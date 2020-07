Rodinný kombík si třeba u Dacie nebo u Škody můžete pořídit již za zhruba tři sta tisíc Kč. Stejně využívat půjde nepochybně také Audi RS6 Avant, které má ale cenovku desetkrát vyšší. Tu však, jak je zřejmé z naší recenze, vyvažuje špičková technika a obrovská porce zážitků, kterou teno vůz nabízí.

Audi RS6 Avant je mimořádně rychlé na všech typech silnic | Foto: Radek Pecák

Už čtvrtou generaci modelu RS6 Avant začali prodávat dealeři automobilky se čtyřmi propojenými kruhy. A i když se svého času objevovaly pod kapotou tohoto vozu také desetiválcové agregáty, současná verze je nepochybně řidičsky nejlepším vozem. Vzhledem k tomu, že jsem měl v životě možnost se seznámit i s předcházejícími verzemi a nyní jsem se s novinkou týden jezdil během redakčního testu, jsem si tímto tvrzením celkem jist.

Současné RS model značky Audi vypadají už při pohledu zvenčí pěkně ostře. "Eresšestka" není samozřejmě výjimkou. I když vychází z modelu A6 Avant, ve skutečnosti se s touto "civilní" verzí shodují pouze přední dveře, střecha a víko zavazadlového prostoru. Blatníky jsou samozejmě rozšířené, jiné jsou nárazníky i další karosářské díly.

Vzadu na sebe pozornost strhávají dvě oválné koncovky výfuku. Jsou tak velké, že by jimi mohl skoro protékat i rozvodněný pražský potok Botič. Přes značnou dramatičnost však designéři nesklouzli k tuningové kýčovitosti, které se některé jiné automobilové značky stále nedokáží vyvarovat.

Při pohledu z boku si zase nelze nevšimnout obřích kol. Standardně má současné Audi RS6 Avant namontované disky s průměrem 21 palců, testovaný exemplář si však hověl na příplatkových 22palcových. Skrze loukotě byly vidět červeně lakované brzdové třmeny (můžete si však vybrat i z jiných barev) a hlavně karbon - keramické kotouče. Vpředu mají průměr 440 milimetrů a v podstatě zabírají celý vnitřní prostor disku. Pořádné brzdy jsou však samozřejmě zapotřebí. Audi RS6 Avant má sice standardně maximální rychlost omezenou na 250 kilometrů v hodině, ale lze si přikoupit přenastavení omezovače. Buď na 280, případně až na 305 kilomerů v hodině.

Tyto brzdy nejsou ve standartu - připlácí se za ně 260 000 Kč, tedy skoro tolik stojí levné malé auto. Těm, kteří si ale rádi užívají jízdu na členité okresce, případně chtějí zavítat i na nějaký ten okruh, je ale jednoznačně doporučuji. Neutahal jsem je ani při opakovaných průjezdech dvacetikilometrového úseku své oblíbené šumavské silnice, dají se skvěle dávkovat a na rozdíl od dřívějších verzí výborně fungují i za studena.

Zdroj: Radek Pecák

Motor ukrývá šest stovek koní

Dalším klenotem ve výbavě je motor. Ano, zažil jsem RS6 i z desetiválcem původem z Lamborghini. Jenže, ten příď vozu zákonitě zatěžoval více než součastný čtyřlitrový dvojnásobně přeplňovaný zážehový osmiválec, a navíc nebyl schopen udělit takovou dynamiku jako má současné provedení.

Na stovku se teď dostanete během 3,6 sekundy a za 12 již je na tachometru dvoustovka. Opravdu působivé. Motor je spojen s osmistupňovým automatem TipTronic, který si s ním rozumí navýsost dobře. Vlastně jsem jen opravdu málokdy sahal po pádlech u volantu, abych si zvolil žádoucí převodový stupeň pro průjezd zatáčkou. Pokud zmáčknete na volantu tlačítko RS, které přepne všechno možné do nejostřejšího módu a na digitálním přístrojovém panelu se zobrazí speciální grafika skládající se v podstatě jen z velkého otáčkoměru, začne se z příplatkových sportovních výfuků konečně linout ten správný hutný zvuk, řízení ještě více ztuhne a auto se jakoby přikrčí v očekávání startu do závodu.

Pak teprve začne ta pravá zábava. Možná někdo bude namítat, že velké kombi s hmotností přes dvě tuny nemůže být na pěkné okresce zábavné. Ale může. A jak! Velký díl na tom má samozřejmě technika, která právě odůvodňuje výše zmíněnou cenovku. Konkrétně mnou zkoušený vůz stál dokonce přes čtyři a půl miliónu korun, za což může bohatá příplatková výbava. Kromě již zmíněných brzd to byl (kromě pro mě zbytných věcí jako jsou designové pakety, panoramatické střešní okno, audiosystém Bang&Olufsen nebo spousta asistenčních systémů) například ocelové pružiny s nastavitelnými tlumiči.

Ano, svět již dospěl do stádia, že si za ocelové pružiny budete připlácet více než 36 000 Kč, neboť ve standardní výbavě je vzduchové odpružení. Ale zpět k té technice, která napomáhá jízdním vlastnostem. Mezi tu řadím jednoznačně také systém quattro se sportovním diferenciálem nebo systém pro natáčení zadních kol.

V praxi se auto na silnici chová v nízkých rychlostech v ostrých obloucích lehce přetáčivě, ale čím více jízdní tempo narůstá, tím více se auto stává neutrálnějším. Doslova návykové jsou díky mamutímu výkonu 600 koní a točivému momentu 800 Nm dostupnému již lehce nad hranicí 2000 otáček výjezdy ze zatáček třeba i ve velkém horském stoupání. Taktéž předjíždění je i na sebekratší rovince dílem okamžiku.

V takovém případě počítejte s průměrnou spotřebou i dost nad dvacet litrů na sto kilometrů. Při německém dálničním tempu zhruba v rychlostech mezi 150 - 200 kilometrů počítejte s úbytkem paliva z nádrže přibližně 14-15 litrů, v Česku to na "stotřicítce" bude přibližně jedenáct a půl. Dá se sice cestovat i se spotřebou pod deset litrů, ale to už chce opravdu velké sebeovládání. Občas si to ale někteří majitelé tohoto vozu také zkusí. I když je RS6 Avant skutečné technické monstrum, lze s ním klidně převážet celou rodinu i s jejími zavazadly. Místa je uvnitř i v kufru dost. Dokážu si představit i rychlé přesuny s kompletní lyžařskou výpravou na víkendy do Alp.

Přestože jsou pneumatiky samozřejmě nízkoprofilové a celý podvozek je naladěn na sportovní jízdu, kupodivu zvládá dobře filtrovat i nerovnosti na rozbitých českých okreskách. Tu pravou řidičskou nirvánu ovšem zažijete na vozovkách se slušným povrchem.

Technické údaje

Motor - typ 4.0 l Benzin 95

Výkon 441 kW 600 koní

Objem 3996 cm3

Převodovka Tiptronic 8st. autom

Pohon quattro®

Počet dveří 5

Počet sedadel 5

Vlastní hmotnost 2075 kg

Nejvyšší povolená celková hmotnost 2740 kg

Spotřeba paliva 11.5 l/100km

Emise CO2 268 CO2 g/km