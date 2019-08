Dospělé auto zvládá i české okresky s grácií. Dozadu se konečně posadí dva dospělí lidé.

BMW řady 3 je klíčovým modelem mnichovské automobilky. A to i nyní, když kolem něj zuří móda SUV nejrůznějších velikostí. Té se snaží přizpůsobit i značka s bavorskou „vrtulkou“ ve znaku – třeba tím, že už jí pomalu nestačí základní číslice pro všechny její modely s písmenem X. Trojková řada se ovšem ve své už sedmé generaci tak snaží, že bychom si ji klidně místo SUV do své garáže vybrali.

Chvíli bychom ale váhali, to je pravda. Proč? Inu, design vozu je poněkud zvláštní, chtělo by se říci až kontroverzní. Řeč je samozřejmě hlavně o přídi, která má klíčovou roli v charakteru auta. Čtyřikrát diodami podtrhnuté světlomety přímo navazující na poměrně velkou masku chladiče (ledvinky), jež v horní částí mírně pokračuje do přední kapoty, se nám ze začátku příliš nelíbily. Bylo potřeba si na ni zvyknout. Zbytek ale funguje dobře a trojce to z ostatních úhlů pohledu sluší.

Vlastně by mnozí mohli tipnout, že jde o pořádný faceflit. To by jim však vydrželo jen do té doby, než by postavili sedmou generaci vedle šesté. Už ta se oproti páté výrazně natáhla, ale pořád to na střední třídu nestačilo. Sedmá trojka je však o dalších 85 mm delší a nabízí o 41 mm delší rozvor. To znamená, že konečně můžete na zadní sedadla pozvat dva normálně vzrostlé dospělé cestující.



Palubní deska je promyšlená. Grafika přístrojů se nám ale nelíbí.

Když už jsme u té dospělosti, trojka konečně působí jako opravdu dospělé auto. Kdyby nám ji někdo před pár lety představil jako nové BMW 5, věřili bychom mu. Je to dáno nejen velikostí, ale i designem poměrně tučných sedadel očividně nabízejících absolutně komfortní posezení. A také vzhledem palubní desky s velkým středovým tunelem a sportovně střiženým volantem s typicky tlustým věncem. Auto začalo víc lákat na pohodlí než na vyleženou sportovnost.

I BMW 3 můžete mít vybavené nejrůznějšími elektronickými systémy. Jízda v pruzích, adaptivní tampomat, head-up displej, nejnovější iDrive, prostě vše. Budíky samozřejmě nahradila obrazovka, ale grafika simulovaných přístrojů se nám tedy příliš nelíbí. Už jsme si na ni měli zvyknout z paluby všech novinek BMW od začátku letošního roku, ale hranaté ztvárnění ukazatelů je nám méně sympatické než simulované budíky. To jsme si uvědomili i díky tomu, že jsme o týden později přesedli do faceliftovaného BMW 6 GT, které má na digitálním štítu právě docela běžné ciferníky.

Že se trojka snaží být technologicky zajímavá ukazují i funkce, které by jeden na palubě tohoto sedanu opravdu nečekal a snad ani nepotřeboval. V systému iDrive, který můžete ovládat gesty, najdete program pro osvěžení řidiče, jenž se jej kombinací krátkých silných fouknutí skrz klimatizaci, hudbou a změnou barevného osvětlení interiéru snaží revitalizovat. My bychom si raději zastavili někde na kávu.

V motorové nabídce BMW 3 převládají čtyřválce, výjimkou je model 330d s klasickým naftovým třílitrem. My jsme k testu dostali jednu z nejčastějších voleb pod kapotou tohoto vozu – dvojitě přeplňovaný diesel 320d o výkonu 190 koní, který je spojen s automatickou převodovkou a k tomu jako bonus i s pohonem všech kol xDrive. Základní cena je přitom poměrně rozumná. Dá se pořídit od 1 114 100 korun (bez xDrivu stojí 990 600 korun) už s docela slušnou výbavou, ale je potřeba myslet na to, že bez příplatků to stejně nepůjde. A u BMW jsou docela nákladné.



