Co tedy lze motoristům poradit? Experti ÚAMK společně s partnery z německého automotoklubu ADAC sestavili osm praktických rad.

1) Sledujte napětí v akumulátoru

Dnes už se destilovaná voda do akmulátorů nedolévá. Úkolem motoristů je ale nadále sledování napětí. Někteří hovoří jako o „bodu zlomu“ o hodnotě 12,6 V, jiní o jednu desetinu nižší. Každopádně, jakmile klesá napětí baterie pod 12,5 V (plně nabitá baterie má klidové napětí až 12,7 V) omezuje se aktivní povrch desek a zvyšuje se samovybíjecí proud. Za doslova kritickou hranici lze označit 12,2 V. Za takové situace dochází ke krystalizaci síranu olovnatého, který se váže k elektrodám, tedy následuje tak zvaná sulfatace. