MINI JCW Cabrio je stylovou záležitostí, které se v této kategorii nemá kdo rovnat. To ale neznamená, že by tahle 231koňová „otevřená“ raketa byla bez chyb.

Přestože z hlediska designu novému MINI úplně nefandím, provedení JCW se povedlo. Ostatně jako vždy. A je v celku jedno, jestli jde o kabriolet nebo klasiku. Protože kdo někdy v provedení JCW seděl, dobře ví, že tady je vzhled úplně to poslední, co by vás mělo zajímat. Jeho jízdní vlastnosti si vás naprosto podmaní.

Testovaný vůz je facelift třetí generace MINI, které na začátku tisíciletí pod svá křídla vzalo BMW. Pokud se nebudeme bavit o designových retuších, LED světlech a dalších pro faceliftu typických vylepšení, nová je především výbava. Základní MINI John Cooper Works základu dostanete například multifunkční volant a rádio s 6,5palcovým barevným displejem, USB a Bluetooth rozhraním. Za příplatek je k dispozici nově dotykový displej, bezdrátové dobíjení či funkce MINI Connected a MINI Connected XL. Kromě toho, MINI už nějakou dobu nabízí program MINI Yours, což je v podstatě obdoba BMW Individual, ovšem s tím rozdílem, že program MINI Yours sází hodně na kreativitu majitelů a dává jí mimořádně velký prostor.



Přestože se jedná o nejsportovnější model v nabídce a z jeho vzhledu je to dost patrné, například sedadla má mateřské BMW výrazně lepší. Je vidět, že koncept sportovních sedaček je přebrán, ale provedení se liší. Tak třeba by mě zajímalo, proč sedadla nemají bederní opěrku a také proč jsou pouze manuálně stavitelná. To asi není ta nejdůležitější věc ze všech, pravda, ale MINI se v rámci svého segmentu označuje za prémiové hráče, nehledě na to, že za svá auta žádá prémiové peníze, a v tom případě by vše mělo být na prémiové úrovni.



STŘECHA MŮŽE MÍT MOTIV VLAKY VELKÉ BRITÁNIE

MINI už od začátku novodobé existence vyznává originální provedení informačních a ovládacích prvků. Styl palubních přepínačů a velký centrální displej nemusí být úplně pro každého, ale jde o originální řešení, které je ergonomicky dobře provedené a přehledné. Jakmile se svezete v jednom z MINI, ostatní pro vás budou intuitivní záležitostí.

Automatické ovládání plátěné střechy MINI JCW Cabrio se nachází uprostřed rámu člení okna. Nejprve se se stáhne část nad hlavami cestujících vpředu, po dalším zatáhnutím za ovladač se začne skládat celá střecha. Proces je velmi svižný a lze ho provádět do cca 30 km/h. To se hodí například v chvíli, kdy si v horkém dni užíváte jízdu s větrem ve vlasech a náhle se dostanete do pomalu se pohybující dopravní zácpy. Přesně při tomto scénáři jsem však odhalil jednu drobnou věc, která mě ale docela rozčilovala. Natahování střechy neumožňuje natáhnout pouze střechu a nechat okna otevřená. Ještě, než domknou zámky střechy v rámu čelního, jsou okna už nahoře.



Střecha se skládá za zadní sedadla a na ukončení procesu stahování vás upozorní zvukové znamení. Ve zpětném zrcátku složená střecha lehce připomíná přítlačný spoiler, což je nejspíš také účel, jenže poněkud omezuje výhled vzad. Nataženou střechu lze ze zavazadelníku pomocí dvou pák odjistit a zadní část s oknem přizvednout pro nakládku větším předmětu. Velmi dobré a chytré řešení.



Zadní leštěné koncovky výfuku po nastartování 321koňového dvoulitru radostně zabublají, při sundání plynu lehce vystřelí a při přeřazení pod plynem mocně odfrkno, ale nemůžu se ubránit pocitu, že při jízdě by jejich projev mohl být klidně ještě hutnější. Ve sportovním režimu zvukový projev přidá na intenzitě, to ano, jenže osobně bych klidně ještě víc. Je tedy pravdou, že majitelé kabrioletů dobře vědí, proč příliš hlasitý výfuk není úplná výhra, nicméně řešení by se určitě našlo. Vnitřními elektronicky ovládanými klapkami by se dalo vozu dodat ještě více dramatičnosti. A pakliže MINI tvrdí, že tohle auto není pro introverty, tak já říkám „když už, tak už“.



