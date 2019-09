Proč nemít vysoký výkon za rozumnou spotřebu, i když dáte za auto tři miliony korun!?

BMW 840d xDrive Cabrio | Foto: Jan Markovič

BMW řadou 8 nahradilo řadu 6, ale zároveň číselným označením naznačilo, že znovu míří ještě trochu víš. Může a chce být konkurencí třeba pro luxusní GT Mercedes-Benz S Coupé, které se v poslední generaci vyrábí i jako kabriolet. Na rozdíl od něj a dalších super drahých otevřených aut se nabízí také s naftovým šestiválcem. Vyzkoušeli jsme ho v testu.

Motor 840d je jedinou naftovou volbou. Mimo něj si můžete pořídit ještě benzinový šestiválec 840i, osmiválec M850i a nejostřejší variantu M8. Paradoxem je, že když se podíváte do oficiálního ceníku značky, svítí u motorů jako důležitý údaj spotřeba a nikoliv například akcelerace z nuly na 100 km/h. A v ní diesel samozřejmě vyniká. Slibuje až neuvěřitelných 6,2 litru nafty na 100 km!

Jenže proč by měl někdo chtít do kabrioletu s cenovkou začínající na 2 915 900 korunách úsporný naftový motor? Vždyť ještě donedávna byla kombinace dieselu a otevřeného vozu s plátěnou střechou považovaná spíš za sprostou. Zde se navíc přidává i pohon všech kol, který zdánlivě také smysl nedává. Odpovědí může být nejen parádní dojezd, který může pohodlně přesáhnout 900 kilometrů na jedno natankování, ale i síla. Motor má totiž výkon 320 koní, ale hlavně 700 Nm točivého momentu!

Ano, po nastartování je slyšet klasický chod dieselu, ale známý mnichovský šestiválec je moderním spalovačem nafty, který je navíc velmi dobře odhlučněný. Po zahřátí a rozjetí tak má posádka šanci velmi rychle zapomenout, co před chvíli do nádrže tankovala za palivo. Bublavému charakteru osmiválce se samozřejmě nevyrovná, ale temné dunění umí vyrobit taky a tak slibuje stále dostatek zvukové radosti z akcelerace.

Osmistupňový automat z dílny ZF umí se šestiválcem vybaveným přeplňováním Twin-Scroll dobře pracovat. Pokud jedete v úsporném nebo standardním režimu, může se ještě při dálničním maximu převalovat pod dvěma tisíci otáček a těšit se na to, až mu trochu popustíte uzdy. Sportovní režim mu sice dovolí déle se vytáčet, ale jen s využitím maxima točivého momentu, aby dlouho nebloudil zbytečně vysoko.

BMW 840d xDrive váží dvě tuny, ale tah nafty dokáže auto velmi rychle rozpohybovat. Stovka za 5,2 sekundy nenechá nikoho na pochybách, že je diesel dobrou volbou. Zejména, když pak na palubním počítači najde spotřebu okolo 8 litrů nafty na 100 km, která se i po divočejší projížďce příliš nezvedne.

Jenže je opravdu potřeba mít divočinu? Jistě, na jednu stranu BMW přichází z technicky propracovaným kabrioletem. Šasi vozu je vyrobeno technologií Carbon Core, která jej ztužuje kompozitními materiály. Auto je tuhé a nekroutí se ani v hadovité serpentině s měnícími se náklony zatáček. Vysoká hmotnost, naladění řízení i nastavitelného podvozku z něj ale spíš dělá velké pohodlné GT. Na malých českých okreskách se totiž člověk nezbaví dojmu, že jsou BMW 8 tak trochu malé. To ale není na štíru, v takovém S Cabriu jde o pocit ještě silnější.

Aktivní řízení a natáčení zadní nápravy dělají auto přesto poměrně agilním. Změna směru je rychlá, v malých prostorech se s ním zase velmi dobře manévruje. Prvních pár dní vás bude překvapovat, jak málo stačí otočit volantem k tomu, aby auto změnilo směr.

Stáhněte střechu (jde to do 50 km/h) a užijte si vytoužený vítr ve vlasech. Je to klišé, které nemusí i BMW 8 tak úplně platit. Když totiž vysunete okénka a na místě zadních sedadel zdvihnete síťový deflektor, najedou přestane do kabiny skoro foukat. Aerodynamika vozu patří mezi nejlepší, které jsem kdy u kabrioletu zažil. To znamená i fakt, že bez střechy klidně můžete letět po dálnici a vůbec vám to vadit nebude. Na využitelnosti přidávají ještě výdechy horkého vzduchu pod hlavovými opěrkami (má je i Mercedes jako systém Air Scarf), díky kterým vám nebude zima na hlavu, ani když střechu stáhnete začátkem jara nebo koncem podzimu.

I když se střecha sklápí do samostatného prostoru nad kufr, její spodní část do něj po složení zasahuje a tak je stále potřeba mít na paměti rozdělovač. Ten určí, kolik zavazadel se dovnitř vejde se střechou dole a se střechou nahoře. V základu je to 280, tedy jinými slovy hodně málo. Jinak 350 litrů a to už stačí třeba i pro tři. Stejně ale budete jezdit maximálně dva, neboť zadní místa mají tak směšně málo prostoru na nohy, že je má cenu využít spíš pro odkládání věcí. Auto je ale nečekaně praktické – lze sklopit zadní opěrky a zvětšit tak trochu využitelnost kufru.

BMW 840d xDrive je povedený kabriolet. Má propracovaný agresivní design zevnějšku a známý střih kabiny s displeji, nejnovějším systémem iDrive a celou řadou technické výbavy na hraní. Vzhled by mohl lákat na adrenalinové svezení. To ale hledejte spíš u menšího Z4. Osmička tu je pro řidiče, kteří se už dostatečně vyblbli a teď hledají důstojný otevřený vůz na dlouhou cestu. A to je dobře. BMW se totiž nyní daří velmi silně konkurovat Mercedesu.

Technické údaje: BMW 840d xDrive Cabrio