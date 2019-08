Segment MPV oslabuje a na dřívější prodejní rekordy mohou výrobci tak maximálně nostalgicky vzpomínat. Proto se také většina svých rodinně zaměřených modelů v tichosti zbavuje. Ne však Renault, který vždy tak trochu šel proti proudu. Espace je toho důkazem.

Renault si dlouhodobě činí nárok na vůbec první MPV na světě, ale přestože první generaci modelu Espace představil už v roce 1984, rybník mu vypálil Chrysler. Každopádně francouzská značka je jedním z průkopníků tohoto segmentu a své bohaté zkušenosti nabyté za více jak 35 let dokázal přetavit v „majstrštyk“ Renault Espace Blue dCi 200 EDC.



A věřte, že toto označení rozhodně není přehnané. Renault Espace páté generace se nabízí od roku 2014, kdy byl oficiálně představen na pařížském autosalonu. Renault je asi jedinou automobilkou, která se extravagance nebojí ani po několika výrazných neúspěších (Vel Satis, Avantime), protože dobře ví, že skutečnou nadčasovost prokáže až čas. Proto i po pěti letech Espace působí svěžím a neotřelým dojmem, přičemž jeho prezenci na silnici prostě nepřehlédnete.





Espace je na první pohled velké auto, ale už na ten druhý je jednoduše obrovské. A to ve všech směrech. Téměř pětimetrový automobil má rozvor 2884 mm, díky čemuž nabízí své posádce opravdu velkorysý vnitřní prostor. Proto se nabízí také v sedmimístném provedení (za příplatek 30 tisíc korun). Jediné, co poněkud nedokážu pochopit, je umístnění sedadla řidiče. Vyšší posaz za volantem je charakteristickým prvkem těchto automobilů, ovšem u páté generace Espace je sedadlo tak vysoko, že v nejvyšší pozici jsem měl hlavu ohnutou o střechu i při svých 172 cm. Vyloženě vysocí jedinci tak

musí zákonitě mít na hlavou sotva pár cm i v nejnižší poloze.

Kromě velkého vnitřního prostoru Espace také nabízí gargantuovský zavazadelník, do kterého se po sklopení zadní lavice vejde 2101 litrů (v základním uspořádání 680 litrů v případě, že jsou posuvná zadní sedadla úplně vzad, případně 785 litrů, pokud jsou úplně vpředu).

Renault nabízí Espace ve dvou výbavách (ZEN a INITIALE PARIS) a dvěma motory, přičemž vznětový je ve dvou výkonových variantách a pouze se samočinnou dvouspojkovou převodovkou EDC. V tomto voze dává smysl, přestože na trhu patří spíše k těm průměrným, a to zejména co se rychlosti řazení týče. Její volič je dalším úletem Renaultu a rozhodně není stravitelný pro každý. Chvilku vám trvá než si na jeho chod a schéma volby zvyknete, ale vypadá prostě skvěle. Do auta se skvěle hodí. Jeho prostřednictvím máte možnost také manuální volby, ale je to spíše takové šidítko, protože manuální režim se velmi záhy přepíná znovu do samočinného a převodovka si stejně řadí podle svého uvážení.





Testovaný exemplář se 147kW vznětovým motorem byl vybaven systémem 4Control s aktivně řízenými všechny čtyřmi koly a také systémem adaptivního nastavení podvozku. Musím říct, že v této kombinaci mě Espace nadchl. Přestože se jedná o automobil, kterému je jakékoliv sportovnější zacházení z principu cizí, Espace 4Control umí v zatáčkách neskutečné věci. Stáčivost je na úrovni Megane a náklony karoserie také nejsou typicky francouzské. Chce to však zkušenou ruku, protože řízení francouzské rozhodně je, tedy přeposilované, velmi rychlé a bez špetky citu. Řidič tak musí spíše odhadovat, kam přední kola automobil vedou a mít se na pozoru, protože tohle auto díky systému 4Control zatáčí na pětníku.

VELMI SLUŠNÁ SPOTŘEBA NA KONCI TESTU

Opulentní interiér plný kůže (včetně palubní desky) do interiéru propouští minimum hluku jak od motoru, tak toho aerodynamického. Na palubě je tedy vždy ticho a příjemně. Obzvláště s křesly, které nejen že mají velmi slušné boční vedení, ale nabízejí také masážní funkci. Z toho důvodu se auto může pocitově jevit jako pomalé. Ale není to pravda, což dokazuje digitální přístrojový štít a jeho rychloměr. Maximální točivý moment 400 Nm si s téměř 2tunovým autem s přehledem poradí a jeho hlavní přednost je zejména v pružném řízení. Velmi mě potěšila také spotřeba, která si přes množství kilometrů městem a několika rychlostních zkoušek ve Slavkovském lese ustálila na 6,7 litrech na 100 km. To považují za dostatečně vypovídající hodnotu.



Bohužel všechny tyto přednosti nejsou zadarmo. Základní nabízená výbava ZEN se zážehovým motorem vyjde na 944 900 Kč, testovaná INITALE PARIS na 1 153 900 Kč. To samozřejmě není vůbec málo, ale takhle pohodlné, špičkově vybavené, a hlavně prostorné auto za podobné peníze prostě nekoupíte. Espace není autem pro každého, ale pakliže dokázal přesvědčit i mě, pak věřím, že vás by přesvědčil také.

