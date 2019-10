Testovali jsme outdoorové provedení oblíbeného manažerského modelu, který před nedávnem prošel faceliftem.

Volkswagen Passat Alltrack v redakčním testu | Foto: Jan Markovič

Podobně jako před nedávnem Škoda Superb, prošel faceliftem i její koncernový a o něco dražší sourozenec Volkswagen Passat. Změny se týkají všech verzí, tedy sedanu, kombi a od něj odvozené varianty Alltrack, která je zaměřená na lidi vyznávající aktivní životní styl. Nebo alespoň na ty, kteří jej předstírají. A přesně tuhle variantu jsme v redakčním testu zkoušeli.

Poznat Passat po faceliftu od toho před faceliftem by laikovi mohlo zabrat notnou chvíli. Nápovědou budiž klasické změny – maska chladiče, nárazník, světlomety… Plus samozřejmě nové designy disků kol, zajímavé barevné kombinace a výbava. Alltrack není výjimkou. Vzhledový posun je minimální a rozměry zůstaly stejné. Při pohledu na auto nám stále není jasné, proč bychom právě téměř striktně manažerský firemní model chtěli oblékat do plastového terénního oblečení.

Uvnitř to už tak trochu jasné je. Varianta Alltrack je totiž hned pod plug-in hybridní verzí GTE druhou nejvyšší výbavou. Už v jejím základu dostanete nový multifunkční volant s pádly pro řazení s automatem, luxusní potahy sedadel nazvané 7 Summits a drtivou většinu toho, co v ostatních výbavách pod ní. Má to dva efekty. Prvním je už poměrně vysoká cena – Alltrack začíná na částce 1 117 900 korun. Druhým fakt, že nemusíte sáhnout po žádné další výbavě navíc.

Alltrack má jen o 27,5 milimetru vyšší podvozek než klasický Variant, světlá výška činí 174 mm. Za volantem tedy určitě nepoznáte, že sedíte výš. Nejsou tu ani žádné rustikální nebo sportovní prvky, které by vám měly navodit pocit výpravy do divočiny. Což je ale dobře. Passat je stále hlavně autem pro manažery, ať už zvenčí vypadá jakkoliv.

Novinkou po faceliftu je parádní volant, ten samý najdete v SUV Touareg a dalších nových modelech Volkswagenu. Auto dostalo také nový zábavní systém a displej hladce integrovaný do palubní desky. Jako vždy je lesklý a chytají se na něj otisky. Zařízení má jemnou grafiku a funguje rychle. Tady je náskok Němců jasně patrný.



Kabina Passatu ve verzi Alltrack nepotřebuje už žádné vylepšení.

S rozvorem 2786 mm je Passat uvnitř nebývale rozměrný. Není divu, když jeho sourozencem je Superb, který také schopně využívá maximum své velikosti. Překvapením bylo, že testovaný Alltrack nebyl v základu vybaven elektrickým otevíráním pátých dveří. Kufr nabízející v základu 650 litrů prostoru a po sklopení zadních sedaček do neúplné roviny dokonce 1780 je dobře využitelný. Stejně tak se hodilo příplatkové tažné zařízení, které lze pomocí tlačítka v kufru odjistit a pak už jen lehkým pohybem zajistit do polohy. Passat je s vozíkem chytře propojen a tak když nám začala zlobit žárovka blinkru, auto závadu ihned ohlásilo.

Volkswagen Passat Alltrack si můžete v současnosti pořídit se třemi motory. Základem je jednotka 2.0 TDI o výkonu 190 koní, ta tvoří základní cenu. Za 1 185 900 korun pořídíte benzinový dvoulitr TSI o síle 272 koní. Cenovým vrcholem je pak znovu naftový turbodiesel, ale tentokrát dvojitě přeplňovaný. Ten stojí o 12 tisíc korun víc než benzin a má sílu 240 koní. Všechny verze mají pohon všech kol 4Motion a automatickou sedmistupňovou převodovku DSG se dvěma spojkami.

My jsme testovali známé bi-turbo. Diesel má točivý moment rovných 500 Nm a tak si můžete být jisti, že se zvýšeným kombíkem střední třídy o hmotnosti lehce pod 1,8 tuny nebude mít žádný problém. Dokládá to stovka pokořená za 6,4 sekundy, která je víc než dostatečná. Líbila se nám ale i dynamika motoru ve vyšších rychlostech. Passat pohodlně předjížděl všechny, které bylo potřeba a ani jsme nemuseli mít příliš velkou mezeru.

Dynamika motoru svádí k jejímu využívání, i proto jsme se ani po týdnu tak úplně nepřiblížili udávané spotřebě. Místo průměrných 5,9 litry nafty na 100 km svítilo poslední den na palubním počítači 7,6 litru. Poctivě jsme přitom kombinovali město, dálnici i okresku. Při delším užívání auta a také při méně náročném jízdním profilu by ale konzumace paliva pohodlně mohla klesnout pod sedm litrů.



Kufr zdá se bezedný.

Passat Alltrack ale velmi potěšil svým komfortním naladěním. I když na palubě nebyly příplatkové tlumiče DCC (pozor, u nich zároveň dochází ke snížení podvozku o 10 mm) a auto stálo na 19“ kolech s nižším profilem, snažil se vůz dokázat, že není jen hračkou na hladké německé silnice. Dobře filtroval nerovnosti a nedočkali jsme se ani rázů od kol i na hrubším povrchu. Zvýšení vozu by mělo znamenat větší náklony do zatáček, ty jsme ale nezaznamenali. Možná až při ostřejším průjezdu na hraně. Do této situace by se ale mělo auto takového ražení dostávat jen zřídka nebo vůbec.

A jak je to v terénu? Upřímně, s autem jsme si stejně troufli jen na polní cestu. Ono to také na víc není. Čas od času ale vyšší podvozek, ochranu motoru a plastové obložení oceníte i v prostředí, ve kterém to nečekáte. Třeba ve městě, kde mohou číhat také nástrahy v podobě uvolněných dlažebních kostek, obrubníků a děr. Pokaždé, když se dostanete do křížku s místem, kde byste s běžným Passatem váhali, vám Alltrack dodá o něco víc na jistotě.

Má tedy outdoorová verze manažerského vozu smysl? Ale ano, má. Zejména, pokud si ji budete brát i do soukromí. Pro rodinu jde o ideální auto, kam se vejde vše potřebné a můžete vyrazit na dlouhý výlet. Třeba do hor – to je k takovému vozu docela tématické.

Technické údaje: Volkswagen Passat Alltrack 2.0 BiTDI