Mezinárodní novinářská prezentace osmé generace vozu Volkswagen Golf se konala v okolí portugalského města Porto. Zatím jsme měli možnost vyzkoušet verze se čtyřválcovým benzinovým i dieselovým motorem.

I při jízdě je to typický Golf | Foto: Volkswagen

Nelíbí se mi fádní plast na středovém tunelu, postrádal jsem tradiční odkládací přihrádku vedle řidičovy levé nohy a zdálo se mi, že v interiéru slyším větší hluk přicházející od kol než dříve. Jenže, to je asi tak všechno, co můžu po absolvování prvních několika stovek kilometrů za volantem na portugalských silnicích vytknout přicházející osmé generaci nejprodávanějšího evropského auta. Všechno ostatní lze jen chválit.

Ano, Volkswagen Golf zůstává králem přinejmenším v kategorii vozů nižší střední třídy. Především proto, jak jezdí. A tím myslím jízdu s velkým J. Tedy tu, když zapomenete na to, že se chcete přemístit z bodu A do bodu B (a pokud možno ještě něco vyřídit mezi nimi) a hodláte si užít ten pocit, že můžete ovládat podle svého gusta precizně vyrobený stroj.

Jestliže sedmá generace byla z hlediska jízdních vlastností famózní, nyní se technikům podařilo vyladit podvozek do stupně famózní plus. V praxi to znamená asi toto: pokud vjedete kolem na nějakou nerovnost, ať je to kanál, výtluk, železniční koleje nebo dlažební kostky, auto to absolutně nevzruší. Řidič cítí jen rychlé hup dolů, hup nahoru a jede se dál. Není třeba ubírat, korigovat směr. Samozřejmě tím myslím běžně nerovný železniční přejezd, výtluk s hloubkou do deseti centimetrů a podobně. Na to, jak si Jeho veličenstvo Golf VIII. poradí s proslulými českými silničními pastmmi si musíme počkat do února, kdy bude auto uvedeno na český trh. V tom čase také zkusím porovnat, jaký vliv mají na kvalitu jízdy adaptivní tlumiče DCC, které byly namontované v testovacích vozech pro portugalskou prezentaci a zda se to moc neliší od standardního odpružení.

Jestliže podvozek dělá řidiči radost, to samé platí o dalších zásadních veličinách jako je řízení, řazení nebo brzdy. Řízení je tuhé tak akorát a naladěné naprosto přesně. Řadící páka klade sice menší odpor, ale jednotlivé rychlostní stupně lze "sázet" pohybem zápěstí rychle a přesně. A brzdy nejsou rozhodně přeposilované. Pokud chcete jen mírně korigovat nájezdovou rychlost do zatáčky, nezpůsobí váš pohyb nohy na brzdovém pedálu šok, jak to někdy u konkurence bývá.

Jeden pěkně zatáčkovitý úsek testovací trasy jsem absolvoval za volantem benzinové verze 1,5 TSI(150 koní) se spotřebou přes dvanáct litrů, ale další zase pod hranicí pěti litrů. S dieselovým dvoulitrem 2,0 TDI - 110 kW a s předvodovkou DSG jsem pak zvládnul jet i pod "čtyři". Troufnu si odhadnout, že běžný řidič v českém prostředí bude kombinovaně s prvně jmenovaným vozem jezdit za méně než šest litrů a s dieselem pod pět. To zní slibně, že?

Když už je řeč o pohonných jednotkách - jejich portfolio se oproti minulým dobám navýší. Především proto, že přibudou další soustrojí, jejichž součástí je elektromotor.

Co je pod kapotou?

Základní motorizací bude agregát s výkonem 66 kW (90 koní), který se ale do Česka dovážet nebude. V našem prostředí se tak stane nejdostupnějším novým golfem ten s přeplňovaným tříválcem 1,0 TSI (81 kW). Dále zákazník bude moci zvolit zážehovou patnáctistovku s laděním na 130 či 150 koní, případně dvoulitrový turbodiesel se 115, případně 150 koňskými silami. Tolik klasické spalovací motory v běžném Golfu. Dalším stupněm k elektrické automobilové budoucnosti jsou tři částečně hybridní pohony, které využívají osmačtyřicetivoltovou elektrickou soustavou. Budou připraveny pro výkony 110, 130 a 150 koní, přičemž jsou vždy součástí vozu s automatickou převodovkou.

A konečně tu budou dvě verze Golfů schopné ujet pouze na elektřinu teoreticky až sedmdesát kilometrů a potom další stovky především díky činnosti spalovacího motoru. Budou dvě verze - jedna se 150 kW (204 koňskými silami), druhá ještě o 30 kW a 41 koňských sil schopnější. Dalším ekologickým typem pohonu bude pochopitelně Golf jezdící na stlačený zemní plyn.

