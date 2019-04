Doby, kdy čeští řidiči mohli nad postihy za dopravní prohřešky spáchané v zahraničí v podstatě mávnout rukou, jsou dávno pryč. Dnes totiž existuje velká šance, že si vás "najdou" i po navrátu do České republiky. Oznámení o pokutě vám přitom může přijít i po několika měsících. A co je mnohem důležitější, pokutu můžete dostat i za naprostou banalitu.

Ukazuje to příklad jednoho z našich čtenářů, který nám poslal oznámení o pokutě, které obdržel v září tohoto roku. Z něj vyplývá, že 7. března letošního roku překročil na silnici u francouzského města Cessy povolenou rychlost.

A že má do určitého termínu (samozřejmě poměrně krátkého) zaplatit pokutu 45 eur, tedy v přepočtu asi 1150 korun. Pokud tak učiní později, je třeba poslat už 68 eur (zhruba 1750 Kč). Dozvědel se také, že v případě ignorace oznámení pak hrozí postih 180 eur (asi 4630 Kč).

Už to samozřejmě naštve, podobné zásilky nechce dostávat nikdo z nás. Bližší zkoumání dokumentu ale ukázalo jeho absurditu.

Dotčenému řidiči totiž byla radary naměřena rychlost 76 km/h v místě, kde je povolená "sedmdesátka". Nešlo tedy o žádné výrazné překročení rychlosti a už tohle samo o sobě zavání zbytečnou přísností. Jenže když se podíváte ještě o řádek níž (dokumenty najdete v galerii), zjistíte, že Francouzi provedli "odpočet" 5 km/h, což je odečtení zákonem stanovené tolerance pro stacionární radar. Takže Čechovi započítali rychlost 71 km/h. Opakujeme - na "sedmdesátce"…

A kvůli překročení rychlosti o 1 km/h pak po několika měsících poslali i oznámení o pokutě. Bez zajímavosti také není skutečnost, že k přestupku došlo ve večerních hodinách (21:15) na rovném úseku silnice, která nevede zrovna hustě zastavěnou oblastí. Že by tedy řidič nějak hazardoval a ohrožoval bezpečnost provozu, o tom lze pochybovat.

Pokutu nicméně zaplatil, což ostatně většina odborníků doporučuje. Zahraniční úřady sice pochopitelně mají jen omezené možnosti, jak pokutu od "hříšníka" vymoci, to ale neznamená, že na ni "zapomenou". Pokud do země prohřešku pojedete znovu, může vás náhodně zastavit tamní policie, pro níž by neměl být při "lustraci" problém zjistit, že dlužíte za pokutu (pokud nebyla promlčena).

V takovém případě pak hrozí ještě vyšší postih a v horším případě dokonce i zabavení auta do doby uhrazení pokuty.

Specifikem Francie (a třeba i Rakouska nebo Itálie) je skutečnost, že za spáchaný přestupek je odpovědný majitel vozu, i když v době spáchání přestupku neřídil. Pokuta tedy míří v prvním okamžiku v každém případě na něj.