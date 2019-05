Otestovali jsme nejočekávanější novinku americké luxusní značky na českých silnicích. A byli jsme středem pozornosti!

Motorky těžké jako tank s fousatými jezdci připomínajícími členy kapely ZZ Top už dávno nejsou jediným stylem, který v americkém Millwaukee umí. Důkazem toho má být i nejočekávanější novinka letošního roku. Jmenuje se FXDR, což na první pohled příliš nezapadá do zaběhnuté nomenklatury značky Harley-Davidson. On je to ale tak výjimečný stroj, že nezapadá vlastně vůbec nikam.

Stačí se na FXDR podívat a jedno je jasné - je maskulinní, egoistický a všechno jiné jen ne tradiční Harley. Vychází sice z řady Softail, ve které se loni představil moderní Fat Bob. FXDR je ještě o krok dál a kdyby si ho filmaři vybrali do nějakého sci-fi snímku, rozhodně by v něm nepůsobil nepatřičně.

Přední vidlice je natažená poměrně daleko, hlava řízení svírá úhel 34 stupňů. Motorka s dlouhým rozvorem 1735 mm je sice velká, čemuž odpovídají i tři metráky hmotnosti, ale nějakým způsobem se jí daří působit lehce. Končí totiž kousek za sedlem, kde se vynoří dlouhá zadní kyvná vidlice z hliníku. Na extra širokém kole (240/40 R18) se pak jen vznáší rámeček pro registrační značku s LED brzdovým světlem a blinkry, které možná celý dojem lehce kazí tím, že připomínají spíš levnou motorku.

Retro není ani štítek. I díky tomu, že místo kulatého budíku tu najdete jednoduchý digitální displej, na který se naštěstí vejde kromě rychlosti i údaj o stavu paliva a klasicky navolitelný otáčkoměr. Blinkry se tradičně volí tlačítky a řídítkách a po zatáčce se samy vypínají.

FXDR je docela nízký stroj se sedlem jen 720 mm nad zemí. Lidé malých postav se ale radují předčasně. Nohu přes motorku ještě přehodí, ale natáhnout se k plochým předním řidítkům může být pro někoho nelehký úkol. Jsou totiž hodně vpředu a když pak položí nohy na stupačky, ocitnou se v docela nezvyklé pozici, která rozhodně nemusí být pohodlná. Sezení „ohni záda a vše natáhni dopředu“ pak ještě vylepšuje masivní vzduchový filtr vytrčený na pravou stranu, přes nějž se musíte probojovat. Tohle není motorka pro čajíčky!

Vadí to? Ani omylem! FXDR, jakkoliv je pro něj toto označení absurdní, je takovým café racerem. Tedy jen v tom smyslu, že budete mít tendenci s ním dojet do kavárny, sednout si na zahrádku a obdivně na něj koukat. A pak pozorovat kolemjdoucí, kteří se za ním otáčejí nebo se ho rovnou vydají prozkoumat. Tolik pozornosti, jako tento Haryk, si už dlouho žádná má testovací motorka nevysloužila. Tím ale jakákoliv podobnost s café racery končí. Vlastně vás prosím, abyste tento termín s FXDR nepoužívali. On si totiž ty hipstery v retro oblečcích pěkně namaže na chleba!

Má na to solidní nástroj. Nový vidlicový dvouválec s olejovým chlazením Milwaukee-Eight 114 drží výkon 91 koní a točivý moment 160 Nm. FXDR je tak nejsilnější mezi Softaily a dává to jasně najevo pořádným bručením do výfuku, který vám jen tak mimochodem rád a pěkně zatopí, když se budete posouvat pomalou městskou dopravou. Spojen je se šestistupňovou převodovkou a sílu na zadní kolo posílá řemenem.

Ve městě se s FXDR jezdit dá. Občasné tužší drcnutí přes retardér přežijete a zácpou se proderete, i když ne tak pohodlně jako na běžněji střižených mašinách. Alespoň že prohrábnutí plynem funguje na řidiče tak, že vám rádi uhnou a ještě si z okének vykoukají oči. Vlastně se zdá, že vám s tímto Harykem projde kde co – fotil jsem v zákazu vjezdu, okolo jeli policisté, stáhli okénko a jen pozdravili. Krky si pak mohli ukroutit!

Posouvat se s FXDR městem je stejně vychloubačské, jako projíždět Pařížskou ulicí ve vašem Ferrari. Ano, je to divadlo, ale každý ví, že by mu bylo lépe někde v zatáčkách. Není mnoho Harleyů, o kterých se dá říci totéž. Ale právě FXDR je jednou z výjimek. Do klikatic je totiž jako dělaný!

Vyrazil jsem tedy na své oblíbené silnice. Nejprve had z Chuchle na Lochkov, z Lochkova na Zadní Kopaninu a pak hurá do Berouna a na Křivoklátsko. Cesty, kde se obvykle bavím s lehkými naháči, nečekaně přijaly za svého i Harleye. Jsou tu třeba zatáčky, kde jsem musel s Fat Bobem opatrněji a s masivní Electrou Glide raději hezky pomalu na jedničku, protože jinak by v asfaltu nechala hluboký podpis od stupaček. FXDR se sem ale vřítí s vervou sobě vlastní, nakloním ho a jiskry od nohou nelétají. Maximální úhel nepřichází, až se začínám bát toho, že budu muset začít překonávat i vlastní pud sebezáchovy. Přitom jsem před zápůjčkou dostal varování, že právě přes širokou gumu se motorce nebude chtít příliš naklánět. Tak ano, nepadá do zatáčky sama od sebe, ale trocha práce je vždy alespoň připomínkou toho, že to není střízlík.

Sebezáchova mi zatím velí při výjezdu ze šikany brát za heft jen rozumně, hezky s mírou. Dva obrovské písty totiž při sebemenším zatahání hromově zaburácí a FXDR vyletí kupředu tak nečekaně ostře, že se napoprvé, ale možná i napotřetí může někdo leknout. Tři metráky? Kde jsou? Takhle se těžká motorka nechová! Tohle je snad první Harley, u kterého si myslím, že má síly až dost. Nic mi nechybí!

A podvozek? Velká kola a široké gumy nejsou zárukou jasného pohodlí. FXDR má ale ručně nastavitelné předpětí zadního tlumení. Stačí zastavit a silou kroutit vpravo dole pod sedlem. Nechal jsem tam zhruba prostřední volbu a pak na tuhle možnost zapomněl. Dočkal jsem se totiž dobrého vyvážení mezi tuhostí a komfortem. Přejezdy přes některé díry byly sice poměrně ostré, ale tvrdé rázy se neobjevily. Nic, co by macho na tomhle stroji nedokázal přežít.

Harley-Davidson FXDR má pořádně nabito. Není to žádná okoukaná klasika, ale moderní mašina. Slovo mašina se hodí při pohledu nejen na krásně vysochaný motor, ale i na sílu, kterou umí dát. Pak tu máme parádní zvuk a zatím nejlepší jízdní vlastnosti, kterých jsem se u Harleye dočkal. Být chlapákem s nápadnou motorkou ale něco stojí. Cena v přepočtu 640 tisíc korun je stejným šokem, jako když poprvé pořádně zatáhnete za heft tohoto neuvěřitelného stroje.

Harley-Davidson FXDR 114