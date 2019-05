Jedno se Volkswagenu musí nechat, nedělá věci na půl. Volkswagen T-Corss totiž není jen zvýšené Polo, ale má svojí vlastní identitu a charakter. Ve výsledku však Polo může být lepším autem. Tady jsou naše důvody proč.

Pokud neste příznivci crossoverů, respektive malých SUV, smysl modelu T-Cross budete hledat ¨asi těžko. Nejmenší SUV model z nabídky Volkswagenu je postaven na stejném základu, jako výše uvedené Polo a jde o sourozence Seatu Arona a Škody Kamiq.



Volkswagen T-Cross se od menšího sourozence liší nejen designem, ale také rozměrově. Je o 54 mm delší o nezanedbatelných 138 mm vyšší, z čehož je rovných 100 mm ve prospěch vyššího sezení v kabině. Právě vyšší posaz je jedou z hlavních předností T-Crossu a skvěle se z něj vystupuje i nastupuje. Interiér je vůbec velmi dobře a prostorně řešen. Přestože zvenku působí T-Cross velmi kompaktně, uvnitř je jakoby o třídu větší. Zadní sedadla jsou posuvná v rozmezí 14 cm, což z jinak průměrného zavazadelníku činí solidně objemný prostor na přepravu zavazadel. Vyjádřeno čísly jde o 385 vs. 455 litrů. Sklopením v poměru 40:60 dělených opěradel zadních sedadel získáte 1281 litrů, včetně úložného prostoru pod podlahou. Posuvná lavice je vyhrazena pouze T-Cross, a to navzdory škodováckému mottu „Simply Clever“. V nejzazší pozici je vzadu pochopitelně málo místa, ale pouze na nohy, protože nad hlavou i v oblasti ramenou je ho dost. Tedy za předpokladu, že jedete ve čtyřech.

POUŽITÉ MATERIÁLY JSOU ZKLAMÁNÍM

T-Cross nabízí poměrně vysokou dávku individualizace, která prosvítí interiér. Můžete volit především obložení interiéru, které trochu rozbije tu záplavu šedivé barvy uvnitř testovaného T-Crossu. V testovaném voze použité obložení rozhodně nepomohlo.



Pokud se díváte z vetší vzdálenosti, ani na chvilku vás nenapadne, že by něco nemuselo být v pořádku. Ovšem bližší ohledání prozradí, že použité plasty jsou levné a velmi tvrdé. Jsou v přímém kontrastu s koženým multifunkčním volantem či dotykovou obrazovkou ve středové konzoly. A vzhledem k tomu, že tohle auto je spíše stylová záležitost, jsou použité materiály v interiéru zklamáním.





SILNĚJŠÍ TŘÍVÁLEC JE LEPŠÍ VOLBOU

T-Cross zatím není v nabídce se vznětovými motory a 1,0 TSI je jediná nabízená zážehová varianta. Sice ve dvou výkonových provedení, ale jinou alternativou nemáte. Prozatím. Později se do nabídky dostanou čtyřválce 1,6 TSI a 1,5 TSI.



Osobně tříválcové motory příliš nemusím. Vadí mi, že ve vyšších otáčkách nejsou dostatečně kultivované, a pokud potřebujete jet dynamicky, spotřeba je na úrovni atmosférického dvoulitru. Ovšem výkon jim rozhodně nechybí, rozhodně ne silnější, 85kW verzi wolfsburgského motoru TSI. Silnější variantu lze mít také ve spojení s DSG, ale 6stupňový manuál rozhodně také nezklamal. Je sice poněkud vágnější ve svých drahách, ale chod je hladký. Pokud zvolíte 70kW verzi, můžete mít pouze manuál, navíc jen s 5 stupni.

V nízkých otáčkách je tříválec lehce rozpačitý, ale nad 1500 ot./min už předvádí velmi slušnou dynamiku. Pokud ho budete točit, začne „litr“ projevovat poněkud hlučněji. Spotřeba je v průměru okolo 6,5 litru, ale z testované trasy polovinu tvořily dálnice, takže v tomto ohledu lze spotřebu považovat za velmi slušnou.



POLO NEBO T-CROSS? ZÁLEŽÍ NA PRIORITÁCH



Dynamika je pouze ucházející, ale tohle auto si nebudete kupovat na závodění. V průběhu testu jsem přemýšlel, jak bude fungovat 150koňová 1,5, protože podvozek je v zatáčkách velmi schopný. Vlastně dost schopný, tedy pokud s ním budete jezdit na hladkých silnicích. A to je u nás docela problém. Na příčných nerovnostech kola odskakují z důvodu tvrdých tlumičů a nezřídka kdy se otřesy od podvozku přenesou do kabiny. Vyšší světlá výška způsobuje lehčí náklony karoserie a řízení bez odezvy rozhodně nepodněcuje k rychlejší jízdě zatáčkami. V tomto ohledu je Polo úplně někde jinde. Ale opět, to není účelem T-Crossu.





Polo je pro mě zajímavějším vozem, už jen proto, že se lépe řídí. Na druhou stranu T-Cross je praktičtější a nabízí množství velkých odkládacích ploch a nezanedbatelné plus je také posuvná lavice a sklopně opěradlo sedadla spolujezdce, díky němuž lze převážet také dlouhé předměty. Pokud je tohle pro vás to hlavní, pak se vám T-Cross bude jistě zamlouvat, zejména když výběrem výbavy rozbijete tu šeď testovaného vozu. Pro všechny ostatní je tu „staré“ dobré Polo.



Další informace o Volkswagenu T-Cross se dozvíte v komentované galerii.

Volkswagen T-Cross 1,0 TSI 85 kW Style: Technické údaje a hodnocení