrů, u Yeti šlo o 416 litrů ve verzi bez rezervy.

Autor: Ivan Horák