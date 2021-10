Jako poslední z objemových značek koncernu Volkswagen uvede svůj elektromobil na trh ta španělská. Navíc nikoli s logem své hlavní značky Seat, ale s označením Cupra. Vůz jsem již mohl vyzkoušet v Barceloně a jejím okolí.

Cupra Born | Foto: Cupra

Logo značky Cupra stále není mezi veřejností tak úplně známé. Možná proto také španělští designéři umístili pod znak na kapotě ještě písmena tvořící název automobilky.

Cupra Born, což je plně elektrický hatchback, se ovšem nevyrábí ve Španělsku, nýbrž v německém Cvikově. Na stejné lince jako třeba Volkswagen ID.3. z čehož plyne, že s ním má mnohé společného. Ovšem ne všechno, jak jsem se mohl osobně přesvědčit při mezinárodní jízdní novinářské prezentaci v Barceloně.

Na snímky vozu z této akce se můžete podívat do naší fotogalerie.

Cupra a zmíněné ID.3 samozřejmě sdílejí platformu MEB, vysokonapěťovou baterii i další komponenty. Svébytný je však design přední i zadní části vozu, zejména kvalitativně z hlediska použitých materiálů se odlišuje interiér, a také jízdní projev je jiný.

To díky sníženému sportovnímu podvozku. Na rozdíl třeba právě od zmíněného ID.3 si zákazník může přikoupit paket e-Boost, který navyšuje výkon elektromotoru pohánějícího zadní kola z původních 150 na 170 kW. Je to sice jen na omezenou dobu 30 sekund, ale i to se může hodit. Navíc lze tento krátkodobý "doping" využívat opakovaně. Tedy, dokud vám to dovolí míra nabití baterie.

Paket e-Boost je k dispozici se dvěma variantami akumulátorové baterie. Verze s kapacitou 77 kWh zrychlí z 0 na 100 km/h za 7 sekund a nabídne dojezd 540 km, zatímco sada akumulátorů s kapacitou 58 kWh zkrátí dobu sprintu z 0 na 100 km/h na pouhých 6,6 sekundy a umožní dojezd 421 km. Paket e-Boost navíc zahrnuje v sériové výbavě větší brzdy vpředu, 19“ kola a multifunkční volant se speciálním tlačítkem pro přepínání jízdních režimů. Mezi nimi je i jeden pro prodloužení dojezdu.

Základní varianta Cupry Born má elektromotor s výkonem 150 koní, který čerpá energii z baterie s využitelnou kapacitou 45 kWh.

Sportovnost této elektrické Cupře dodávají také standardní sedačky, které mají anatomický tvar a jejich povrch tvoří tkanina vyrobená z recyklovaných plastů vylovených z moře. Poznat to vůbec není, vypadají moc pěkně. Stejně se mi líbily i měkčené materiály na palubní desce, plastické dekory na ozdobných lištách i rámečky a další ozdůbky v měděné barvě, která je už pro tuto značku typická. Hodně funkcí musíte ovládat prostřednictvim centrálního dotykového displeje s úhlopříčkou 12 palců, ale na to už jsme si u vozů koncernu Volkswagen museli (mnozí neradi) zvyknout.

Zejména ti, kteří znají strohý interiér modelu ID.3 hlavní koncernové značky, ale budou v Cupře příjemně překvapeni.

Dojezd bohatě postačí…

Testovací trasa, kterou pro účastníky prezentace organizátoři přichystala, zahrnovala i moc pěkné zakroucené silničky na členitém mořském pobřeží. Tam jsem především ocenil práci španělských specialistů na ladění podvozků. Cupra Born má vzadu pětiprvkové závěsy koly a celý podvozek je vpředu (oproti standarnímu řešení elektromobilní platformy MEB Volkswagenu) snížený o 15 a vzadu o 10 milimetrů.

To pochopitelně ještě dále zmenšuje náklony karosérie v zatáčkách a přispívá k ochotě vozu hbitě měnit směr jízdy. Auto se mi na kvalitním španělskému asfaltu jevilo opravdu zábavné a na krátký čas jsem se nechal strhnout k opravdu sportovnímu stylu jízdy. Bohužel jsem brzy zjistil, že pak mám problém včas zabrzdit před další "vracečkou". Částečně na tom má vinu přece jen poměrně značná hmotnost vozu, částečně systém snažící se maximálně využít rekuperaci energie před klasickým brzděním pomocí destiček a kotoučů a částečně také to, že jsem jel ve standarní verzi s prostřední kapacitou baterie a elektromotorem bez paketu e-Boost. S ním bych totiž měl k dispozici větší brzdové kotouče. Naopak mi v podstatě vůbec nechyběly o dvacet milimetrů širší pneumatiky, které si lze také dokoupit. I se standardní šíří vůz vykružoval zatáčky bez naprosto neutrálně.

Sto padesát kilometrů dlouhá jízda, kterou jsem odstartoval na barcelonském letišti, a pak vedla skrze centrum Barcelony oklikou do přímořských letovisek, se při mé svižné testovací jízdě projevila spotřebou 17,7 kWh, což je solidní výsledek. Auto pak v cíli signalizovalo možný dojezd dalších 202 kilometrů. A to jsem jel ve verzi s prostřední kapacitou baterie 58 kWh. Je ale pravdou, že v čase testovací jízdy panovalo v Barceloně příjemné počasí babího léta s teplotami kolem 20 stupňů. Tyto podmínky elektromobilům velmi vyhovují, protože není třeba příliš chadit ani zahřívat baterii a totéž platí o prostoru pro posádku.

V současné době je možné Cupru Born prostřednictvím wallboxu a vestavěné palubní nabíječky nabíjet střídavým proudem výkonem 11 kW a u stojanů s rychlým nabíjením stejnosměrným proudem výkonem až 120 kW. Připravuje se ale možnost nabíjecího výkonu až 170 kW.

Ceny zatím tuzemské zastoupeni značky nezveřejnilo. Hodlá tak učinit ve druhém listopadovém týdnu na pražské výstavě e-Salon.