Pneuservisy už dnes umí s výměnou pouze dvou gum dobře poradit. Špatně umístěné pláště jsou problém.

Odborníci se shodují na jednom: vyměnit jen dvě gumy není ideální, raději dejte čtyři nové! | Foto: Škoda Auto

Nejednoho spořivého majitele auta to už možná napadlo – proč měnit všechny čtyři pneumatiky, když mám více sjeté jen dvě. Nebylo by možné vyměnit jen polovinu a tak ušetřit? Ačkoliv se odborníci shodují na tom, že to není právě nejrozumnější postup a člověk by měl raději vždy vyměnit rovnou čtyři gumy, zákon to dovoluje. Tedy pokud zachováte správný rozměr i další parametry plášťů.

Jenže když už máte v ruce dvě nové gumy, přichází další zásadní otázka: kam s nimi? Mám je dát na přední nápravu nebo na zadní nápravu? Odpověď se zdá být jednoduchá. Namontujte ty lepší na zdozadu. Je přitom lhostejno, zda máte automobil s pohonem předních, zadních či všech čtyř kol.

„Je to určitá ochrana proti vzniku přetáčivého smyku. Ten je pro většinu řidičů mnohem nebezpečnější, protože velmi často přichází náhle a hrozí, že neovladatelné auto nabourá bokem, což je ten nejhorší možný scénář havárie,“ vysvětluje Jiří Patera, odborník na bezpečnou jízdu a zakladatel škol smyku v Česku.

Naopak nedotáčivý smyk přední nápravy lze často vyrovnat pouhým ubráním plynu a v nejhorším případě vůz naráží přední částí, kde jsou největší deformační zóny, a tudíž by následky pro posádku měly být nejmenší. Právě ten může nastat dříve, pokud máte na předních kolech pneumatiky v horším stavu.

Jedinou výhodou lepších gum na přední nápravě je fakt, že v případě auta s pohonem předních kol se lépe „vyhrabete“ ze situace, kdy vám kola podkluzují třeba na zasněženém parkovišti. V takovém případě už ale stejně může dojít i na nasazení sněhových řetězů.

Oslovili jsme několik náhodně vybraných pneuservisů, které nasazení lepších gum na zadní kola potvrzují. „Vždy radím, abyste si je dali dozadu. Ostatně, v manuálu to píše i známý výrobce pneumatik Michelin,“ řekl nám pracovník autoservisu na Plzeňsku. „Záleží na tom, pokud se například bojíte, že byste se nevyhrabal ze závěje. I tak vám ale nakonec budu vždy doporučovat dát lepší gumy dozadu. Auto je potřeba mít především ovladatelné a to se sjetými koly vzadu není právě snadné,“ odpověděl majitel pneuservisu na Teplicku.

Řada oslovených automechaniků by také výměnu pouze dvou pneumatik spíš nedoporučovala. Někteří z nich okamžitě nabídli možnost nákupu čtyř nových plášťů. „Jasně, když použijete jen dva, půjde o poloviční investici, ale budete se víc bát jízdy a třeba za rok zase budete potřebovat dva další. To nemá cenu. Raději si kupte rovnou čtyři a máte na pár let pokoj,“ řekl pracovník pneuservisu na Svitavsku.

Někteří zaměstnanci autodílen se ale shodují na tom, že výměna alespoň dvou gum je lepší, než si pořídit takzvané protektory. Jde o použité pneumatiky, které jsou potažené novou gumou. „Kdyby mi sem někdo přišel s protektory, tak ho vyhodím. Poznám je okamžitě podle vyšší váhy. Musíte si uvědomit, že si kupujete starou pneumatiku. Hrozí u ní praskání a jízdní vlastnosti mohou být horší než u celoročních gum, i když ty taky nedoporučuji,“ řekl majitel servisu z Kunic u Prahy.

Firmy, které jsme oslovili, nejmenujeme, protože jsme jim volali náhodně.

Doporučení je tedy jasné. Pokud se pouštíte do výměny pneumatik, ideálně pořiďte čtyři nové. Pakliže máte jen dvě, dejte je vždy na zadní nápravu. Protektorům se vyhněte. Před pořízením pneumatiky také pečlivě nastudujte její parametry. Rozměry musí sedět s údaji v technickém průkazu, jinak auto neprojde ani kontrolou na STK a mohl by být problém s pojišťovnou u případné nehody.

U pneumatik sledujte šířku, boční profil, konstrukci, průměr ráfku, index nosnosti, rychlostí index a případně i zesílenou konstrukci. Všechny tyto údaje najdete na plášti. Štítky, kterými se gumy už několik let povinně označují, jsou pak jen doplňkovou informací, která v závěru není tolik důležitá. Vyčtete z nich například jejich hlučnost, náročnost na palivo, případně chování na mokru. Dobrým vodítkem ale mohou být i testy gum. Jejich výsledky se začnou na internetu objevovat během října.