Na zadní sedadla konečně posadíte i dospělé jedince.

Nový motor dopovaný malým a velkým dmychadlem, které se do práce zapojují postupně, má konzistentní nástup v tahu. Zvukově je velmi příjemný a kde kdo by nehádal, že máte pod kapotou jen čtyři válce místo šesti. Velkou míru na tom nese samozřejmě odhlučnění kokpitu, ale ani lidi venku nebudete rušit typickým klapáním čtyřválců.

Naftový dvoulitr jde ideál na dlouhé cestování. Na dálnici si při jízdě okolo 160 km/h řekl jen o 6 litrů nafty na 100 km, při českém maximu pak ještě o půl litru méně. Na okresce může spotřeba klidně klesnout na 5 litrů, to když se nenecháte unést tím, že máte docela slušnou porci síly k dispozici. S naftovým BMW se tak dá jezdit opravdu s nízkou spotřebou. Výrobce si je toho vědom a tak v základu nasadil absurdně malou nádrž na pouhých 40 litrů paliva. Ta se dá za příplatek zvětšit o dalších 17, teprve pak dosáhnete dojedu blížícího se tisíci kilometrům.

Snížení spotřeby jde na vrub nejen motoru, ale i povedené automatické převodovce s osmi stupni. Pokud aktivujete ekologický režim, umí konečně vyřazovat do volnoběhu (když to dává smysl) a nechat auto takzvaně plachtit. Nižší převody jsou rychle odstupňované a ve vysokém pak točí málo. Při 130 km/h jsme zaznamenali 1900 otáček za minutu. Pohrát si samozřejmě můžete i tlačítky pod volantem, ale to je u dieselu spíš zbytečné.

BMW se podařilo přes nárůst rozměrů snížit hmotnost o 55 kg. Šasi je navíc nyní o polovinu tužší než u šesté generace. Rozšířily se i nápravy a zvětšil se odklon kol. Auto dostalo modernější tlumiče. To vše dohromady znamená, že se vůz už může se ctí poprat i se slepovanými českými okreskami. A to i na 19“ kolech, na kterých testovaný kousek stál. Nikde jsme nezaznamenali rázy od kol, bouchání od podvozku jakéhokoliv druhu ani přílišnou tuhost podvozku, kdy by nám přišel už nepohodlný. Ruku v ruce s větším pohodlím přišel pocit menší sportovnosti, to je ale nutná daň za dospělost.



I zezadu si mnozí tipnou, že před nimi jede spíš pětka než trojka.

Systém xDrive je dobrým doplňkem pro ty, kteří se nepotřebují na namoklé vozovce předvádět efektními drifty a v zimě chtějí mít jistotu, že vyjedou z vrat svého domku v někde v satelitu. S přímým řízením a dobře nastaveným posilovačem, který není přehnaně aktivní a tím dopřává řidiči pocit, že opravdu drží v ruce ještě kus auta, si můžete klidně troufnout na čistou zadokolku a ušetřit peníze, hmotnost i spotřebu. Pohon všech kol je ale pořád v módě a BMW ho potřebuje, aby mohlo soupeřit s Audi A4 nebo Mercedese třídy C.

Svými jízdními vlastnostmi pořád oba rivaly překonává. Rozdíly mezi německou luxusní trojicí se ale i tak pomalu smazávají. To je sice špatná zpráva pro nadšence, kteří si budou muset počkat zase na nějaké to „emko“, jinak jim už úsměv na tváří trojka asi nevykouzlí. Pro nás ostatní jde ale o skvělé auto, se kterým můžete každý den žít s rozumnými náklady a cítit se přitom jako v bavlnce.

BMW 320d xDrive a jeho technické parmetry: