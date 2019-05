Mazda3 je modelem, který byl doposud s každou novou generací lepší a lepší. Je také zástupcem staré školy, která je mezi současnými automobily naprosto jedinečná. Jak na tom je nejnovější generace, jsme zjišťovali za volantem zážehového dvoulitru Skyactiv-G se 112 koňmi.

Na test tohoto auta jsem se těšil jako děcko na Vánoce, a to nejen proto, že vlastním MX-5, ale také proto, že Mazda je značka, která mě baví svým přístupem. Jako jediná jde proti proudu a její marketingové slogany jsou skutečné, nikoliv od stolu vymyšlené na okamžitý efekt.



V dnešní unifikované době nenajdete žádnou další značku, která by tak zvysoka kašlala na všechny možné standardy, ať už z hlediska jízdních vlastností, techniky nebo designu. Při vší úctě ke všem ostatním výrobcům jsem toho názoru, že Mazda je poslední značkou, která vyrábí auta pro řidiče – všechny, bez výjimky. Navzdory tomu, že nikdy nebude dosahovat prodejů, jako například značky koncernu Volkswagen nebo PSA.

Mazda3 je pro tuto japonskou značku extrémně důležitým modelem, kterého se za 15 let, co byl poprvé představen, prodalo na 6 milion kusů, což už je hodně zajímavé číslo. A pokud jsou mé domněnky správné, s novou generací tohle číslo výrazně poroste.



Mazda do nové trojky vkládá velké naděje a oficiálně ji uvádí jako první vlaštovku nové generace automobilů Mazda. Má to být auto, o kterém nejen sníte, ale jaké si skutečně koupíte. Protože ruku na srdce, předchozí provedení vždy byla v „nejužším výběru“, ale navzdory nesporným kvalitám mnoho zákazníků sáhlo po konkurenci.





INTERIÉR O NĚKOLIK TŘÍD VÝŠ

Je velmi těžké se vyhnout designu, protože ten je u nové Mazdy natolik výrazný, že ho v podstatě nelze opomenout. Nehodlám nikomu podsouvat svůj názor na estetiku, ale jedno zdůraznit musím. Nová Mazda3 vypadá několikanásobně lépe naživo než na obrázcích. Na fotkách se vám bude líbit, v reálu se z ní posadíte na zadek. A to jste ještě neotevřeli dveře.



Momentálně není na trhu konkurent, který by se interiéru kompaktní „trojky“ dokázal rovnat. Směr, který naznačila výrazně modernizovaná Mazda6, se zde rozvinul v celé své kráse a rafinovanosti. Mazda nejenže použila naprosto špičkové materiály v celém kokpitu, ohromující je především minimalistické pojetí a finální zpracování jednotlivých částí. Takhle má vypadat interiér moderního kompaktního hatchbacku. Dokonce i 8,8palcový, volně stojící displej, proti němuž brojím od doby BMW řady 1, je do palubní desky integrován naprosto nenásilným a elegantním způsobem.



Mazda razí heslo "Jinba Ittai", neboli splynutí jezdce a koně, které aplikuje s japonskou vytrvalostí. Za volantem nové Mazdy3 vám ihned dojde, že tohle auto skutečně není průměrným rodinným hatchbackem, ale součástí vaší osobnosti. Každý, kdo jen trochu rád řídí, se za volantem bude cítit jako doma. Okamžitě.



Vše je směřováno na řidiče, kterého nic nerozptyluje. Mazda dokonce odmítá dotykové displeje, které jsou rušivé. Místo toho používáte intuitivní ovládání podobné iDrive od BMW. Kontrolní displej je velmi dobře viditelný, přehledný a má rozlišení, jaké by mohla závidět daleko prémiovější auta. Když to srovnám s nedávno testovanou Corollou, dalo by se rozlišení displeje a parkovacích kamer přirovnat k prvním xenonům a dnešním full-LED světlometům. Jiná liga.





Sedadla jsou dobře tvarovaná a nízko posazená. Postrádají však bederní opěrku, což je pro každého, kdo má problémy se zády, věc naprosto zásadní. Vpředu je míst dost, ale zadní sedadla nejsou pro všechny. Radek, který má 186 cm, se za sebe posadil jen tak tak, já se 173 cm jsem za sebou seděl naprosto bez výtek. Ze zadních sedadel je ven trochu horší výhled kvůli menším bočním oknům, ale z pozice majitele/řidiče to budete jen těžko brát jako argument.



