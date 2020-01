Na jaře vypukne skutečné peklo na dálnici D1 - rozestavěných úseků bude nejvíce v historii

Opravy na dálnici D1 | Foto: Radek Pecák

Dvě dvacítky v označení následujícího roku vypadají sympaticky. Pro řidiče se však toho příliš mnoho pozitivního nestane. Alespoň, pokud to vztáhneme na české poměry.

Pojďme nejprve k těm zprávám, které můžou alespoň některé řidiče osobních vozidel potěšit:

1) Bez dálniční známky můžou od dnešního dne vjíždět na tuzemské zpoplatněné rychlostní silnice a dálnice řidiči čistých elektromobilů, případně plug-in hybridních vozidel, pokud je hodnota jejich emisí CO2 v kombinovaném provozu maximálně 50 gramů na kilometr.

2) Levý pruh by měl být některých nových úsecích dálnic bez kamiónů. Stane se tak díky zákazu předjíždění pro kamióny na pěti částech tuzemských dálnic. Zpravidla se jedná o vjezd a výjezd z hlavního města, a rovněž Brna. Celkově je takto nově vymezeno 116 kilometrů. Konkrétně jde o tyto úseky:

D1 - 179,0-203,9 km a 205,5-210,3 km vpravo; 210,5-185,85 km vlevo (okolo Brna)

D5 - 0,0-11,5 km a 14,8-22,5 km vpravo; 14,8-9,0 km a 6,0-0,0 km vlevo (úsek Praha – Beroun)

D8 - 0,0-9,0 km vpravo; 6,0-0,0 km vlevo (úsek Praha – Úžice)

3) Dálniční síť se rozšíří o více než 21 kilometrů. Konkrétně se po řadě let otevřou další dvě části původně rychlostní silnice R6 spojující Prahu a Karlovy Vary. Prvním úsekem je část mezi Novým Strašecím a Řevničovem a druhým obchvat obce Řevničov. Třetí novou částí dálnice je komunikace spojující na R 48 Rybí a Rychaltice.

Ministerstvo se chlubí i tím, že se dokončí rekonstrukce tří úseků dálnice D1 mezi Prahou a Brnem v délce 29,5 kilometru.

Špatné zprávy:

Tou první je určitě zpoplatnění více než osmi stovek kilometrů silnic první třídy pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Mýto tak zde budou muset platit už i větší dodávky a menší zásobovací nákladní auta.

Na dálnici D1 se zatím díky mírné zimě a přestávce v rekonstrukčních pracích jezdí dobře. To se ale změní již během časného jara. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že se bude naráz pracovat na sedmi úsecích v celkové délce 70 kilometrů. Maximálně osmdesátkou se například pojede v souvislém 23 kilometrů dlouhém úseku od kilometrovníku 81 do 104 a dokonce na 27 kilometrech mezi Velkým Meziříčím a Devíti kříži (141. - 168. kilometr).

Zatím se sice neví, kdy by měly začít platit úpravy bodového systému, nicméně je jasné, že se jednou dočkáme této normy zavádějící v případě nejzávažnějších přestupků pravidlo dvakrát a dost. Například za vysoké překročení rychlosti (čtyřicet a více kilometrů v hodině v obci a 50 a vice nad limitem mimo obec) či za jízdu na červenou bude šest bodů místo dosavadních pěti. (Historii tuzemské dopravní policie si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii).

Přísněji mají policisté trestat také třeba držení telefonu při jízdě. Dosud to je "za dva body", nově už za čtyři. V souvislosti s tím se také zásadně zvýší sazby pokud. Například za zmíněné telefonování se teď na místě vybírají částky do tisíce korun, příště to bude až 2 500 Kč. Vše se ale ještě může při projednávání v zákonodárných orgánech změnit.

V Německu bez aplikace na radary

Řada věcí, které známe ze silničního provozu, se bud u našich západních sousedů trestat přísněji než nyní. Podrobněji se změnám v Německu budeme věnovat v příštích dnech. Nicmémě, zmínit můžeme například zákaz používání aplikací upozorňujících na místa s radary a úsekovým měřením rychlosti.

Na komunikacích v této zemi, kde naštěstí stále neprochází snahy o zrušení neomezené rychlosti na dálnici, se můžou vyskytnout i nové značky, které v našich končinách neznáme. Například Zákaz předjížění jednostopých vozidel a Parkování pro sdílená vozidla.