Legendární roadster se vrací na silnice s plátěnou střechou a čtyřválcovým motorem. Jak jezdí?

Když v roce 2009 přišla druhá generace lehkého sportovního roadsteru BMW Z4, přijela poměrně nečekaně s pevnou skládací střechou. Popularita tohoto řešení ale právě kulminovala – ruku v ruce s tím, jak se zlepšila kvalita látkových střech. Navíc je pravda, že hliníkové panely místo klasického „plátna“ autu příliš neslušely. V Mnichově naštěstí vyslyšeli nářky fanoušků a tak můžeme test začít dobrou zprávou. Látková střecha je zpět!

Nasazení látky má mnoho výhod. Zásadní je zejména snížení hmotnosti (jakkoliv byl hliník relativně lehkým materiálem). BMW Z4 v testovaném provedení sDrive30i váží něco málo pod 1,5 tuny, což je na dnešní dobu dobrá hodnota. Druhou výhodou je fakt, že stačí podržet tlačítko na středovém panelu a střecha za vašimi zády zmizí za pouhých 10 sekund. A navíc u toho můžete jet až 50 km/h. Zdá se to jako drobnost, ale při každodenním používání jde o nedocenitelnou schopnost tohoto auta.

Nesmím ale zapomenout na poslední klad, jakkoliv by se mohlo zdát, že u sportovního vozu pro dva nejde až zas tak o zásadní údaj. Kufr má objem 281 litrů a nic jej nenarušuje. Střecha se totiž podobně jako třeba v Mazdě MX-5 skládá do prostoru nad kufrem, takže si sem můžete hodit cokoliv. Měl jsem ve stejný týden na chvíli v ruce i BMW 840i Cabrio, kde střecha padá do kufru. A u Z4 jsem měl paradoxně lepší pocit z většího a lépe dostupného kufru.

Střecha je u auta „bez střechy“ základ, to se nedá nic dělat. Ale jaké je třetí BMW Z4, tedy spíš jaký má charakter? Upřímně řečeno se mi na prvních fotografiích nelíbilo. Naživo je ale realita jiná. Modrý lak bych sice vyměnil za bílý nebo ten příplatkový oranžový, ale díky zásadní proměně velikosti Z4 působí mnohem lépe než druhá generace. Je to dáno tím, že sice vyrostlo do výšky, ale pořádně se rozšířilo (o 74 mm) a natáhlo na délku o 85 mm. Na snímcích se tedy může zdát menší, ale ve skutečnosti jde o slušný kus auta.

Design je věcí vkusu. Příď s ledvinkami výrazně vpředu a světlomety ustupujícími do boků kapoty se nemusí líbit každému, ale není popiratelná její záměrná agresivita. Autu pomáhá dotvářet jeho sportovní charakter, podobně jako „žábry“ za předními koly nebo úzká LED brzdová světla vzadu. Je dobře, že si Z4 drží svůj charakter a není tak snadno zaměnitelné s jakýmkoliv jiným BMW, což se třeba o běžných sedanech z Mnichova říci tolik nedá.

Za volantem se sedí nízko s nohama hodně dopředu, takže ve správné sportovní poloze. Kabina není překvapivě stísněná a podařilo se vyřešit i klasické neduhy v podobě mála odkládacích míst. Když třeba potřebujete držák na kelímky, stačí vyklopit část loketní opěrky směrem ke spolujezdci. Řidič tak má pořád místo na loket, ale zároveň může odložit láhev s pitím.

Jak bývá u BMW zvykem, auto si mlžete vyšperkovat řadou „mastných“ příplatků, které z něj ale na oplátku udělají technologicky vyspělý stroj. Nejnovější zábavní systém iDrive s jemnou grafikou se ovládá pomocí dotykové plochy uprostřed a otočného voliče. Budíky nahradila obrazovka a head-up displej promítá nejdůležitější informace na sklo. Z toho hlediska je jistě BMW 64 příjemným společníkem na cesty.

Pod kapotou, která je delší než kdykoliv předtím, si můžete vybrat ze tří motorů, tedy dvou čtyřválců a jednoho šestiválce, který se prodává pod chytře nazvanou verzí M40i. My jsme testovali silnější z malých motorů, tedy sDrive30i. Jednotka je v tomto případě naladěna na výkon 258 koní a díky turbodmychadlu s technologií TwinScroll dosahuje vysokého točivého momentu 400 Nm. Stovka by měla nastat za 5,4 sekundy.

S faktem, že BMW nasadilo do práce čtyřválec, jsme se už dávno smířili. Ostatně, najdete ho i v konkurenčních vozech, od Mercedesu-Benz SLK, přes Jaguar F-Type po Porsche 718 Boxster. Doba dovoluje to, že i když máme k práci jen čtyři „hrnky“, dokáží vykouzlit rozumné množství síly a to tak, že pohodlně porazí dávný atmosférický šestiválec, který se montoval ještě do minulého Z4. Jediné, kde trochu čtyřválec pokulhává, je zvukový projev. Přece jen objem nahradit nejde a tak i když se výfukové potrubí snaží seč mu síly stačí, sonátu atmosférické šestky prostě nepřekoná. Jestli vám to ale tolik vadí, hurá do bazaru!

My se raději svezeme. I když si mnozí mohou stěžovat, že BWM v posledních letech ztratilo svůj sportovní charakter, u Z4 to neplatí ani omylem. Přesné řízení s vysokou citlivostí krásně přenáší informace o silnici do dlaní řidiče. Stačí naznačit, ba ne, stačí se podívat do zatáčky a auto poslušně stáčí (omluvte nadsázku). Pamatujte, že tohle je stroj na pilování vaší oblíbené klikaté silnice, nejlépe s vysoce kvalitním povrchem. BMW totiž nezapře, že je Německé a tak na českých sešívaných cestách trochu lomcuje s posádkou a poskakuje. To se na západ od našich hranic neděje.

Podvozek je tužší, aby podporoval sportovní jízdu a chuť k ovládání vozu plynem. I se čtyřválcem to jde pěkně, jakkoliv se při rozjezdu za studena mohlo zdát, že nám to bude kazit osmistupňová převodovka. Párkrát pěkně škubla a za celou dobu jsem nepřišel ani na chuť sportovního režimu, kde je změna převodových stupňů poněkud trhanější a někdy i méně předvídatelná. Řešení? Mám dvě páčky pod volantem a když chci jezdit sportovně, budu si prostě řadit sám.

Pocit z jízdy je pak povznášející. Akcelerace po hladkém asfaltu před zatáčkou, podřadit si, motor lehce zahartusí a já pod plynem vlétnu do šikany. I se zapnutou stabilizací umí BMW lehce naznačit zádí, že by mělo chuť tancovat v driftu. Na veřejné komunikaci se to nesluší ani nepatří, ale schopnosti by k tomu byly. Na letišti pak klidně můžete pálit gumy do aleluja. Tedy pokud se vám za ně bude chtít platit…

Víte, co je na BMW Z4 nejlepší? Je to hračka. Každý to o něm ví a ví to i samo o sobě. Proto ho i vy berte s nadhledem. Za jeho volantem máte mít hlavně radost z jízdy a větru ve vlasech. Nejlépe to asi vyjádřil řidič jiného nového Z4, který nás předjel na Nuselském mostě. Široký úsměv a palec nahoru!