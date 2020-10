Centrum dopravního výzkumu zkoumalo postoje českých firem a řidičů k elektromobilitě. Automobilky z výsledků moc velkou radost mít nebudou. Velkou část ke koupi tohoto typu dopravního prostředku nepřesvědčí vůbec NIC!

Teprve zlevnění elektromobilů by mohlo o tento typ vozidel zvýšit zájem | Foto: Dacia

Jen 3,2 procenta z více než čtyř set oslovených firem s vozovým parkem od jednoho do stovek kusů si již v minulosti koupilo elektromobil. Vyplývá to z výsledků dotazovacího průzkumu, který uskutečnilo Centrum dopravního výzkumu. To nejsou úplně překvapivé výsledky, více zarážející je však fakt, že toliko 1,7 procenta z onoho reprezentativního vzorku tuzemských firem a institucí si automobil s tímto typem pohonu hodlá pořídit v nejbližších měsících a pouze 6,4 procent koupi nevylučuje nebo zvažuje.

Na přehled těch levnějších typů dostupných u nás se můžete podívat do galerie u článku.

"Naprostá většina (88,7 %) však uvedla, že elektrické vozidlo nepořídili a nebudou pořizovat v nejbližších čtyřech letech (více než tři čtvrtiny z těchto respondentů poté dokonce uvedly, že ani v pozdějším období o koupi neuvažují)," uvádí se ve zprávě o výsledcích průzkumu. Vadí jim vysoká cena těchto vozidel, dále pak fakt, že se nehodí pro jejich konkrétní způsob využívání vozidel a také malý dojezd.

Zástupci organizací, které nehodlají pořizovat elektromobil, odpovídali také na otázku, zda by je ke koupi něco dokázalo přesvědčit. Největší část tázaných odpověděla, že je nepřesvědčí nic, třetina však označila za přesvědčivý argument dotaci. Navrhovaná výše dotace se pohybovala od 10 % až do nereálných požadavků. Dokonce by někteří žádali dotaci odpovídající více než 100 % ceny. Nejvíce respondentů (polovina) by se nechalo přesvědčit dotací odpovídající 50 % ceny.

Zájem o auta s pohonem plug-in hybrid je spíše ještě nižší než zájem o vozidla na čistě elektrický pohon. Zatímco elektromobil se v letošním roce chystá zakoupit sedm firem, plug-in hybrid jen tři.

O něco málo smířlivější s elektromobilitou jsou, podle druhé části průzkumu, soukromí řidiči. V jejich případě se průzkum dělal na reprezentativním vzorku populace 1007 aktivních řidičů.

Ženy jsou elektromobilitou nepolíbené…

Více než polovina (52,1 %) respondentů uvedla, že se o elektromobily moc nezajímá a poměrně velké procento (16,1 %) řidičů o nich nic neví. Pouze 4,1 % má s řízením elektromobilu zkušenosti, ale 27,7 % se o téma elektromobility aktivně zajímá. Více se o elektromobilitu zajímají muži než ženy (80 % žen uvedlo, že o elektromobilech nic neví nebo se o ně nezajímá), zájem roste se vzděláním a poněkud překvapivě i s věkem.

Zatímco totiž tři čtvrtiny řidičů ve věku od 18 do 24 let uvedlo, že o elektromobilech nic neví, případně se o ně nezajímají, ve věku od 35 do 44 let naopak zajímají celou třetinu z nich a ve věku nad 65 let dokonce téměř dvě pětiny.

Hlavním argumentem proti koupi elektromobilu je podle odpovědí řidičů vysoká pořizovací cena (tu uvedlo přes 80 procent jako nejdůležitější faktor), dále pak dojezd (56 procent) a nedostatek dobíecích stanic (54 procent).

Naopak 80 procent z nich by k pořízení elektromobilu přesvědčily dotace, 77 procen by ocenilo také zvýhodněné povinné ručení a 70 procent daňové úlevy.