Yamaha Niken je revoluční motorka, na které se budete cítit výjimečně. Jak se s ní jezdí?

Tříkolové skútry známe všichni, tříkolky pro postarší jezdce se dvěma masivními koly vzadu také. Yamaha si ale řekla, že se pokusí na tři kola dostat i zaryté motorkáře, jenž se zatím takovým řešením spíš posmívali. Vznikl model Niken, který snad z každého úhlu vypadá jako stroj ze Batmanovy garáže. A garantuji vám, že se na něm i tak nějak budete cítit.

Asi první otázka, která padne při pohledu na Yamahu Niken, je nasnadě: Je to ještě motorka? Ano, je! Můžete jí říkat tříkolka, ale pocit za řídítky i způsob ovládání je jako na klasické mašině, i když mírně posunutý (o tom ale až za chvíli). I když jde o tříkolku, neumí stát sama. Kola jsou na volno a propojena kyvným ramenem umístěným nahoře. Vzhled Nikenu, zejména v testovaném černém provedení s modrými tlumiči, je ale pro řadu lidí tak šokující, že vás za chvíli začne to množství nechápavých pohledů až obtěžovat. Pokud patříte mezi introverty, na Niken nesedejte. Ptát se na něj budou všude.

Pokud jste ale člověk, který si rád užívá nevšední věci a je s nimi také rád vidět, je to to pravé pro vás. I když má stroj totožné ovládání jako klasická motorka, sedí se výš, jakoby na něm. Tenhle pocit vynikne zejména ve chvíli, kdy budete řídit základní model s nízkým plexi, nikoliv cestovní Niken GT s vysokým štítem. Jezdec musí strávit hlavně podivně širokou hlavu motorky s vystouplou plochou kryjící dorazy předních tlumičů. Monochromatický displej a štítek jsou tak poměrně vpředu. Abnormální jsou i zpětná zrcátka na dlouhých stopkách, na které si musíte chvíli zvykat, ale na druhou stranu mají opravdu široký záběr.

Právě sezení jakoby na mašině ve vás vyvolá pocit unikátního stroje. Možná vznášedla z Hvězdných válek, možná právě nějakého nového Batmobilu. Pohodlné sedlo, tempomat, vyhřívané „hefty“ vás zase celkem rozmazlí. Překvapivě vzpřímené sezení a sedlo v rozumné výšce zaručí slušnou ovladatelnost i za nízkých rychlostí. A to je to poměrně těžký motocykl! Než vyrazíte na projížďku, nebojte se - motorkáři vás v pohodě vezmou mezi sebe a normálně pozdraví. Tohle není fakt tříkolka pro důchodce.



Posaz za řídítky je poněkdu zvláštní. Štítek by mohl být vyšší.

Dosvědčuje to i motor, který přes řetěz a šestistupňovou převodovku roztáčí její zadní kolo. Jde o známý řadový tříválec, který v Yamaze MT-09. Tady má ale více práce s vyšší hmotností a tak nemůžete čekat tak ostrou dynamiku. Přesto výkon blížící se 85 kW stačí bohatě, protože Yamaha tento stroj řadí do kategorie cestovních (i proto zvažte pohodlnější verzi GT). Stále je to dost na ostřejší svezení a bleskové předjíždění, ale Niken nemá v plánu vás strašit.

Naopak, jako by bylo jeho cílem vás strachu zbavit. Dvě kola vpředu jsou totiž obrovskou výhodou v zatáčkách. Niken zvládá v hlavě těžko přijatelných 40 stupňů maximálního náklonu, dříve se ale ozvou hlásiče na stupačkách. I ty se zařezávají do asfaltu později než u řady jiných cestovních motorek a tak je uslyšíte nejspíš až po pár hodinách v zatáčkách, kdy budete v každé šikaně posouvat svůj limit.

Zatímco na běžném motocyklu musíte zásadně řešit povrch silnice, Niken vás této nutnosti prakticky zbaví. Štěrk, spáry, nerovnosti… nic z toho neznamená zásadní rozhození z jízdní stopy nebo dokonce pád. Motorka se maximálně lehce sklouzne, ale čitelně a jen na pikosekundu, aby dál držela přesný směr. To umožní i začátečníkům mnohem rychlejší průjezdy jejich oblíbenou serpentinou. O to těžší pak bude případný návrat na dvě kola.

Niken funguje parádně i za deště. Asi s žádnou jinou motorku jsem si nebyl na silnici tak jistý. Jediným limitem je zadní kolo, které je pořád jedno (což platí i pro zmíněný štěrk a hrboly), takže ho pod zadkem ucítíte klouzat, ačkoliv předek drží. Je to nezvyklý pocit, který na normálním motocyklu nebývá tak častý. S Nikenem se chce tedy naučit trochu pracovat, ale zkušenějšímu jezdci to zabere jen chvíli a už se s ním sžije.



Přední kola jsou spojena tímto kyvným mechanismem. Niken nedokáže stát sám bez stojny.

Mějte ale na paměti větší rozměry i hmotnost Nikenu. Přece jen se sem ta technika musela nějak vejít a tak ovládáte pořádný kus stroje. Výsledkem je fakt, že si ho nejvíc užijete v táhlejších rychlých zatáčkách. Vracečky mu samozřejmě také problém nedělají, ale z jízdy je patrné, že se jako doma bude cítit jinde. V případě strachu dodá jistotu nastavitelný jízdní režim, stejně tak chování kontroly trakce. ABS je kupodivu nevypínatelné, ale stavět Nikena na přední by stejně bylo poněkud zvláštní chování.

Dvě kola vpředu jsou tedy objektivně obrovskou výhodou. Na Niken ale nemíří jen samá chvála. Jeho rozměry mu například znesnadňují manévrování v městském provozu, jakkoliv pro něj není primárně určený. Problémem jsou zejména zpětná zrcátka, která jde přinejhorším sklopit. Jinak je Niken široký jako větší chopper od Harleye. Nic moc je také nízké plexi u základního modelu. Pokud patříte mezi vyšší jezdce, bude vám posílat vzduch přímo na ramena a helmu. Verze GT proto stojí za zvážení. Vyšší hmotnost motorky znamená také vyšší spotřebu. Motor si řekl v průměru o 6,2 litru benzinu na 100 km. Za zajímavé svezení to ale rozhodně stojí.

Yamaze se podařilo vyrobit unikátní stroj, o tom není pochyb. Nedá se předpokládat, že by způsobil revoluci mezi motocykly, ale jistý potenciál má. Je to mašina pro ty, kteří si chtějí užít co největší náklon v zatáčkách a zároveň nestojí o husí kůži a studený pot na zádech pokaždé, když potkají trochu štěrku nebo mokré listí. Vzhledem k tomu, jak motorka vypadá a co předvádí, je příjemným překvapením i cena, která tuhle výstřední mašinu dělá i velmi konkurenceschopnou.

Technické parametry Yamaha Niken: