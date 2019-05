Celkem tisíc kilometrů a čtyři dny jsem jeden květnový prodloužený víkend strávil ve společnosti výrobku české firmy KRS, která již dvacet let v malé vesničce Malý Malahov přestavuje obyčejné plechové skříňové dodávky na jakési pohyblivé chaty.

Skoro na každého občas dolehne touha být pánem svého času, toulat se krajinou, zastavit se tam, kde se nám to momentálně líbí a nocovat na místě, kde nás soumrak zastihne. Právě takové čtyři dny jsem společně s manželkou a dvojici kamarádů strávil díky nabídce zmíněné firmy na otestování jejich výrobku. Věděli jsme, že chceme na jižní Moravu, ale pak jsme si již cíle pro jednotlivé zastávky volili podle momentálních nápadů a nálady. Inspirací byly třeba i poutače na nějakou pamětihodnost podél cesty.

Nebylo to ale zase tak velké dobrodružství, vždy jsme se pohybovali po běžných silnicích, a i pro nocování jsme nakonec zvolili kempy. To ovšem z prozaických důvodů - byla totiž příliš velká zima na to, aby jedna z dvojic trávila noc takzvaně pod širákem. Uvnitř vozu se nachází jen jedna dostatečně velká manželská postel, druhé místo na spaní vzniká rozkládáním sedačky v přední části a je dostatečně pohodlné maximálně pro dvojici menších dětí. Kdo potřebuje dostatečný prostor pro přespání čtyř dospělých, tomu doporučuji dokoupit střešní stanovou nástavbu.

Druhý manželský pár tak vždy trávil noci v chatce nebo bunagalovu.

Rozměry moc neomezují

Pro testování jsem získal vozidlo ve verzi Active Line, které bylo vytvořeno na bázi Fiatu Ducato, jehož vnější délka je 599 centimetrů, výška 269 centimetrů a šířka 205 centimetrů. Právě tento poslední rozměr je v řadě případů rozhodující. Například s klasickým obytným automobilem bych vjezdovou bránou na náměstí v Telči, jejíž šířka činí jen 2,3 metru, projet nemohl. Takto ano…

Délka necelých šest metrů pak umožňuje také parkování podél chodníků i v centrech měst. To je také příjemné.

Na řízení dodávky není nic složitého. Tento exemplář měl pod kapotou čtyřválcový turbodiesel s výkonem 150 koní. Zatím stále ještě dokáže plnit emisní limit bez pomoci močoviny, což je samozřejmě po uživatelské stránce také plus. Na takto velký automobil, který má uvnitř množství nábytku a dalšího vybavení, a samozřejmě rovněž čtyři osoby a jejich potřeby, je to tak akorát. Například na dálnici už mu v táhlejších stoupáních dělá problém udržet cestovní "stodvacítku" a v horském terénu jsem častokrát stoupal na druhý převodový stupeň. Přesto se spotřeba udržela ve velmi rozumných mezích. Jen na na dálnici, kdy jsem šlapal více na plyn, se lehce přehoupla přes hranici deset litrů (konkrétně 10,3), zbytek cest ukazoval palubní počítač hodnoty v rozmezí 8,5 - 9,5 litru. Kdybych jezdil s klasickým velkým skříňovým vozem, bylo by to zhruba o polovinu více.

Výbava kabiny v místech pro řidiče a spolujezdce je dosti skromná. Palubní deska je z tvrdých plastů a prakticky bez dekorů. Klimatizace je pouze jednozónová a rádio bylo třeba domontovat. Potěšilo mě však sice tužší, ale přesné řazení šestistupňové manuální převodovky a solidně dimenzované brzdy. Ty se dají i dobře dávkovat.

Při couvání jsem trošku postrádal moderní vymoženost, což je parkovací kamera. Někdy bylo tedy v zájmu bezpečnosti lepší vyhnat spolujezdce, aby asistoval. To i kvůli tomu, že spodní část zrcátek, stejně jako dolní část předních bočních okének zakrývala instalovaná zástěna. Tu, a snadnou manipulaci s ní, zase ale velmi oceníte při přípravě vozu na spaní. Rozkládá se totiž vějířovitým způsobem směrem vzhůru a nahoře v rohu rámu dveří se přichytí malými magnetkami.

Podobně jednoduše se pak z palubní desky směrem vzhůru vytahuje velká roleta zakrývající celé přední okno. (Na ni a na další vychytávky tohoto automobilu se můžete podívat v doprovodné fotogalerii). Stejně se dají roletou zakrýt i další okna. Dvě jsou na stropě a a tři po stranách automobilu. Jelikož jsou všechna otevíratelná, lze přístupu hmyzu do vozu zabránit také síťkou.

Pokud ve voze spí jen dva, je tedy příprava na noc velmi jednoduchá. Nemusí se vůbec vystupovat. Dokonce i pro zavazadla, která jsou umístěna v garáži pod postelí zcela vzadu, se můžete natáhnout skrze otevíratelná dvířka.

Jedinou podmínkou je, abyste zastavili na rovné ploše. Pokud to není možné, lze použít vyrovnávací klíny, které byly také ve výbavě vozu. Je to lepší pro klidný spánek, a také vám ze stolu nebude klouzat sklenička s troškou vína, kterou jsme si dopřávali před spaním. Možná právě instalaci jakýchsi držáků na láhve a pohárky u sedaček pro třetího a čtvrtého spolujezdce bych mohl výrobci doporučit. Na palubní desce a ve dveřích vpředu je na pitný režim pamatováno dostatečně, dva další pasažéři mají sice před sebou velký stolek, ale z něho samozřejmě během jízdy po rozbitých tuzemských (a ještě rozbitějších slovenských okreskách, láhve padaly.

Pokud zastavíte, je třeba si pohyb po vozidle trošku rozvrhnout. Moc nejde, aby se třeba jeden člověk vydal na na záchod a druhý si vařil kávu na plynovém sporáku. Ulička je totiž opravdu těsná.