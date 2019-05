Luxusní hatchback do města Lexus CT 200h končí. Může být ale pořád dobrou volbou pro ty, kteří se nechtějí smířit s naftou. Jen si připlatit.

Devět kusů, šest, osm a loni rekordních 13. Ne, to nejsou prodejní výsledky vzácného Ferrari, ale hybridního hatchbacku Lexus CT 200h. Auto, které nikdo v podstatě nechce, pravidelně končí na absolutním chvostu prodejnosti vozů nižší střední třídy. A letos k tomu má také dobře nakročeno. Vždyť od ledna do dubna si v celém Česku našlo jen tři nové majitele! A to prodělalo facelift!

Situace není lepší ani na jiných trzích a Lexus s CT po necelých devíti letech končí. Bez nástupce. Teď jeho pozici v hierarchii luxusní odnože Toyoty zaujme malé městské SUV Lexus UX. Prodeje má tedy zvýšit posun do vytoužené kategorie nejednoho měšťáka. Ale proč je CT 200h takovým propadákem? To jsem se rozhodl zjistit v posledním testu.

Předně, CT bylo po svém uvedení na trh designově nudné. Moderní Lexusy s agresivními křivkami mu ujely, ale facelift se to pokusil trochu napravit. Nově tvarovaná přední světla, ostřejší maska chladiče a čiré brzdovky vozu sluší. V testované metalíze vypadá k světu, jakkoliv jsou malá kola tak trochu směšná. Na druhou stranu zkušení řidiči dobře vědí, že se menší průměr s vyššími pneumatikami pozitivně podepíše na jízdním komfortu.

Lexus CT 200h je jednoduše řečeno Toyota Prius minulé generace převlečená do hávu kompaktního luxusního hatchbacku. To s sebou nese několik problémů. Jedním ze zásadních je katastrofálně málo místa, protože bylo do vozu dlouhého jen 4335 mm s rozvorem 2600 mm nutné vměstnat hybridní soustrojí s bateriemi. Ty skončily pod podlahou kufru, a tak se do vysoko umístěného prostoru nasouká jen 275 litrů zavazadel. To je jen o něco málo víc než nabízí miniaturní Škoda Citigo.

Zbytek kabiny je ale relativně v pořádku. Vynechám-li fakt, že základní verze Lexusu CT 200h dostala čalounění sedadel, které připomíná socialistické pohovky z osmdesátých let, je kabina na nižší střední třídu vlastně dostatečná. Za delším řidičem je sice nutné lehce se uskromnit, jinak jsme ale s vozem ve dvou a ve čtyřech lidech cestovali pohodlně.

Palubní deska a některé detaily okolo už odhalí své stáří. Najdete zde stará tlačítka z Toyot, ať už jde o páku tempomatu nebo čudlíky vlevo pod volantem. Výsměch od spolujezdce vzbudila páka automatu, která je až podezřele malá, ale to je ta spojitost s Priusem. Palubní deska je sice plastová, ale kvalitně zpracovaná. Zábavní systém bez navigace má obstarožní hrubou grafiku odpovídající téměř deseti letům stáří vozu. Snadno se ale ovládá kolečkem na středovém panelu, které soudobým Lexusům zásadně chybí.

Zrychlení = hluk

Bratrství s Priusem znamená, že přední kola CT roztáčí kombinace benzinového atmosférického čtyřválce o objemu 1,8 litru a elektromotoru integrovaného s hybridní bezstupňovou e-CVT převodovkou. Jde o full-hybrid, tedy auto schopné jet čistě na elektřinu. Elektromotor je ale poměrně slabý a tak poběží sám vždy jen chvíli a v případě, že nebudete akcelerovat. Elektrický režim funguje do 50 km/h. To tedy znamená hlavně tiché rozjezdy a nebo možnost takzvaného plachtění. Prostě hybridní klasika, jakou dobře známe.

Auto tak funguje dobře hlavně v městském provozu nebo při jízdě, kdy po něm nevyžadujete větší dynamiku. Jakmile ale více sešlápnete plynový pedál, e-CVT vytočí motor do maximálních otáček, kde jej podrží tak dlouho, jak bude třeba. Problém je v tom, že výkon 136 koní znamená mdlé zrychlení a tak se dočkáte jen neefektivního hluku.

S Lexusem se pak nevyplácí spěchat i proto, že roste spotřeba. Pokud se ale naladíte na jeho notu a budete se víc snažit o úspornější jízdu, nedočkáte se tak často hlučného zrychlování a potěší vás i relativně rozumná spotřeba. Auto si obyčejně řekne v kombinaci o 6 až 7 litrů benzinu na 100 kilometrů.

A co víc, podvozek je naladěn na komfort a dobře se popere s městskými nástrahami, jako jsou retardéry nebo rozviklané dlažební kostky. Na okreskách nejsou problémem ani menší výmoly. Přitom auto do zatáček slušně drží a nenaklání se, za což vděčí také nízkému těžišti. Ne, sportovec to není, což ostatně naznačuje i silněji pracující posilovač řízení, ale pokud budete cestovat klidně, umí navodit pohodovou atmosféru. To je ale podobné všem menším Lexusům, třeba i v Česku taktéž málo oblíbenému sedanu IS.

Problém tkví hlavně v extra vysoké ceně. Ta startuje na 750 tisících korunách, což je za hatchback s miniaturním kufrem jednoduše moc. Ano, jde o luxusní značku, ale Mercedes-Benz třídy A, který nabídne více prostoru, začíná s cenou na 629 200 korunách, Audi A3 koupíte od 678 900 korun a odcházející BMW 1 vyjde na 690 300 korun.

Podtrženo sečteno, člověk musí odmítnout nabídku luxusní německé trojky a smířit se s nedostatky pouze za tím účelem, aby jezdil s hybridem, který má ovšem spotřebu jako běžné benzinové či naftové auto. A takových lidí se logicky mnoho nenašlo a ještě asi dlouho nenajde. Lexus CT 200h tak bude nejspíš zajímavý jen jako ojetina.

Lexus CT 200h: Technické údaje a hodnocení