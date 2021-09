Také v Česku je možno koupit novější verzi vozu Lada Niva a běžně ji užívat na silnicích i mimo ně. V testu jsme zkoušeli verzi s nejvyšší výbavou, která obsahuje třeba také navigaci, klimatizaci, vyhřívané čelní okno i sedačky. A také pochopitelně vše, co se hodí při výpravách do terénu.

Lada Niva Travel během testu | Foto: Radek Pecák

Lada Niva je ruské auto, které si vydobylo respekt i na západě. Ta původní, která měla premiéru již před 45 lety, se stále ještě vyrábí. Ještě nedávno se označovala prostě Lada 4x4, nyní už jde o Ladu Niva Legend. Pak je ale v nabídce ještě jedna Niva, která vypadá zcela jinak. Jak je to možné?

Na testované auto se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Inu, už v roce 1998 konstruktéři dokončili vývoj modelu VAZ 2123, který měl být nástupcem původní Nivy. Sériová výroba v režii společnosti AvtoVAZ však nikdy pořádně nezačala. A tak se přiležitosti na přelomu tisíciletí chopil americký Chevrolet. Ten začal vyrábět vůz, na který získal právo lepit označení Niva. Naopak původní výrobce už na "hranatý" model dávat toto označení nesměl.

Situace se ale změnila na konci roku 2019., kdy Chevrolet svůj poloviční podíl ve společném podniku prodal AvtoVazu zpět. Současně se zřekl také práva na jméno Niva.

Od poloviny minulého roku se tak začala vyrábět modernizovaná "nová" Lada Niva. Aby bylo všem na první pohled jasné, že jde o vůz koncipovaný spíše jako SUV než pracovní offroad, stalo se součástí označení také slovo Travel.

Ovšem i takový vůz může mít offroadovou verzi. Poznáte ji na první pohled díky sání vzduchu vyvedenému až na úroveň střechy a terénním pneumatikám. Právě takový byl vůz, který jsem získal na týdenní redakční test.

Je pravda, že vnější vzhled se změnil opravdu pořádně. Z linií původního Chevroletu Niva nezbylo už skoro nic. Příď vypadá jako by ji vymontovali z Toyota RAV4, na zádi jsou dokonce "ledková" koncová světla.

Interiér nuda a čerň

Ovšem v interiéru se žádná velká revoluce neudála. Jediným módním výstřelkem je multimediální displej trůnící na vrcholu palubní desky. Není moc velký, start navigační mapy trval snad celou minutu a rozlišení displeje spíše nic než moc. Také reagovat začal až tehdy, kdy jsem se ho dotkl opravdu důrazně. Plasty jsou jen černočerné a tvrdé, Pokud na ně sáhnete, tak pocítíte montážní vůle a ozve se zavrzání. Kupodivu při jízdě jsem ale žádné pazvuky nezaregistroval.

Výbava, pokud si odmyslíme pouze dva airbagy, je dostatečná i z hlediska současných klasických evropských rodinných aut. Konkrétně jsem mohl používat vyhřívání sedaček, vyhřívání čelního okna, manuální klimatizaci, parkovací senzory, parkovací kameru, zmíněnou navigaci a v případě potíží bych dokonce mohl zmáčknout na stropě tlačítko pro přivolání pomoci záchranářů. Postrádal jsem jen klasický palubní počítač. Malinký displej mezi přístrojovými ukazateli dával informaci pouze o napětí dvanáctivoltové baterie a venkovní teplotě. To, jak velký dojezd mám díky zásobě paliva v nádrži, natož to, jaká je průměrná spotřeba, jsem se však z něho dozvědět nemohl.

Pod kapotou se nachází stále původní čtyřválec z Nivy, byť má samozřejmě díky elektronice řídící emise jiný výkon. Po nastartování je docela hlučný a moc se neztiší ani po zahřátí během jízdy. Stejně tak dobře víte o převodovce. Zařazení každého z pěti dostupných rychlostních stupňů potvrzuje mechanické klapnutí.

Interiér je na to, že auto je velké přesně tak jako nejnovější Škoda Fabia, je poměrně prostorný. I za stejně velkým řidičem jako jsem já (186 centimetrů) jsem měl ve druhé řadě před koleny ještě dva centimetry volného místa a stejně tolik nad temenem. Odkládacích prostor v kabině je poměrně dost, ale prakticky všechny přihrádky jsou mělké a na hrbolech v terénu z nich věci vypadávají. Našel jsem ale také jedno chytré řešení. Tím je překlopitelná loketní opěrka mezi předními sedačkami. Pokud ji otočíte směrem dozadu, pak si do ní můžou dát lidé ve druhé řadě dva kelímky s něčím pro zahřátí.

