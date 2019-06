BMW C 400 X je mrštný skútr, který vybavili i snadnou propojitelností s chytrými telefony.

Doprava ve městech, zejména v Praze, je čím dál tím hustší. Možná právě proto řada lidí pokukuje po možnosti přesednout z auta za řídítka skútru. Jednou ze zajímavých alternativ je BMW C 400 X. Mnichovská novinka je postavena hlavně pro náročnější cestovatele. I když to její kompaktní tělo neprozrazuje, klidně se s ní můžete vydat na celodenní výlet na Šumavu a zpět.

Novinka vsadila na následování populárních motocyklů řady GS. Poznáte je hlavně v LED světlometu s nápadnými denními diodami, ale i v ostře řezaných tvarech karoserie. Pár lidí o tomhle skútru ale prohlásí, že je ošklivý. S tím počítejte.

Za řídítky nové Céčko působí spíš jako kompakt. Logicky je menší než velké cestovní modely C 650 GT a Sport a z nich vycházející elektrický skútr C evolution. V nabídce je ale i sesterský model C 400 GT, který se bude přece jen hodit víc na výlety třeba díky delšímu plexisklu. I na verzi X si ale lez užít.

Za vše vděčí povedenému motoru. Jde o nový vzduchem chlazený jednoválec o objemu 350 ccm. Ten má výkon 25 kW, tedy 34 koní. A k tomu velmi dobře nastavený variátor, který bez váhání naskočí na povel plynovým pedálem. Co to znamená v praxi? Že padne zelená, otočíte plynem a skútr vystřelí kupředu takovou silou, že se napoprvé leknete. Tohle není stroj pro úplné začátečníky, beztak na něj potřebujete řidičák na motorku!

Nebýt zasahující elektroniky, už by se skútr chtěl stavět na zadní. Pro začátek je tak dobré startovat třeba jen na půl plynu, stejně se pár desítek metrů za křižovatkou budete do zpětného zrcátka divit, proč ještě všichni stojí, když už je dávno zelená. Zrcátka jsou ale zároveň jednou ze slabin Céčka. Jsou posazena na šťopkách přímo na řídítkách a tak se do nich vyšší postavy musí sklánět. Kdyby byly vpředu na kapotě, bylo by to lepší.

Sám se po městě pohybuji na skútru. Do ucpaných ulic i na kratší výlety jsem si před čtyřmi lety pořídil Hondu Forza. Je to pohodlný stroj, ale mezi skútry patří k těm větším. Úzké Céčko v sobě kombinuje dva světy. Jednak dá v pohodě každou zácpu, protože se vměstná i mezi auta na ucpaném Nuseláku (kdo zná, ví, že tudy se proplétají jen opravdoví borci na úzkých strojích), jednak je neskutečně rychlý. Až jsem se musel hlídat, abych tou zácpou neletěl nelegální rychlostí. To by byl průšvih.

Pak jsem vzal BMW na výlet ven. Rozložení hmotnosti 50:50 mezi kola, trochu tužší podvozek a ostré reakce na plyn dělají cestování s Céčkem příjemnou záležitostí. Plexi je základ a kdo to myslí s výlety vážně, ať se raději podívá na GT. Přece jen hlavně vyšším postavám by mohlo vadit, že jim ze štítku fouká přímo na krk (mám 192 cm).

Na skútru jsme jeli také ve dvou. Spolujezdec hlásil pohodlné sedlo, ale stupačky příliš vpředu, takže nasedání za mou rozložitou osobu nebylo právě nejpohodlnější. Já bych vpředu také ocenil více místa na nohy, na Forze si je mohu natáhnout do velmi ležérní polohy, tady jsem byl omezen kapotáží, i když se tu odpočinková „stupna“ také nabízí. Je ale příliš blízko. A zadek? Rozbolí jako z každého skútru asi po hodině nebo hodině a půl dlouhé cesty. Tohle pořád není motorka!

BMW si nechává většinu trumfů pro každodenní uživatele. Můžete si ho za příplatek pořídit s digitálním přístrojovým štítem. Barevný displej má na první dobrou trochu složitější menu, které se ovládá nejen tlačítky na řídítkách, ale i otočným a klikatelným voličem vlevo. Když si zvyknete, najdete uvnitř obrovské množství parametrů a zobrazení. Navíc se můžete připojit přes Bluetooth, a to jak telefon, tak svou hands free sadu v helmě. Pak lze za jízdy poslouchat hudbu (no, není to trochu nebezpečné?), nechat se navigovat nebo klasicky telefonovat. Bezklíčové startování je už dnes poměrně samozřejmé pohodlí, pokud se pohybujeme ve vyšších cenových relacích.

BMW umí být i praktické. Má dvě malé přihrádky pod řídítky, které se zamykají po uzamčení skútru. Pod sedlem se skrývá kufr, který na Forzu ani zdaleka nemá, ale funguje na bázi systému Flexcase. To znamená, že když stojíte, můžete podlahu „promáčknout“ a pak sem uložit helmu. Je to ale dost natěsno. Na nákupy bych jel raději ještě s batohem.

BMW C 400 X je velmi zábavný stroj a do města i mimo něj najde své opodstatnění. Umí jezdit za 3,8 litru benzinu na 100 km, což je sice o něco víc než má super úsporná Honda, ale zase mě pořádně bavil. Až jsem si ty zácpy užíval!

Protože tenhle skútr není určen pro držitele standardního řidičáku na auto, musí si ho koupit motorkář, který bude brblat něco o tom, proč by si pořizoval skútr, když má papíry na motorku. Rozhodně bych ho nebral jako jediný „do rodiny“. Pohodlně ale poslouží jako luxusní doplněk k velké motorce. Přece jen na GS Adventure se zácpou prodírat nechcete. Mnichovští navíc mrštné Céčko dobře nacenili a tak dává smysl.

BMW C 400 X