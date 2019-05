Dacia dobře ví, co trh žádá a v podstatě každým svým nabízeným modelem tato přání plní. Většinou za velmi příznivou cenu. Je ale vyšperkovaný Dokker Stepway opravdu tím pravým pro všechny, kteří chtějí auto po všechny příležitosti? To jsme zjišťovali za volantem vznětové verze Dokker Stepway.

Dacia Dokker je pro mnohé ideálním vozem. A to zejména ze dvou důvodů – je obrovské a levné. Základní provedení Access se zážehovým motorem vyjde na opravdu zajímavých 214 900 Kč. Pravda, v tomto provedení můžete na jakékoliv komfortní prvky výbavy zapomenout, ale dostanete se z místa A do místa B. A to jde především. Dacia si ovšem zároveň uvědomuje, že vlastnictví automobilu vyjadřuje určitý status a reflektuje životní úroveň majitele. A ruku na srdce, majitelé Dacií to dost často schytávají. Proto Dacia také pro model Dokker nabízí „voňavější“ provedení, jmenovitě Stepway, které nejenže nabízí na Dacii bohatou výbavu, ale zároveň těží z obliby oplastovaných modelů, které se tváří jako vhodný povoz pro všechny outdoorově zaměřené jedince.

A právě v oblasti designu Dokker Stepway září. Dacia obecně dělá líbivá auta, ale Dokker Stepway patří mezi ty povedenější. Obzvláště v oplastované verzi Stepway. Exteriér Dokkeru Stepway je nápaditý, ale stejně jako celé auto, i zde se objevují prvky, které jsou až příliš levné. Jako třeba červená linka na černých zpětných zrcátkách, která je pouhou samolepkou, a navíc dost levnou. Na novém autě se na jednom ze zrcátek odchlipovala. Velkou devizou jsou 16palcová kola z lehké slitiny, která jsou však v nabídce pouze pro vznětovou verzi 1,5 dCi.





Interiér, stejně jako exteriér, je rovněž na první pohled líbivý, ovšem také dost tmavý. Jen díky bohatému prosklení není temný. Na levné auto jsou jednotlivé díly dobře slícované. Stejně jako Renault, také Dacia vyrábí auta s nelogickým rozmístěním některých ovládacích prvků. Třeba vypínání systému Start Stop se nachází mezi sedačkami, jejich vyhřívání zase na levém boku. Tlačítko tempomatu je pro změnu pod ovládáním klimatizace. Nejde o to, že jde o levné auto, tohle prostě postrádá logiku.



Dokker vyloženě exceluje vnitřním prostorem a uvnitř se pohodlně usadí pětice dospělých. Ve všech směrech je dostatek místa a díky absenci středového tunelu je na tom dobře i cestující uprostřed zadní lavice. Bohužel ani jeden z pasažéru se na sedadlech nebude cítit dvakrát komfortně, přední sedadla navíc nemají absolutně žádné boční vedení a loketní opěrku sedadla řidiče nelze nastavit. Její sklon navíc není příjemný na delší cestování.

ZAVAZADELNÍK NENÍ ROVNÝ

Zavazadelník nabízí 800 litrů v základu a nízko položená nakládací hrana usnadňuje přepravu těžkých předmětů. Se sklopenými zadními sedačkami to pak je úctyhodných 3000 litrů. Zadní sedačky jsou dělené v poměru 40:60 a celá lavice je výklopná nahoru, což zvyšuje praktičnost zavazadlového prostoru. Ovšem podlaha není rovná a celkově by neuškodila větší propracovanost zavazadelníku jako celku. Navíc okolní plasty jsou extrémně tvrdé a náchylné na poškrábání.



Výbava Stepway přináší hodně výbavy, mezi kterou vyniká například multimediální systém s navigací, který je však volitelný, stojí hezkých 7500 Kč. Jinak Stepway nabízí úplně vše, co od auta potřebujete.





Dokker Stepway je nabízena se zážehovým i vznětovým motorem. Volba velké většiny zákazníků padne na turbodiesel 1,5 dCi. V jeho prospěch hovoří výtečná spotřeba paliva, kdy při běžné jízdě povolenými rychlostmi si řekne o 5,3 l/100 km v kombinovaném režimu a dynamická jízda odčerpá z nádrže jen okolo 6,5 l/100 km. Motor je dobré držet v rozemzí 2000 až 3000 ot./min, kde má nejlepší zátah. Nad tuto hranici už příliš nejede a předjížděcí manévry nutno dobře promyslet.

Podvozek Dacie Dokker je velmi dobře naladěn s ohledem na jeho koncepci. Ani na rozbitých komunikacích neskáče a solidně tlumí. Žádná Dacia není atlet, ale osobně mě překvapilo, jakým způsobem Dokker jezdí na limitu. Auto je poslušné a pokud počítáte s vrozenou nedotáčivostí, lze jet i opravdu rychle. Sice víc spoléháte na svoje řidičské umění, něž na jakékoliv informace od auta, ale rozhodně jde o příjemné překvapení. Ani mi tak nevadilo úplně mrtvé řízení, které na nerovnostech generovalo nepříjemné rány do volantu, ale z čeho jsem opravdu „hořel“, byl chod manuálního "šestikvaltu". Tohle je za mě naprosto zoufalá záležitost a důvod číslo jedna, proč bych tohle auto nechtěl. Pokaždé jsem měl pocit, jako bych spojku nedomáčkl a další kvalt musel z převodovky vyrvat a opětovně natlačit. Řazení je docela přesné, jen ten chod děsivě hrubý.

Bavila mě úroveň bezpečnosti jízdy. Podvozek je stabilní i na mokrém povrchu a rozhodně nemáte pocit, že tady Dacia také šetřila. A například stabilizace je nastavená tak, že jakýkoliv náznak nedotáčivého smyku zastavuje rázným a nesmlouvavým způsobem. Opakovaně jsem auto dostával do nesnází a musím uznale smeknut. Většina majitelů se k tak razantnímu zásahu stejně ani nepřiblíží.





Dokker má z hlediska řízení ještě jeden problém, a tím je výhled z vozu. Dopředu je vše v pořádku, dozadu vidět skoro není kvůli děleným dveřím a do strany zase brání masivní B-sloupky.



400 TISÍC UŽ TAK MÁLO NENÍ

Dacia Dokker Stepway je autem, které umí překvapit. Asi nejvíc jízdními vlastnostmi. Protože tendence soudit knihu podle obalu a renomé autora zde opravdu není a místě. Otázkou je, zda pravdu chcete navoněné auto za téměř 400 tisíc, když také levnější varianty umí to samé a rozhodně nevypadají vůbec zle. A když už Stepway, možná by nebylo od věci zvážit zážehovou šestnáctistovku, která stojí o nemalých 70 tisíc Kč méně…

Další informace o Dacii Dokker Stepway 1,5 dCi se dozvíte v komentované galerii.

Dacia Dokker Stepway 1,5 dCi : Technické údaje a hodnocení