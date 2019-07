Pokud hledáte malé auto do města, které na okreskách potrápí daleko silnější automobily, a rozpočet nedovolí utratit víc jak půl milionu, nehledejte dál. V současnosti totiž máte jen jednu možnost!

Suzuki Swift Sport nikdy nebylo autem, ze kterého by se kolem jdoucím podlamovala kolena. Za prvé bylo poměrně nenápadné a za druhé na to nemělo výkon, respektive točivý moment. Pro určitý typ řidičů byl ale předchozí Swift Sport ztělesněním nefalšované radosti z jízdy, protože abyste se opravdu svezli, museli jste jet neustále na hraně. Atmosférická šestnáctistovka se uměla nádherně rozzuřit, ale ruku na srdce, fungovala jen v posledních sotva 1000 ot/min a každá drobnější chyba v řazení způsobila to, že jste mohli začít nanovo. Proto si u mnohých předchozí generace vysloužila nálepku pomalého auta. Dobře, nebyla to žádná raketa, ale to MX-5 také nikdy nebyla, a přesto platí za jedno z nejlepších řidičských aut současnosti. Za sebe to říkám i o Swiftu Sport.

SPORTOVNÍ A KOMFORTNÍ ZÁROVEŇ

A platí i o tom posledním, za jehož volantem se nemusíte tolik snažit, protože turbo, ale jinak se jedná o neméně fantastické náčiní na okresní silnice.



Nový Swift Sport pohání zážehová přeplňovaná 1,4 BoosterJet, kterou Suzuki používá i v modelu Vitara. Co se koní týče, v podstatě se jedná o totožný výkon, jako v případě atmosférické 1,6, ovšem ten zásadní rozdíl tkví v navýšení točivého momentu. Hodnota 230 Nm je o 44 % vyšší než v případě atmosféry a právě „krouťák“ stojí za pružností nového Swiftu Sport.

Současný Swift Sport je postaven na platformě sdílené s modelem Baleno, která je ve srovnání s předchozí generací nejen výrazně lehčí, přestože je „obtěžkána“ množstvím výbavy, kterou minulé auto mít nemohlo, ale zároveň také pevnější, především ve zkrutu. Na silnici je tento pokrok citelný zejména v ostrých zatáčkách, kde se Swift Sport lehce naklání, ale stopu drží se stejnou vervou, jako policejní pes figuranta. Že není Swift Sport příliš prkenný, je vlastně jen ku prospěchu, protože si uchovává velmi příjemnou poddajnost ve městě a na rozbitých silnicích. I přes jednoduchou zadní nápravu s torzní příčkou není uskákaný, čímž si na špatném povrchu zachovává poddajnost a ovladatelnost.





Swift je extrémně hbité a mrštné auto, které těží z pevného skeletu, vyztuženého několika dodatečnými spoji na exponovaných místech. Neváží ani tunu, takže 140 koní je naprosto fantastická hodnota. Řečí čísel je to podobně, jako když by nové BMW řady 3 mělo pod kapotou 210 koní. Na takové stádo by si už člověk rozhodně nestěžoval, nebo?

PRUŽNOST MOTORU NECHYBÍ, „SVOR“ ANO

Zrychlení v přímce není nejsilnější stránkou nového Suzuki Swift Sport, hlavní devizou malého ostrého hatchbacku je pružné zrychlení na 2. a 3. rychlostní stupeň na okresní silnici. Jediný problém, který osobně vidím jako podstatný, je absence samosvoru. Přibrzďování vnitřního kola není při ostré jízdě také účinné, jako v případě samosvorného diferenciálu. Při výjezdu ze zatáčky pod plným plynem doslova cítíte, jak výkon přes vnitřní kolo utíká. Auto je pak lehce nestabilní a vy ho musíte po silici honit. To úplně od sportovního auta nechcete. Ještě že existují společnosti, které s posvěcením Suzuki svor nabízejí jako aftermarket.





Ve snaze korigovat lehce rozhozené auto nepomáhá ani řízení, které není tak vytříbené, jako dříve. Už není tak komunikativní. Kromě řízení se lehce zhoršilo také řazení, které je lehce vágní. Rozhodně postrádá preciznost předchozí generace.



Výtku mám také k brzdám, které mají vpředu 16palcové ventilované, vzadu 15palcové plné kotouče. Nikoliv k jejich účinku nebo nástupu, v těchto oblastech jsou nadmíru uspokojivé, a to především díky muší váze Swiftu Sport, ale jde o brzdový pedál, který na začátku jako by nereagoval, až při silnějším sešlápnutí cítíte deceleraci. A v tom je právě ten problém. Při dynamické jízdě na něj zatlačte jen o něco razantněji a hned rozblikáte varovná světla. To může leckoho za vámi polekat, navíc je to prostě protivný.

PLNÁ PALBA ZA SKVĚLOU CENU

Nový Swift Sport stojí 479 tisíc korun a za své peníze dostanete plnou nálož. To znamená adaptivní tempomat, couvací kameru, xenony, parádní sportovní sedačky (ovšem bez bederní opěrky), ukazatel příčného a podélného zrychlení a například i stopky. Za všechnu tuhle výbavu byste si museli jinde připlácet nemalé peníze. Takže přestože výkonově v kategorii není přeborníkem, rozhodně to dohání výbavou.



V týden trvajícím testu se průměrná spotřeba ustálila na 7,4 l/100 km, ale to především proto, že se zážehová plněná čtrnáctistovka většinu času rozhodně nenudila. Pokud se s ní jezdí s rozvahou a na spotřebu, umí bez nejmenších problémů i za něco málo přes 5 litrů. Bohužel, pokud za to opravdu vezmete, 37 litrů velká nádrž zmzí i za 200 km…





Nový Swift Sport už není tak ortodoxní, jako ten předchozí, ovšem to je většině případných majitelů plně šumák. Protože nová generace je o tolik agilnější, a to za všech okolností. Řidič se nemusí tolik snažit, a přesto je hodně rychlý. Prostě je to moderní auto poplatné době. Vsadím se, že kdo se s ním sveze, bude ho milovat. Mě osobně je ale víc smutno po minulé generaci, protože byla tak prostá, přímočará a hlavně nesmlouvavá – buď všechno, nebo nic.

V přiložené galerii si můžete Swift Sport důkladně prohlédnout.

Suzuki Swift Sport : Technické údaje a hodnocení