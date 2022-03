Při používání v zimě je také důležité, zda vůz je či není vybaven tepelným čerpadlem.

Škoda Enyaq iV při jízdě v chladném počasí | Foto: Škoda Auto

Každý uživatel elektromobilu musí být připraven o to, že v chladném počasí s ním na jedno nabití ujede menší vzdálenost. Potvrdil to to test specializovaných britských společností Move Electric a What Car.

Testu se účastnily čtyři ve velkém objemu prodávané elektromobily. Jednak Porsche Taycan 4S Performance Plus, dále Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD, Škoda Enyaq iV 60 a Fiat 500 42kWh Icon.

Auta se opakovaně vydala na uzavřený okruh, který měřil 24 kilometrů. Na něm ujela přibližně šest a půl kilometru stálým tempem 80 kilometrů v hodině, dále necelých třináct kilometrů rychlostí 113 kilometrů v hodině a konečně něco přes čtyři kilometry v městském režimu - tedy s mnoha zastaveními a opětovnými rozjezdy.

První část testu zmíněné modely absolvovaly v loňském létě, druhou na počátku letošního března.

A jak si jednotlivé vozy vedly? Největší rozdíl byl zaznamenán u zkoušeného Porsche Taycan. To bylo vybaveno baterií s kapacitou 83,7 kWh. V létě dokázalo po nabití na 100 procent ujet více než 452 kilometrů, v zimě pak 397 kilometrů. To je rozdíl 20,1 procenta.

Enyaq si vedl poměrně dobře

Lépe na tom byl Ford Mustang s baterií 88 kWh. Během letního počasí s ním bylo možné absolvovat bez nabíjení vzdálenost 486 kilometrů, v zimě 397, což dělá osmnáctiprocentní rozdíl.

Konkrétní exemplář testované Škody Enyaq iV měl poměrně menší kapacitu baterie - 58 kWh. Za letních teplot dokázala zvládnout 333 kilometrů, v chladu 280 kilometrů. To je rozdíl 15,7 procenta.

Nejlépe si pak vedl Fiat 500. Energie 37,3 kWh nabitá do jeho baterie zajistila vloni ujetí 225 kilometrů v zimě potom dojezd klesl o 15,2 procenta na 190 kilometrů.

Testovací jezdci zkoumali také to, jaký vliv na zimní dojezd má to, zda vůz je či není vybaven tepelným čerpadlem. U nich se však výsledek dosažený při zimním testu dojezdu srovnával s oficiální WLTP hodnotou dojezdu. Naměřený rozdíl byl u vozů bez čerpadla mezi 30 - 40 procenty. Auta, která čerpadlo naopak instalována měla, pak zaznamenala dojezd menší jen o 25 - 30 procent.