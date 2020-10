Třetí generace vozu Hyundai po třech letech výroby dospěla k modernizaci. Vůz jsem již mohl prozkoumat v továrně v Nošovicích, kde se vyrání, nyní jsem ho konečně mohl prověřit na tuzemských silnicích. V recenzi se zaměřuji také činnost mildhybridního systému.

Hyundai i30 bude i po faceliftu v Česku velmi žádaným zbožím | Foto: Radek Pecák

Dlouhá desetiletí se automobiloví designéři zaměřovali pouze na tvar masky chladiče. To, co je uvnitř, je příliš nezatěžovalo. Obvykle bývala volba pouze mezi svislými a horizontálními lamelami, v případě sportovních aut se pro změnu využil voštinový vzor. Teď je to ale jinak. Na přídích současných aut se tak můžou objevit například stříbrné perličky, barevné obdélníčky i jiné záležitosti. Tvůrci vzhledu faceliftovaného modelu Hyundai i30 vsadili na šikmé lamely. A udělali dobře, autu to sluší a jeho nízkou příď oživuje.

Detailně si vůz můžete prohlédnout v naší obsáhlé komentované fotogalerii.

Uvnitř je teď hlavní dominantou velký multimediální displej vypínající se nad horní úrovní palubní desky. Obrazovka má úhlopříčku 10,25 palce a umí toho hodně. Pokud vás třeba už nebaví poslouchat rádia omílající stále dokola informace o nemoci Covid 19, tak si jeho prostřednictvím můžete pustit do reproduktorů například zvuky lesa, šumění vln nebo venkovní kavárny…Rozlišení je vynikající a odezva bleskurychlá. Tohle se jednoznačně povedlo.

Navíc Hyundai moudře ponechalo velkou část ovladačů pro funkce, které řidič denodenně používá. Tedy například klimatizaci, volič jízdních režimů či vyhřívání a ventilování (ano, i to bylo ve výbavě testovaného auta ve výbavě Style) kožených sedaček. Mimochodem, sedačky jsou velmi podařené. Vypadají mohutně, ale poskytují solidní opěru v zatáčkách i lidem menších postav.

Vzadu je místa tak akorát. Pokud vpředu sedí lidé s výškou kolem 185 centimetrů, mají stejně velcí jedinci vzadu k dobru před koleny už jen centimetr. Kupodivu, přes výrazně se svažující střechu v zadní partii vozu, je nad hlavou docela prostor. Konkrétně jsem nad svým temenem naměřil tři centimetry volného vzduchu.

Šestisetlitrový zavazadlový prostor se samozřejmě oproti době před faceliftem nezměnil. Lidi, kteří mají rádi pořádek, určitě potěší množství přihrádek, které se nacházejí po stranách i pod podlahou. Až na jedinou výjimku u samotného zadního nárazníku jsou však poměrně mělké.

V zadním opěradle zůstal zachován otvor pro prostrčení delších předmětů do kabiny. Je však poměrně malý, takže více než jeden pár lyží tímto způsobem nepřepravíte.

Jak jezdí mild-hybrid?

Hlavní inovace se při modernizaci odehrály na pohonném ústrojí. Nabídka motorizací nyní začíná zážehovou čtrnáctistovkou s atmosférickým plněním, dále je k dispozici litrový tříválcový benzinový turbomotor a nadále zůstaly v nabídce také diesely. Konkrétně testovaný kus poháněl přeplňovaný čtyřválec 1,6 CRDi s výkonem 100 kW (136 koní). V případě tohoto vozu je také vždy do útrob přidáno mildhybridní ústrojí. U jiných motorizací je k mání také, ovšem za příplatek.

To, že spalovacímu motoru pomáhá také elektrické ústrojí, poznáte podle štítku s číslem 48 na předních blatnících. Elektromotor, který současně plní i funkci startéru a generátoru, přidává výkon 12 kW (16 koní), ale hlavně točivý moment 55 Nm. Ten je, jak známo, v případě elektromotoru k mání okamžitě. Pokud tedy chce řidič zrychlit, odezva na plynu je citelně lepší, než by byla v případě využití stejného spalovacího motoru bez spojení s hybridním ústrojím. Elektřina "teče" k motoru z malé baterie s kapacitou 0,44 kWh. V ní se ukládá energie vyrobená v generátoru při brzdění.

Pokud si ale nechcete všímat grafu na přístrojovém ukazateli, který zobrazuje toky energií mezi jednotlivými systémy, tak v praxi za volantem přítomnost tohoto sofistikovaného hybridního ústrojí vůbec nepoznáte.

Motor má za jízdy příjemný kultivovaný chod, doby klapavých dieselů jsou už dávno pryč. Spolupráce se novou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou byla v pořádku s výjimkou popojíždění v koloně. To občas zacukala a váhala s přeřazením vhodného stupně. Podvozek je laděn mírně tvrději, ale rozhodně to ani na špatném povrchu není žádný "kostitřas".

Příjemná je rovněž spotřeba. Na silnicích prvních a druhých tříd v běžném českém terénu se podle zvoleného tempa pohybovala v rozmezí 4,2 - 5,2 litru. Teprve dálniční jízda apetit motoru vyhnala na průměrných 6,7 litru, což už je na diesel poměrně vysoká hodnota.

Součástí faceliftu je také přidání další várky asistenčních systémů. Z nich mě zaujal například ten, který pípnutím a nápisem na displeji upozorní řidiče stojícího v koloně, že auta před ním se právě rozjela.

Technické údaje:

Objem motoru : 1598 cm3

Výkon: 100 kW při 4000 ot/min

Točivý moment: 320Nm

Pohon předních kol

Převodovka: samočinná dvouspojková se sedmi převodovými stupni

Rozměry: 4585x1795x1465

Zavazadlový prostor: 602 l

Max. rychlost: 200 km/hod

Zrychlení 0-100 km/hod: 10,1 s

Kombinovaná spotřeba: 4,1 l/100 km

Cena testované verze: od 479 990 Kč

Cena testovaného vozu s příplatkovou výbavou: 636 890 Kč