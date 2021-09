Momentálně jsou žáci autoškol, kteří projeví o výcvik ve vozech s automatem, v dost velké nevýhodě. Jednak je zpravidla kurz stojí více a navíc po složení zkoušky nemůžou řídit modely s manuální převovodovkou.

Automatická převodovka - Škoda Fabia iV | Foto: Škoda Auto

Po dlouhých letech diskriminace těch, kteří si zaplatí v autoškolách kurzy na autech s automatickou převodovkou, se chystá úprava příslušné evropské legislativy. V rozhovoru pro Deník a Automix.cz to uvedl místopředseda asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Díky tomu by lidé s tímto "omezeným" řidičským oprávněním pro skupinu B (klasické osobní auto do hmotnosti 3,5 tuny) mohli beztrestně řídit rovněž auta s klasickou manuální převodovkou. Stejně jako nyní vlastníci klasického "béčka" můžou bez problémů usednout za volant vozu s automatem.

Úprava podle Horčičky může vstoupit v platnost zhruba do dvou let. "Zatím se ještě vyjednává se o tom, zda to udělat bez dalších podmínek, nebo zda třeba také žáci v kurzech s automatem budou muset alespoň část jízd absolvovat ve vozech s manuální převodovkou,” vysvětluje.

Pak by se podle něho také zásadně proměnil vozový park v autoškolách. “Nyní je zhruba 95 procent výcvikových aut s manuální převodovkou, poté by se poměr začal otáčet. Pro autoškoly totiž bude jednodušší učit žáky v autech s automatem,” vysvětluje.

Navíc bude přibývat těch, kteří opravdu nepotřebují umět "kvedlat s šaltpákou" a koordinovat pohyb levé a pravé nohy při uvolňování spojkového pedálu a sešlapávání plynového. Jednak automobilky (zejména v případech větších a dražších aut) postupně přestávají manuální převodovky nabízet, jednak přibývá "pohodlnějších" řidičů a jednak se jiná než automatická převodovka v elektřinou poháněných vozech stejně používat nebude.

Momentálně podle Horčičky i ti uchazeči o řidičák, kteří vlastní auto s automatem, raději volí kurz pro manuální řazení. Jsou si totiž vědomi, že čas od času budou třeba v rámci rodiny nebo v práci usedat do vozů s manuální převodovkou.

Typickými zájemci o kurzy s automaty jsou v současné době hlavně cizinci, případně pak také osoby se zdravotním pojištěním. V autoškolách se také setkávají s případy, kdy někdo začne "na manuálu", ale pak zjistí, že mu to nejde, a raději kurz změní na ten pro automatické převodovky.