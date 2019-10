Po patnácti letech, kdy BMW vyrábělo řadu 1 s pohonem zadních kol, přichází nyní třetí generace tohoto modelu jako předokolka a s výhradně čtyřválcovými agregáty.

BMW 1 - první jízda s verzí M 135i xDrive | Foto: BMW

BMW 3 Compact i minulé dvě generace BMW 1 ctily dřívější zásadu této mnichovské automobilky, že i malé auto má mít pohon zadních kol. Jenže, svět se mění a požadavky zákazníků s ním.

"Vzhledem k tomu, že zákazníci u předchozích generací volili spíše méně výkonné verze, u nichž nelze vlastnosti pohonu zadních kol zcela využít a vyžadovali přitom více vnitřního prostoru, došlo u třetí generace BMW 1 ke změně koncepce," zní k tomu vysvětlení mluvčích automobilky.

Vylepšení vnitřního prostoru se minimálně podle oficiálních technických dat vozu podařilo dosáhnout. Uvnitř je teď v porovnání s minulou generací o třiatřicet milimetrů více místa v podélném směru a ještě narostl objem zavazadelníku. Z dřívější hodnoty 360 na 380 litrů. Bonusem je pak i odlehčení o třicet kilogramů.

Stalo se tak navzdory tomu, že auto je oproti předchůdci o dva a půl centimetru kratší (měří 432 centimetrů). Prostor pak narostl i díky rozšíření z původních 1765 na 1799 milimetrů a zvýšení na hodnotu 1434 milimetrů (+13 milimetrů).

Pod kapotu nyní ve výrobním závodě montují buď tříválce nebo čtyřválce. Spalovat budou buď benzín nebo naftu. Základní motorizací je tříválcový zážehový turbomotor se zdvihovým objemem válců 1,5 litru, který posktyuje nejvyšší výkon 140 koní. Vůz s označením 118i lze ve verzi se šestistupňovým manuálem (je možno volit i sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku, za kterou se připlácí přes padesát tisíc korun) pořídit od 648 700 Kč. Dieselové motory se pak pojí s osmistupňovým ústrojím Steptronic.

V základní výbavě už je klimatizace, šestnáctipalcová kola z lehkých slitin, kožený multifunkční volant a sada na opravu pneumatik.

Automobily s vyšším stupněm výbavy, případně za příplatek, můžou být vybaveny rovněž head-up displejem, digitálním přístrojovým štítem a multimediálním displejem s úhlopříčkou 10,25 palce, množstvím asistenčních systémů a třeba i digitálním klíčem. Ten umožňuje odemykání vozu telefomem, přičemž majitel může toto oprávnění poslat až pěti osobám.

Jak jezdí vrcholná verze?

Nejlevnější provedení s dieselem (118d) přijde na 760 600 Kč. Pohon všech kol xDrive lze domontovat k motorizaci 120d a vždy je součástí vozu s označením 135i.

Tento sportovně laděný model, který jsem mohl vyzkoušet při tříhodinové projížďce deštivou českou krajinou, má ze všech současně nabízených "jedniček" nejvyšší výkon a logicky i nejvyšší cenu. Ta činí 1 201 200 Kč.

Odlišuje již zvenčí. Vpředu je agresivněji tvarovaný nárazník a vzadu tvoří dominantu mohutné výfukové koncovky, přičemž každá je v jednom rohu karosérie.

Uvnitř se nacházejí sportovní jednodílné sedačky a několik emblémů připomínajících, že se na vývoji tohoto auta podílela sportovní "M" divize.

To podstatnější je ale v útrobách. Jednak extrémně živý přeplňovaný dvoulitr, který je s výkonem 306 koní a nejvyšším točivým momentem 450 Nm historicky nejsilnějším čtyřválcem od BMW a jednak samosvorný diferenciál Torsen na přední nápravě. Ten má, společně s unikátním systémem regulace prokluzu ARB (je místo tradičního umístění v řídící jednotce elektronického stabilizačního systému zabudována v jednotce motoru) zajistit rychlejší reakce kol na okamžité podmínky na silnici. Víceprvková zadní náprava je součástí podvozků i všech ostatních variant.

Faktem je, že auto při oněch prvních testovacích kilometrech prokázalo vlohy k rychlému ježdění. A to i na mokrých a listím a blátem pokrytých venkovských silnicích. Netotáčivost je sice cítit, ale jen taková, která řidiči jemně signalizuje, že už je v daném místě fakt nebezpečně rychlý. Do té doby se vůz chová v zatáčkách neutrálně. Příplatkové brzdy s modrými třmeny jsou takové, jaké mám rád. Tedy, že se zakusují postupně úměrně vyvinutému tlaku nohy na pedál. Samosvorný diferenciál společně s pohonem všech kol umí při zvolení náležité stopy vůz nádherně "vytáhnout ze zatáčky". To je až návykové.

Na alespoň trochu hladkém asfaltu je auto fakt hravé a příjemné. Teprve tehdy, když s ním vjedete na vozovku, která sice nemusí být děrovaná a záplatovaná ale kola těžkých kamiónů asfalt v různých směrech promačkala, znejistí. Nepříjemné bylo tahání za volant, které následovalo poté, co se jedno z předních kol propadlo do nějaké takové prohlubně. Chce to tedy držet tento zásadní ovládací prvek vozu pevně a na jízdu se soustředit více než jinde.

Potěšila mě spotřeba. I když na nějaké přesné soudy je po takové krátké projížďce ještě brzy, ani sportovní jízda v režimu Sport (při jehož volbě si motor nejlépe rozumí s osmistupňovým automatem) na silnicích v okolí Berounky neubírala z nádrže více než 13 litrů na sto kilometrů. Na zpáteční jízdě po dálnici jsem pak na palubním počítači zaznamenal spotřebu 8 litrů.

A ještě jedna poznámka, která je možná vzhledem k vozu s touto motorizací nepatřičná, ale bude se týkat i civilnějších verzí: Místo vzadu opět není moc. Rozhodně si tam pohodlně za řidiče s výškou minimálně 185 centimetrů nesedne nikdo stejně velký. Slib o lepší prostornosti tak BMW splnilo jen částečně.