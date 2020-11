Problémů českého autoškolství je podle expertů velké množství. Reforma je nedohlednu, na Slovensku už s ní začali.

V souvislosti s uvolňováním opatření proti šíření nemoci Covid 19 se opět otevřou také autoškoly. Těch je v současnosti v České republice kolem tří tisícovek, což je příliš mnoho.

"Například u nás v Bílině, což je severočeské město se sedmnácti tisíci obyvateli, jich existuje sedm," říká v rozhovoru pro Deník a Automix.cz Jiří Patera - dlouholetý expert na výuku bezpečné jízdy a svého času také provozovatel autoškoly.

Právě kvůli konkurenci se nynější autoškoly musí cenově podbízet, na což v konečném důsledku doplácejí žáci. "Když musí nabízet kurzy za cenu, která ani nepokryje jejich náklady, je zřejmé, že se něco musí ošidit," vysvětluje Patera.

Zatímco například v hlavním městě se dá kurz na řidičské oprávnění skupiny B (na osobní automobil) pořídit zhruba od 12 - 13 tisíc Kč, v jiných krajích je to ještě o několik tisícovek levnější.

"Přitom podle mých propočtů, které jsem konzultoval s dalšími odborníky," vychází nezbytné náklady na jednoho žáka při skupinové výuce na více než jedenáct tisíc korun. A to jsem ještě počítal třeba s hodinovou odměnou pro instruktora ve výši pouhých 120 korun na jednu vyučovací hodinu, což je téměř nedůstojná částka," říká Patera.

Šetří se, jak se dá…

Náklady si autoškoly snižují například tím, že si nepronajímají adekvátní civičiště a využívají například parkoviště u obchodních domů, a neplní předepsané osnovy. "Například dvě hodiny zdravotnického výcviku by měli provádět jen lékaři nebo jiní odborní zdravotničtí specialisté. Jenže, ti jsou drazí, a tak mnoho autoškol na tento výcvik rezignuje," sděluje Patera.

Zákon předepisuje autoškolám, že "učební pomůcky i cvičná vozidla musí odpovídat současným podmínkám, současnému technickému rozvoji a vozidlům běžně užívaným v provozu"… V reálu má stále velká část autoškol vozový park pro výcvik značně přestárlý. "Vím i o těch, které učí žáky ve feliciích z devadesátých let," dodává Patera. Tím, že si nepořizují nová auta, pochopitelně také ušetří.

Na Slovensku se už rozhodli učinit přítrž tomu, že se podvádí s počtem skutečně "odučených" hodin na učebně i v provozu. "Všichni majitelé autoškol si museli pořídit čipové karty a příslušná čtecí zařízení v autech i ve třídách. Díky tomu mají teď příslušní státní orgány přesný přehled o tom, jak v které autoškole výcvik probíhá," říká slovenský expert na bezpečnost silničního provozu Milan Troška.

Je to jedno z prvních opatření, které slovenští politici připravili jako opatření vůči příliš vysoké nehodovosti mladých řidičů v této zemi. Mezi ty další má patřit například pokračovací výcvik na polygonech. Na něj by, stejně jako v Rakousku, museli řidiči v určité lhůtě po úspěšném složení zkoušky.

A jak tedy poznat kvalitní autoškolu?

"Podle mých zkušeností by se k odlišení kvalitní od té nekvalitní dalo využít následujících šest zásad," říká Patera:

1) Levné nebrat! Adekvátní cena by v současnosti měla být zhruba kolem 14-15 000 Kč. Pokud je nižší, hrozí, že se výcvik šidí a i jiné věci nejsou takové, jaké by měly být.

2) Stav učebny: Temné místnosti s prošlapaným linem a bez dalšího moderního vybavení svědčí o tom, že učitelé nejspíše odvedou jen to nejnutnější a například o moderní technice v autech se toho žáci mnoho nedozvědí.

3) Pokud autoškola v prvních lekcích místo cvičiště využívá trenažer, tak by se uchazeči měli zajímat o to, jak je starý. "Na tom z osmdesátých let se žák nic nenaučí," dodává Patera.

4) Zkontrolujte vozový park pro výcvik. Žáci by se měli učit řídit v autech, které jsou po technické stránce i jízdních vlastností co možná nejpodobnější těm, v nichž pak budou jezdit s čerstvým řidičákem.

5) Popovídejte si s učitelem. I psycholog se v lidech může zmýlit. Přesto byste neměli svěřovat například svoji čerstvě osmnáctiletou dceru do rukou muže, který nepůsobí moc důvěryhodně. Také si zkuste sehnat reference od bývalých žáků této autoškoly.

6) Požádejte o možnost účastnit se části výcviku. Například být chvíli na učebně při vyučovací hodině nebo pozorovat pokyny učitele a provoz na cvičišti při prvních lekcích ovládání auta. Pokud to autoškola dělá poctivě, jistě vám to umožní.