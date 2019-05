Kapsa na doklady je umístěna na viditelném místě tak, aby se rasistický policista necítil v ohrožení.

Držák na doklady má pomoci proti útoku vyplačených rasistických policistů v USA. | Foto: Notreaching.com

Jste-li černoch nebo Hispánec, máte na silnicích v USA poměrně vysokou šanci, že budete při policejní kontrole zastřeleni. Fakt, že jakmile se za vámi rozsvítí majáčky, musíte zastavit a dát ruce na volant, zná snad každý tamní řidič. To ale ještě nezaručuje bezpečí. Jakmile vás totiž policista vyzve k předložení dokladů, stačí „podezřele“ sáhnout do přihrádky u spolujezdce nebo do batohu na sedadle a můžete být okamžitě zastřeleni.

Podle studie The Stanford Open Policing Project, která zkoumala na 200 milionů záznamů z dopravních kontrol americké policie, mají "černí a barevní" řidiči větší šanci být zastaveni než běloši, ačkoliv se u bělochů častěji nacházejí „nelegální předměty“.

Rasismus amerických policistů ilustrují i další zjištění: „Černošští řidiči mají o 20 procent větší šanci, že dostanou za rychlost pokutu místo napomenutí. Hispánci dokonce o 30 procent. Černoši a Hispánci mají dvakrát větší šanci na to, že budou prohledáni,“ konstatuje studie porovnání s bílými obyvateli Spojených států.

Rasističtí policisté se při zastavení černocha za volantem více obávají o svůj život a mají tendence k zbrklému jednání. „Bojím se víc o svého syna když je v autě, než když byl na misi v Afghánistánu,“ říká Jackie Carterová, která přišla na trh s jednoduchou kapsou na doklady, jež má pomoci zachránit životy černých a barevných řidičů.

Inspirovala se případem vraždy Philanda Castila, kterého při kontrole v roce 2016 zastřelil policista, když sahal pro doklady do přihrádky.

Projekt Jackie Carterové se jmenuje NotReaching.com. Jde o jednoduchou kapsu na řidičák, techničák a pojištění za v přepočtu necelé tři stovky korun, kterou si řidič magneticky připne k výdechu klimatizace vlevo u volantu tak, aby při kontrole byla na očích. A pak jednoduchým pohybem ji předá policistovi.

Jak kapsa bojující proti policejnímu rasismu funguje, se můžete podívat na následujícím videu: