Pro klidnou dovolenou pojistit auto i rodinu

Období letních dovolených je akorát v polovině. Přestože lidé kvůli virové situaci nyní daleko více váhají kam vyrazit, řada domácností si ani letos nenechá upřít pobyt u moře. A stejně jako v minulosti i letos se na dovolenou vydají autem. V takovém případě by lidé měli být maximálně obezřetní nejen co se týká pandemických omezení, ale měli by pamatovat také na dostatečnou pojistnou ochranu. Ta jim totiž může zásadně zmírnit případné hororové zážitky, které si na dovolené asi nikdo nepřeje.

Cestování | Foto: Shutterstock.com