Kufr je docela použitelný - základní objem činí 320 litrů a je ho možné zvětšit položením dvou částí opěradla. Jen dveře se otevírají pro Evropany nezvykle - nezvykle. Na jejich vnitřní straně pak je nádržka pro kapalinu do ostřikovače u stěrače zadního okna, na venkovní zase rezervní kolo. Sedačky jsou solidně dimenzované a poměrně dobře zpracované. Nikde jsem nenašel žádné "faldy", otřepené nitě a podobně.

V terénu je opravdu doma

Při řízení jsem oceňoval dobrý výhled díky málo skloněnému a poměrně tenkému sloupku čelního skla. Na druhou stranu, při parkování se mi moc nelíbilo hodně tuhé řízení a na nájezdu na dálnici slabý motor. Když jsem poprvé po převzetí vozu u dovozce ve východočeských Radíkovicích po pár kilometrech jízdy po okreskách najížděl na dálnici směrem ku Praze, měl jsem co dělat, abych v připojovacím pruhu zrychlil dostatečně na to, aby bylo možné se zařadit před kamión. Ten jsem přitom při začátku tohoto manévru viděl ve zpětném zrcátku jen jako hodně vzdálenou malou tečku. Vysvětlení se mi dostalo při pohledu do technický dat. Auto má totiž změřené zrychlení z nuly na sto během 19 sekund.

Na běžné silnici se určitě s Nivou travel dá docela dobře koexistovat. Řidičská nirvána to sice není, ale brzdy dělají svoji práci slušně, a po natočení volantu příslušným směrem auto poslechne se solidní přesností. Spotřeba není určitě nízká. Přesnou hodnotu vinou chybějícího počítače sdělit nemůžu, ale lze počítat s tím, že v praxi vydrží nádrž na 58 litrů jen na nějakých 450 kilometrů.

Nejlépe se ovšem Niva cítí tam, kam ani s SUV vybavenými pohonem všech kol moc rádi nejezdíte. Tedy například na městských retardérech. S Nivou před nimi rozhodně zpomalovat nemusíte. Jedete padesát, pocítíte zhoupnutí, a zase padesátkou odjíždíte. Na polní či lesní cestě můžete bez problému stejné nebo klidně ještě vyšší tempo nasadit také. Podvozek to všechno zvládá a vy se rozhodně necítíte nějak nekomfortně.

A pokud vás okolnosti nebo chuť zavedou do skutečně náročného terénu, pak využijete mechanické nástroje a ne nějaké elektronické obezličky. Tedy pákou mezi sedačkami uvedete do činnosti redukční převodovku a případně také mezinápravovou uzávěrku diferenciálu.

Zkusil jsem si to na trávou zarostlé a podmáčené cestě strmě stoupající k posedu a auto šplhalo neúnavně a vytrvale. Jen vyřadit redukci zpět chce trošku tréninku.

A pro koho se auto hodí? Pro dobrodruhy, lidi hledající na údržbu nenáročnou a přitom schopnou techniku a třeba i pro ty, kteří už se nedočkali nového Suzuki Jimny. Navíc poměr cena/výkon je na velmi solidní úrovni.

Technické údaje a ceny:

Technické údaje Lada Niva Travel

Modelový stupeň: Luxe Off-Road AMC

Motor: atmosférický zážehový čtyřválec

Zdvihový objem: 1 690 cm3

Výkon: 58,5 kW (80 k) při 5 000 ot./min.

Točivý moment: 127,4 Nm při 4 000 ot./min.

Pohon: stálý, 4x4

Převodovka: pětirychlostní, manuální

Maximální rychlost 137 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 19 s

Průměrná spotřeba: 10,5 l/100 km (WLTP)

Objem palivové nádrže: 58 l

Rozměry (d x š x v): 4 091 x 1 834 x 1 744 mm

Rozvor 2 450 mm

Světlá výška 220 mm

Objem zavazadlového prostoru: 320 l

Tažná síla 600/1200 kg

Přední nájezdový úhel: 35 stupňů

Přechodový úhel: 35 stupňů

Zadní nájezdový úhel: 28 stupňů

Úhel bočního náklonu: 49 stupňů

Úhel stoupání: 49 stupňů

Brodivost: 500 mm

Světlá výška: 220 mm



Výbavy a ceny:

Classic: 430 000 Kč

Comfort: 452 000 Kč

Comfort Off-road: 470 000 Kč

Luxe: 490 000 Kč

Luxe Off-road: 505 000 Kč (testovaná verze)