Ani v ekologické éře ale Volkswagen nenechá zemřít sportovní verze GTI, GTD a GTR. To však přijde později, stejně jako karosářská varianta kombi.

Jestli je v něčem osmý Golf o hodně jiný než všechny předešlé, pak je to interiér. To proto, že klasická tlačítka (s výjimkou startovacího, spínače parkovací brzdy a těch na volantu) jsou zapomenuta. Příslušné funkce, režimy a prvky se ovládají buď přímo na displeji nebo pomocí dotykových plošek. Kolem řidiče je tak nezvykle prázdno. Na druhou stranu, i konzervativně založený automobilový nadšenec (mezi které se počítám) si na to dokáže rychle zvyknout. Piktogramy jsou dobře vymyšlené a viditelné a na displejích můžete číst pokyny v češtině.

Vlastně jsem se trošku zlobil pouze na navigaci, která na některých odbočkách a zejména na kruhových objezdech "nestíhala". To však samozřejmě nijak nesouvisí s další elektronickou výbavou vozidla. Mezi tou může být třeba poprvé v historii head-up displej, světlomety typu Matrix, které fungují v deseti různých režimech od tlumených světel, přes městská světla až po ty dálniční. Ty se aktivují nejen v závislosti na rychlosti jízdy, ale také na datech GPS.

Golf zůstal Golfem i svými rozměry. Na délku měří 4 284 milimetrů, široký je 1789 a vysoký 1456 milimetrů. Rozvor činí 2636 milimetrů. Vnitřní prostor je dostatečný i pro čtveřici nadprůměrně vyrostlých jedinců. Jak jsem si ověřil, za řidiče vysokého 186 centimetrů se stejně vysoký muž posadí pohodlně a s pěticentimetrovými rezervami nad hlavou i před koleny.

Základní hodnota objemu prostoru pro zavazadla je 380 litrů, pokud se sklopí zadní opěradlo (je rozděleno v poměru 60:40 a je v něm solidně velký otvor pro prostrčení delších předmětů) lze naložit až 1237 litrů.

Stále online

Jak už to v automobilovém světě v současné době bývá, je nový Golf vybaven opět větší dávkou elektronických asistentů, jejichž úkolem je ulehčit řidiči život a postarat se jeho větší bezpečí. V každém stupni výbavy je přítomen asistent pro udržování vozu v příslušném jízdním pruhu a jeho elektronický kolega, který hlídá překážky před vozem a umí spustit nouzové brzdění. Nově také zvládá zabrzdit na křižovatce, pokud vám cestu zkříží odbočující vůz a dokáže také podpořit řidiče, jestliže se rozhodne pro vyhýbací manévr.

Ve vyšších výbavách nebo na přání je k dispozici předvídavý adaptivní tempomat, který díky spolupráci s navigací reaguje i na blížící se kruhové objezdy, křižovatky či zatáčky. Navíc díky systému komunikace s okolím (Car2X) pozná, že se vůz blíží ke koloně, že z některého směru přijíždí záchranářské vozidlo, že je vpředu nehoda, nebo že za zatáčkou pracují silničáři. Řidič může dostat varování již osm set metrů předem.

Líbila se mi nová možnost nastavení tuhosti adaptivních tlumičů DCC i nad rámec režimů Comfort či Sport. Pokud se totiž zvolí režim Individual, lze na displeji tahem prstu přidat či ubrat tlumící sílu. Jde to až o tři úrovně nad režim Sport nebo pod režim Comfort. Ani při nejměkčím nastavení se ale z Golfu nestane houpavý koráb a stejně tak při nejtvrdším není podvozek prkenný.

Všechny Golfy jsou teď trvale připojeny k internetu. Ve standardu jsou zahrnuty následující funkce: uložení osobních nastavení (sedačky, zrcátka, klimatizace) díky vlastnímu přístupovému identifikačnímu kódu, volání při poruše, dálkově přenášené informace o stavu vozidla - například to, zda jsou zamčené dveře, vypnutá světla - či o jeho poloze na parkovišti a plán pravidelné údržby.

Lze si připlatit za balíček We Connect Plus, ve kterém může být zahrnuto mnoho dalšího. Například dálkově ovládané nezávislé topení, dopravní zpravodajství online, online vyhledávání zájmových bodů, rezervace parkovacích míst, doručování zásiledk do vozu i hotspot wifi a řadu dalších funkcionalit. Firmy můžou využít balíček We Connect Fleet, který zvládá vést digitální knihu jízd, tvořit záznamy o tankování, ujetých trasách a plánovat údržbu.

Služba We Connect pak v budoucnosti ve spolupráci s kompaktibilními chytrými telefony Samsung zajistí i zbytnost tradičního klíčku k vozu. Bude stačit umístit chytrý telefon do blízkosti kliky dveří a bezklíčkový přístupový systém Keyless Access vozidlo odemkne.