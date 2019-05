Test Lexus LS 500h Superior: To nejlepší ze Země vycházejícího slunce

Pátá generace vlajkové lodi luxusní divize Toyoty je autem, které není jednoduché pochopit. To proto, že primárně není pro evropského zákazníka. Jakmile ale jeho charakteru přijdete na chuť, jste lapeni navěky.

Lexus LS 500h je autem, který ve mně vzbuzuje lehkou schizofrenii. Na jednu stranu ohromuje kvalitou, dílenským zpracováním, designem a úrovní luxusu, na druhou pak své mimořádné kvality dokáže pohřbít takovými školáckými chybami, že jeden až nevěří, že je tohle v dnešní době vůbec možné.



Jako dnes si pamatuji, jak jsme na střeše obchodného domu Šestka fotili čtvrtou generaci LS a mě přepadla migréna. Taková, že nemůžete ani stát na nohou. Můj fotograf mi tehdy povídá, ať si sednu do auta a zkusím relaxovat, že jedeme hned zpátky do redakce. Vzadu jsem si rozložil „otoman“, pustil odvětrávání sedaček a masáže a snažil se být v klidu. Dobře si pamatuji, jak hybridní limuzína z větší části trasy jela čistě na elektřinu v naprostém klidu a tichu. Věřte nebo ne, na Floře jsem z auta vystoupil jako nový. Tehdy jsem pochopil, co je Lexus LS zač. Od té doby mám pro tenhle model velkou slabost.



BOŘIČ ZAVEDENÝCH POŘÁDKŮ

Kategorie luxusních limuzín je úzký spolek, do kterého ještě nedávno patřila auta jen těch nejvýznamnějších značek. Každý, kdo chtěl do tohoto klubu výjimečných aut vstoupit, musel absolvovat dlouhý a spletitý proces přijímání. Vzpomeňte například na Audi V8, které z historického hlediska úplně neuspělo.



Lexus LS však napsal jiný příběh. A to takový, že i dnes je neméně ohromující. První model luxusní odnože Toyoty totiž ve svém segmentu způsobil takové pozdvižení, že ho okamžitě začali brát vážně úplně všichni. Lexus investoval velké peníze do jeho vývoje. Téměř na vše byl tým inženýrů čítající několik desítek osob. Třeba takový chod motoru byl u LS tak kultivovaný, že na jeho vrchu položená sklenice plná vody zůstala plná. U ostatních značek, například u Mercedesu, se vylila během několika sekund. Je pravda, že první LS zastihlo většinu konkurence v polovině životního cyklu, případně na jeho sklonku, nicméně faktem zůstává, že po tomhle entrée se konkurence vrátila k rýsovacím prknům. Lexus LS byl co se komfortu jízdy týče tak vysoko, že ani Bentley či RR se nechytaly. Neměly potřebnou techniku.





CHCEŠ HYBRID, TAK NA CO V8?

Lexus LS je automobil primárně pro americký trh, kvůli kterému značka vlastně vznikla. Ovšem zatímco ostatní výrobci se snaží své modely co nejvíce přizpůsobit konkrétnímu odbytišti, Lexus naopak dává na odiv svou japonskost. Občas se můžete setkat s přirovnáním „jiný“. Lexus LS ale jiný není, je japonský. To znamená, že nikoho a nic nenapodobuje.



Pátá generace je postavena na zbrusu nové modulární platformě a hybridní verze ve srovnání s předchozí přišla o skvostný vidlicový osmiválec. Nový 3,5litrovu pohonnou jednotku V6 nově doplňují dva elektromotory a čtyřstupňová mechanická převodovka, která v kombinaci s planetární převodovkou dosahuje výsledných vlastností desetistupňové převodové skříně.