Zavazadlový prostor se vyznačuje pravidelným tvarem, má však vysokou nakládací hranu a celkově bych ho označil z hlediska praktičnosti za průměrný. Jenže velikost zavazadelníku je aspekt, který u Mazdy3 nikdy nebyl prioritou.



PŘEKVAPIVÁ SPOTŘEBA

Tou vždy byly jízdní vlastnosti. Dodnes s láskou vzpomínám na verzi MPS, která je pro mě dodnes nejvíc hardcore ostrým hatchbackem ze všech. Nikoliv rychlostí, ale způsobem, jakým jste si rychlost a dynamiku museli zasloužit. Tohle auto vám umělo svou surovostí téměř zlámat ruce.

Nová Mazda3 vyznává podobný přístup, byť samozřejmě mnohem, mnohem tolerantnější. Testovaný exemplář není žádným rychlíkem, nemá na to výkon ani točivý moment. Jenže 122 koní a 213 Nm je přesně tolik, abyste zjistili, jestli jste řidiči nebo pouhými šoféry. K tomu prozření vám pomáhá skvěle vyvážené řízení, které na současnou dobu přenáší nadprůměrné množství informací od předních kol, a nakrátko poskládaný manuál, jenž je svým charakterem podobný manuálu Porsche 911. Je stejně po ruce, jako třeba v BRZ/GT86 a nezná situaci, že netrefíte kvalt. Akademici by ho nazvali absolutoriem.



Dvoulitr se rád nechává vytáčet, což je úkol, kterým ho budete častovat dost často, tedy pokud vám půjde o alespoň průměrnou dynamiku. Do 4000 ot./min je motor mírný, až trochu letargický. Ale dostaňte ho do otáček a před inženýry Mazdy smeknete.

Mnoho výrobců tvrdí, že dnes to bez přeplňování nejde. Mazda jim svými zážehovými motory Skyactiv-G uděluje potupný políček jejich vlastní rukavicí. Ano, chce to poněkud jiný způsob jízdy, ale uznejte sami, jestli stabilních 5,7 l/100 km na dálnici s rychlostním průměrem 114 km/h není ohromující hodnota. Ve městě se dá jezdit v rozmezí 7-8 litrů, a to v naprostém klidu a pohodě.



PEKELNĚ TVRDÝ PODVOZEK

Jestli vám až doteď tento test připomínal spíše ódu, teď přijde to největší zklamání, které může Mazdu stát hodně zákazníků. Na hladké silnici je nová Mazda3 poslušná a hravá jako malé kotě. Přibržďováni vnitřního kola umožňuje vysokou dynamiku i v rychle projížděných zatáčkách, karoserie se téměř nenaklání. Na takových silnicích „trojce“ odpustíte i tu levnější torzní nápravu vzadu, která je na sportovní jízdu velmi dobře naladěna. Jenže u nás je takových silnic poskrovnu, většinou se jezdí po rozbitých komunikacích, majících k dokonalosti stejně daleko, jako Mazda k dalšímu vítezství v Le Mans. A na rozbitých cestách tohle auto nefunguje. Žalostně nefunguje. Místo tlumičů jsou nejspíš lešenářské trubky a vinuté pružiny jsou vyrobeny pravděpodobně z karbonu. Zejména na příčných nervnostech je neposedné a extrémně tvrdé. K po…, ehm, k politování…





Naprosto chápu lidi, kteří kvůli tvrdé jízdě půjdou k Fordu pro Focus, protože v tomto ohledu vůz modrého oválu naprosto exceluje, nicméně já bych s tím asi uměl žít. Už jen proto, že Mazda3 je obyčejným hatchbackem, který nerezignoval na základní vlastnosti automobilu, jako je radost za volantem. Protože za tchýní se vždycky jede lépe když se vám chce, jestli mi rozumíte. Navíc Mazda3 má tak nádherně jednoduchý a zároveň elegantní interiér, že se za volant budete těšit i když pojedete jen na nákup. Tohle nelze říct o mnoha dalších.



Také mi je sympatické, že Mazda má svou hlavu a svou vizi, za kterou si jde, ať už ostatní tvrdí cokoliv. A vzhledem k tomu, že je o nejslabší zážehový motor, už teď se v natěšením potutelně usmívám, co nabídne motor Skyactiv-X.

Na krásnou Mazdu3 Skyactiv-G122 se můžete podívat v naší galerii.

Mazdu3 Skyactiv-G122: Technické údaje a hodnocení