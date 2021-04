Letošní zima dala autům docela zabrat. Na rozdíl od minulých let napadlo dost sněhu, zažili jsme také docela citelné mrazy. To všechno samozřejmě mohlo citelně podepsat na vašem automobilu…

Nejlépe se soli a nečistot zbavíte silným proudem vody | Foto: Radek Pecák

Je asi zbytečné psát, že setkání se sněhovou břečkou, v jejímž složení lze nalézt jak vodu, tak také špínu a silničářskou sůl, rozhodně neprospívá jednotlivým dílům vozidla.

Prvním krokem, který by tedy měl vlastník automobilu, jemuž záleží na tom, aby ještě nějakou dobu fungoval udělat, je důkladné mytí. Program pro umytí podvozku není k dispozici ve všech portálových myčkách, ani v těch značkových není k dispozici vždy. Je také samozřejmě možné přenechat tento úkon specialistům v ručních myčkách.

V letošní zimě jsme si moc lyžování neužili, takže nosiče uzpůsobené pro převážení této výbavy mnozí ani nenamontovali. Pokud je ale někdo stále vozí, měl by je urychleně demontovat. Zejména při rychlostech nad osmdesát kilometrů v hodině totiž citelně zvyšují spotřebu.

Další věcí je uklizení interiéru a zavazadlového prostoru. Řetězy už by vám tam jen zbytečně překážely, potřebovat už nejspíše nebudete ani smetáček na sníh nebo kanystr se zimní směsí do ostřikovačů.

Naopak s přezouváním pneumatik je lepší moc nespěchat. Povinné používání zimních plášťů sice končí s posledním březnovým dnem, ale ani v následujících týdnech není vůbec vyloučené, že se zejména na horách, ale také v lesních úsecích nebo na mostech můžete setkat se zbytky sněhu nebo ranní námrazou. V takovém případě určitě budete rádi, že přilnavost k vozovce na vašem voze stále zajišťují pneu se zimní směsí a vzorkem.

Další úkony už souvisejí především s tím, aby vaše auto bezchybně fungovalo rovněž během nadcházející hlavní motoristické sezóny.

Vyčleňte si hodinku až dvě…

1) Zkontrolujte provozní kapaliny: U moderních aut sice třeba nedostatečné množství motorového oleje signalizuje příslušná kontrolka na palubní desce, ale u těch starších je dobré použít klasickou měrku a pohledem také ověřit úroveň hladiny v nádobkách s brzdovou nebo chladicí kapalinou-

2) Prověřte světla: Sice by řidič vždy před jízdou měl zkontrolovat, zda všechno na autě svítí tak jak má, ale jen málokdo z nás to v praxi dělá. Teď, když už je venku příjemněji, se to dá napravit.

3) Vyměňte stěrače: Pokud neparkujete ve vytápěné garáži, tak se určitě v minulé zimě gumičky na stíracích lištách setkaly se zmrazky. V důsledku toho se pak na na nich mohly obevit otřepy a trhlinky, které pak zaviní to, že dešťové kapky a nečistoty z čelního skla nesetřou ideálně. Takto zhoršená viditelnost je pak pro řidiče nepříjemná, nehledě na to, že má negativní vliv také na bezpečnost jízdy. S tím samozřejmě souvisí také nahrazení zimní směsi v ostřikovačích tou letní. Ta zimní si nebude dobře poradit se zbytky tělíček hmyzu, který se už také probouzí k životu.

4) Prověřte klimatizaci. Experti doporučují, abyste čas od času pustili klimatizaci také v zimě. Jednak se díky tomu promažou ložiska kompresoru a jednak se vysuší interiér. Díky tomu se například přestanou mlžit vnitřní strany okenních skel, což je v zimě častý jev.

5) Nezapomeňte na doklady a lékárničku: V současné době je sice platnost technické kontroly a také třeba řidičských průkazů v důsledku opatření při pandemii koronaviru prodloužena, ale je určitě lepší mít všechno “v cajku”. Lékárničku již více než dva roky nemusíte měnit ani poté, co vypršela její doba expirace. Ovšem to se týká jen těch, které jsou kompletní, případně opětovně doplněná o všechny povinné součásti.

6) Využijte odborníky: Zejména tehdy, pokud si nejste jisti, že třeba brzdy nebo autobaterie fungují bezvadně, je vhodné na jaře odvézt auto do servisu na prohlídku. Ta obvykle zahrnuje připojení vozu k diagnostickému přístroji, který ukáže výpis případných závad, dále kontrolu stavu akumulátoru,, kontrolu kontrola brzdového systému a podvozku, kontrolu množství motorového oleje, chladicí kapaliny a brzdové kapaliny, a třeba rovněž kontrolu funkčnosti a nastavení osvětlení.

Ceny takovýchto prohlídek nejsou příliš vysoké. Leckteré autorizované servisy různých značek takovou službu nabízejí již třeba za 300 korun.