Lexus nikdy nechtěl provokovat a majitelé si LS většinu pořizovali proto, že chtěli maximální komfort, ale nechtěli být vidět. To v případě páté generace úplně neplatí. Zejména zpředu je Lexus LS nezaměnitelný. Uznávám, nemusí být po chuti vše, nicméně to byl účel. Ve srovnání s ním je Mercedes-Benz třídy S prostě nudný, BMW řady 7 zbytečně expresivní, Audi A8 přehnaně dokonalé a Jaguar XJ… No, jo, viděl někdo v poslední době XJ?



POHOSTINOST V AUTOMOBILOVÉM PODÁNÍ

Jakkoliv je exteriér nekonvenční a propracovaný, nic vás nemůže připravit na to až usednete dovnitř. A je jedno kam. Interiér Lexus LS je prostě ohromující. Japonci jsou obecně velmi pohostinný národ, je to součástí jejich DNA. Pro tento jejich povahový rys existuje výraz „Omotenashi“. V kontextu luxusního vozu to znamená, že k řidiči a posádce se musí přistupovat se stejnou péčí, připravit se a předvídat jejich požadavky, dbát na jejich pohodlí a postarat se o jejich bezpečí.





Za třináct let jsem seděl v ledasčem, ale tohle je tak jiné, až se těžko hledají slova. V souvislosti mě napadl úryvek z dialogu nájemných vrahů Julese a Vincenta z filmu Pulp Ficition. Interiér Lexus LS „není ani stejná liga, je to úplně jinej sport!“ Už jen ručně palisované dveřní panely jsou zajímavou ukázkou japonské nápaditosti a řemeslného umění a využívá přesnou skládací techniku ve stylu origami. V testovaném vozu byly navíc vyzdobeny obložením Kirko Glass. Tato příplatková výbava stojí, a teď pozor, 375 tisíc Kč! Ale mají i levnější alternativy, třeba za 150 k… Peníze stranou, výsledný efekt je prostě úchvatný a po týdnu s tímto autem bych tyto skleněné výplně chtěl taky. Ale nejde jen o dveře. Špičková kvalita zpracování je evidentní úplně všude, na stropě, sedadlech, v kufru.



TOHLE AUTO NENÍ PRO HODNĚ VYSOKÝ

Lexus neuznává pojem „prodloužená verze“, takže LS má rozvor 3125 mm, nicméně i když to svádí k závěrům, jak je všude místa na rozdávání, vzadu se vysokým úplně dobře nesedí. Svažující se linie střechy poněkud omezuje prostor pro hlavy cestujících vzadu. A to je pro mě asi nejzásadnější problém, jelikož přesně pro ty, kteří cestují vzadu, je LS určeno. Dalším poněkud nelogickým prvkem verze Superior, která je určena cestujícími vpravo vzadu, je ten, že přestože se dvě velké obrazovky naklání podle sklonu opěradla, a přes HDMI kabel si můžete promítnout svůj oblíbený pořad, jsou k ničemu. Nejedná se o zdvojený hlavní systém a vy nemáte ani přehled, jak ubíhá cesta podle navigace. A když už jsem u té navigace, tak použitá grafika je nedůstojná vozu, jako je LS. Připomíná mi to přehmat Range Roveru, který nabízel auto za iks milionů a kdejaký kompakt měl navigaci lépe řešenou.





Stejně tak by měl mít lépe řešený infotainment. Dotyková ploška sice vypadá skvěle, ale rozhodně se už tak skvěle neovládá. Je pravda, že poslední dva měsíce jsme měl štěstí na Lexus a už vím, co a jak, ale nějak si neumím představit, jak se s tímto „peklem“ bude vypořádávat typický majitel, jenž většinou k digitální generaci nepatří.



Tak nějak si ale stejně myslím, že k tomuto autu si pořídíte řidiče a ten ať se stará. Vy si budete užívat zadní otoman s masážemi, které nemají konkurenci. Ostatně když už něco děláte tak dlouho, jste v tom buď nejlepší, nebo jedni z nejlepších.