RYCHLÉ, HBITÉ, TUHÉ, TEŽKÉ

Testovaný model měl nový přeplňovaný 2litr spřažený s 8stupňovým sportovním automatem, který v režimu SPORT exceloval rychlostí. Už v režimech COMFROT a MID byl dostatečně rychlý, při dojíždění na křižovatku a opětovném rozjetí neváhal a vždy měl zařazen správný rychlostní stupeň, ale teprve sportovní režim ukázal jeho hlavní kvality. Při každém přeřazení s autem citelně škubnul, ovšem v tomto případě to v žádném případě nebylo na škodu. Tato vlastnost podtrhuje to strhující atmosféru za volantem JCW, když jedete opravdovou kudlu. Jediným zklamání jsou pro mě plastová pádla pod volantem, která jsou sice velmi dobře dostupná i pro jedince s kratšími prsty, ale vypadají děsivě levně. Jo, a taky se mi nepozdával poněkud zvláštně tvarovaný volič převodovky, který už s převodovkou není spojen mechanicky, ale elektronicky.





MINI u všech svých modelů zmiňuje „pocit z jízdy jak v motokáře“, Countrymana nevyjímaje, a nutno říct, že to je stoprocentní pravda. JCW však perfektně naladěnému podvozku dává ještě více vyniknout. I přes hmotnost skoro 1400 kg se auto v zatáčkách příčně ani podélně nenaklání, neotřásá a nekroutí. V tomto ohledu v MINI předvedli naprosto mistrovský kousek. Turbený motor má neustále dostatek sil a vy díky za volantem nestále rostoucí touhu po rychlosti. Jenže to může být trochu problém, protože pružní zrychlení, obzvláště s automatem, je tak výrazné, že chvilka nepozornosti a jste bez řidičáku. Bez debat. S takovou rychlost se velmi těžce hlídá otáčkoměr, který navíc není z největších, a tudíž se vám může častokrát stát, že se vletíte do omezovače. Jeho zásah je relativně jemný, ale zkazí celou srandu. Hodila by se signalizace, jako má třeba WRX STI.



Dřívější JCW byly vybaveny mechanickým samosvorem, ovšem to už nyní není pravda. Stávající generace má elektronický, a přestože jeho nové naladění je k uživateli daleko přívětivější a tolik netahá za volant, v zatáčkách auto prostě zpomaluje a omezuje jeho precizní ovladatelnost na limitu.

V základu dostanete 17palcová kola z lehké slitiny, pod nimiž se ukrývají sportovní brzdy se čtyřpístkovými třmeny vpředu. Brzdový systém je velmi účinný, třebaže od něj nečekejte bůhvíjak dlouhou výdrž. Vše záleží pouze na tom, jak s brzdami budete zacházet, každopádně na okruh rozhodně nejsou.



AUTO PRO DVA

I přes výše zmiňovaná negativa je MINI JCW Cabrio fantastickým autem, které je zkonstruované především pro zábavu. Pro mě už není tak ostrý a nekompromisní, jako to uměla předchozí generace, ale i tak se jedná o jedno z nejzábavnějších malých aut na trhu a určitě bych mu uměl odpustit všechny jeho drobné nedostatky.



Tedy až na jednu poměrně podstatnou věc. A tou je vnitřní prostor. S nadsázkou myšleno, MINI by mělo zvážit přejmenování tohoto provedení, protože to ani tak není kabriolet, jako spíš roadster. A to z prostého důvodu. Na zadní sedačky se totiž stejně nikdo neposadí. Za mě se neposadí ani dítě, a to měřím 170 cm. Nemluvě o opravdu miniaturním zavazadlovém prostoru.

V přiložené galerii si můžete MINI JCW Cabrio důkladně prohlédnout.

MINI JCW Cabrio: Technické údaje a hodnocení