Základní vstupenka do světa AMG je ostrá jako břitva, ale o hardcore náčiní nejde.

Předchozí ostré provedení malého „áčka“ bylo v mnoha ohledech spektakulární. Výkon byl v segmentu s přehledem nejvyšší, zrychlení v přímce ohromující, zvuk až hulvátský. Mercedes sám nečekal, jak velký úspěch s ostrou třídou A sklidí. Také prodal dvojnásobný počet vozů, než původně očekával, a to navzdory faktu, že A45 AMG bylo zatraceně drahá sranda (všechny karosářské verze).

I přes všechny své kvality a ohromující zrychlení však A45 AMG nebylo úplně řidičským autem a odborná veřejnost tento fakt v tichosti rozhodně nepřešla. Mně osobně přišlo příliš odtažité a v zatáčkách toporné. Rychlé ale bylo až neskutečně, o tom žádná.



Pro druhou generaci si Mercedes-Benz raději přichystal dvě verze – A35 AMG a A45 AMG. Druhý model zatím není na tahu, ale soudě podle charakteru A35 AMG půjde o zatraceně ostrou hračku. To proto, že A35 AMG je i přes nižší výkon, než předchozí A45 AMG rozhodně není pomalejší. A to je asi největší kompliment, jaký lze novému A35 AMG složit.



Je to proto, že předchozí generace byla tak trochu ušitá horku jehlou. Nechápejte mě špatně, nemyslím si, že by bylo jakkoliv „odfláknuté“, ale bylo stvořeno spíše na efekt než jako plnohodnotné sportovní náčiní. Až přímá srovnání ukázala, že Mercedes-Benz s verzí AMG dostával v oblasti jízdních vlastností na frak od daleko obyčejnějšíh značek, jako například od Fordu či Volkswagenu, což se samozřejmě nikomu v Mercedesu nemohlo líbit.





Karoserie nové třídy A je výrazně tužší než v případě předchozí generace, což se pochopitelně promítlo i do verze AMG. Karoserie ostré verze je vyztužená na několika důležitých místech. Oproti klasickému hatchbacku je například místo klasické rozpěry v motorovém prostoru namontován hliníkový plech pod motor. Ten doplňuje dvojice menších výztuh. Vyšší torzní tuhost zlepšuje preciznost řízení a umožňuje zavěšení kol pracovat s vyšší efektivitou.



Zavěšení kol je úplně jiné, než jaké má obyčejný hatchback třídy A. Jediný jeho komponent není zaměnitelný, což dokazuje úsilí, jaké Mercedes do nejmenšího AMG investoval.



POUZE S PŘIBRZĎOVÁNÍM KOL

Dvoulitrový čtyřválec je evolucí motoru, který pohání motorizaci A250, ale využívá dvoukomorového turbodmychadla, které zlepšuje reakce motoru na řidičovy pokyny. Jiné je také sání, výfuk a software řídicí jednotky. Maximální výkon tohoto motoru je 306 koní, točivý moment vrcholí hodnotou 400 Nm.

Výkon je více než dostatečný, jen jsem měl pocit, že se nedá až tak dobře dávkovat. Hlavně pak v obou sportovních režimech SPORT a SPORT+, které vyznávají přístup „všechno nebo nic“. Sedmistupňová dvouspojka pak totiž řadí až zbytečně zbrkle. Rychlost jí nechybí, dokonce bych řekl, že netrpí ani nervozitou v nízkých otáčkách, která je tak typická třeba pro DSG, ale neumožňuje si autem tak hrát.



Jízdně je A35 AMG extrémně hbité, což je do jisté míry také zásluha pohonu všech kol 4Matic. Vícelamelová spojka je umístěná u zadní nápravy a je řízena elektromechanicky, nikoliv elektrohydraulicky, což přináší rychlejší reakce. Systém už nečeká na počáteční prokluz kol a sám na základě údajů ze senzorů rozhoduje, kdy a jaké množství hnací síly poslat na zadní kola, protože když přední kola proklouznou, je většinou pozdě.





Pohon všech kol není vybaven žádným chytrým diferenciálem a nedotáčivost vozu tak krotí pouze klasické přibrzďování kol. A nutno říct, že funguje velmi dobře. Dá se přepokládat, že aktivní diferenciál dostane až A45 AMG.



TUHÁ KAROSERIE, TVRDÝ PODVOZEK

Karoserie A35 AMG je tak tuhá, že se téměř nenaklání, což se při ostré jízdě projevuje až prkenným chováním podvozku. Ani při opravdu hrubém zacházení se ani nehne. Bohužel ani v režimu Comfort není auto poddajné.

Řízení je precizní a intuitivní – jednoduše nasadíte do oblouku a už nejsou zapotřebí žádné korekce. Přední náprava umožňuje daleko jemnější navádění, než tomu bylo v případě A45 AMG, díky čemuž A35 AMG na zakroucených silničkách rychlostně neztrácí ani přes výrazný výkonnostní hendikep.

Ostré „áčko“ není autem, se kterým byste mohli driftovat dle libosti. Za určitých okolností a s dostatečným prostorem by to nejspíše šlo, ale jinak je tohle auto určeno na pilování čisté stopy. A v tom je skvělé. Dokonce nabízí speciální aplikaci, kde jsou uloženy nejznámější okruhy a vy si můžete ostrá kola zaznamenávat.





Protože jde o velmi rychlé auto, které umí z 0–100 km/h za 4,7 sekund, není spotřeba úplně relevantním údajem o kvalitách A35 AMG. Průměr za dobu tesu byl 12 l/100 km, ale bez větší námahy by bylo možné se dostat pod 10 l/100 km.



Fantastické jsou brzdy, které mají v předu čtyřpístkové třmeny a 350mm průměr (vzadu 330 mm). Mají progresivní nástup a ani při dlouhodobějším plném výkonu nevadnou. Otázkou je, kolik by vydržely na okruhu, kam A35 AMG 4Matic podle samotného výrobce patří.



ŠPIČKOVÁ KONKETIVITA A INFOTAINMENT

Jak je A35 AMG jiné po jízdní stránce, uvnitř je v podstatě shodné s AMG paketem běžných modelů třídy A. Interiéru dominují sportovně tvarované sedačky a nový volant AMG, který v rámci faceliftu dostalo také třeba AMG GT. Volant nejen dobře vypadá, ale také skvěle padne do ruky. Se sedadly bych měl však jeden výrazný problém. Na to, že jde o sportovní skořepiny té nejvyšší třídy, nelze u nich nastavit bederní opěrku.

V současné době není v kategorii kompaktních hatchbacků model, který by dokázal konkurovat třídě A co se kvality interiéru týče, a hlavně nabízených technologií. Je samozřejmě jasné, že za většinu této hi-tech výbavy si musíte připlatit, ale například za systém MBUX ne. Lez ho obsluhovat v češtině, a přestože vyžaduje přesné pokyny, umí toho opravdu hodně. A navíc se umí učit.



Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic je ostrý hatchback, jak se patří. Je výrazně lepší, než byla předchozí generace A45 AMG a v současné době nemá rovného v oblasti konektivity a infotainmentu. A stejně jako dříve, i nyní jde o extrémně rychlé auto, ale pokud žádáte nekompromisní hardcore hot-hatch, musíte se poohlédnout jinde. Tím by mohla být až verze A45 AMG 4Matic.

Na ostré A35 AMG se můžete podívat v naší galerii.

Mercedes-Benz A35 AMG 4Matic: Technické údaje a hodnocení