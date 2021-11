Žebříček spolehlivosti jednotlivých automobilových značek Consumer Reports s obrovským náskokem ovládly ty japonské.

Tesla Model X | Foto: Tesla

Zákaznická hodnocení v USA rozhodla o tom, že značkou, která vyrábí nejspolehlivější auta, je tentokrát Lexus. Za ní následují Mazda, Toyota a Infinity.

V první desítce jsou pak ještě Honda, Subaru, Acura a Nissan. To znamená, že se do této elitní společnosti dokázala mimo japonských značek vklínit pouze americká automobilka Buick (na páté pozici) a 10. britské Mini. To je tedy nejúspěšnějším evropským zástupcem.

Zákazníci přidělují jednotlivým vlastněným modelům bodové hodnocení ve škále od 0 do 100. Zatímco asijské značky dohromady dosáhly na průměr 62, ty evropské měly 44 a americké 42.

Z nich jsou hned tři mezi posledními třemi z 28 hodnocených. Šestadvacátý skončil Jeep, na 27. pozici byla Tesla a úplně nejhorší výsledek si připsal Lincoln.

Do hodnocení nebyly zařazeny některé značky, přestože si jejich vozy lze na americkém území koupit. Nepodařilo ovšem se nashromáždit dostatek údajů o minimálně dvou modelech té každé jednotlivé automobilky.

Hybridy si vedly dobře…

Poměrně překvapivý je pouze průměrný až podprůměrný výsledek německých prémiových značek. Z nich bylo nejlepší Porsche na 13. místě (i tak je to ale oproti loňsku pokles o dvě příčky), patnácté bylo Audi, sedmnácté BMW a až 23. se umístil Mercedes-Benz. Těsně před ním skončil Volkswagen.

Z jednotlivých modelů amerických automobilek (těch, které je možné oficiálně koupit také u evropských dealerů), si dobře vedly elektromobil Ford Mustang Mach-e a pick-up Ranger. Z těch ostatních spotřebitelé upozornili na příkladnou spolehlivost Toyota RAV-4, Priusu, Lexusu GX a prakticky všech modelů Mazdy s výjimkou modelu 3.

V žebříčcích podle jednotlivých typů karosérií si nejlépe vedly ty s klasickými tvary (hatchbacky, sedany či kupé), před SUV a pick-upy.

Z hlediska pohonů jsou, přes jejich větší technickou složitost, spolehlivější vozy s hybridní, případně plug-in hybridní technologií. Na druhou stranu, podprůměrného výsledku dosáhla některá plně elektrická SUV. Z nich například Tesla Model X nebo Audi e-tron.