RAZANTNÍ AKCELERACE MU NESLUŠÍ

Lexus nabízí nové LS se dvěma motorizacemi. Elektrifikovaná verze využívá 3,5litrového atmosféricky plněného V6 s Atkinosonovým cyklem a dvojice elektromotorů, které pomáhají k pohonu všech kol. Jak jsem už v úvodu zmínil, systém využívá dvojice převodovek. První je hybridní variátor e-CVT a druhou čtyřstupňová planetová převodovka mezi dvojicí motorgenerátorů. Dělení plynule měnitelného převodu umožňuje vypínání motoru i ve vysokých rychlostech. Výrovce uvádí 140 km/h, nám se povedlo maximálně ve 120 km/h, a to ještě při jízdě z kopce a jen na chvilku.



Stejně jako u jiných hybridních modelů TMC, i u LS 500h se musíte kvůli elektrické jízdě dost snažit a opravdu si s plynem hrát. Charakter auto by tomu nahrával, ale osobně se přiznám, že tady mě to ale ani trochu nebavilo. Jediné, co mě bavilo, bylo neslyšitelné popojíždění v garážích či při parkování. V hlavě se mi pořád honí myšlenka, že dvakrát přeplňovaná verze 3,5 V6 (pozor, není to úplně stejný motor) by mě bavila víc. Hybridu chybí točivý moment, který je u bi-turba téměř dvounásobný.





Hybrid není slabý, udávané zrychlení činí 5,5 s, ale vsadím svoje boty, že tady někdo kecá. Každopádně akcelerace je velmi svižná a díky mimořádné kultivovanosti a odhlučnění ji ani nevnímáte. Tedy pokud nesešlápnete plyn až na podlahu. V tu chvíli se Lexus LS 500h promění v úplný opak toho, čím se snaží být. Motor reaguje i v komfortním režimu zbrkle, vyžene otáčky zbytečně vysoko a než auto opravdu začne akcelerovat, máte pocit, že zestárnete. Celý proces doprovází neutuchající a nepříjemné vrčení, které je v autě navíc překvapivě dost slyšet.



Při maximální naze se LS 500h dá jezdit okolo 9 l/100 km, s dlouhodobější praxí asi i méně, ale jinak je realita minimálně o 2 litry vyšší. Chcete-li dynamiku, pak se připravte na spotřebu V8. Ve městě je ale situace jiná. Pomalý provoz nahrává hybridní soustavě, která zde předvádí jednu ze svých největších výhod – lokální bezemisní jízdu.

Vzduchový podvozek je příjemný, v režimu Comfort hezky houpavý, ale ani on neumí zvládat určité typy nerovností a výmolů. Mercedes-Benz třídy S je na tom lépe. Přestože jízdně je velmi dobré, LS 500h má i navzdory natáčení zadní nápravě horší rejd. Na silnici si toho ani nevšimnete, ale při manévrování například v podzemních garážích ano.



ZÁVĚR

Čistě pragmaticky řečen, Lexus LS 500h má své mouchy. Ve skutečnosti hodně much a já prostě nedokážu pochopit, jak je možné, že tohle Japonci dopustili. Třebaže zde čtení značek fungovalo na výbornou (na rozdíl od ES), asistent dálkových světel pravidelně selhával v aktivitě. To si vážně můžu raději páčku ovládat sám. Stejně jako neumím pochopit, proč Lexus tak sveřepě trvá na ovládání infotainmentu, které je prostě hloupé, nebo proč je grafika navigace daleko za konkurenci. Vždyť v základu stojí 2,9 milionu, nehledě na fakt, že testovaný vůz stojí 4,2 milionu Kč.



Jenže posaďte se dozadu, zapněte programy relaxace, pusťte si audio Mark Levinson a věřte, že vám bude fuk, co právě prožívá váš řidič. Protože způsob, jakým vás LS hýčká stojí za všechny ty prachy. Vážně stojí.

Lexus LS 500h Superior: Technické údaje a hodnocení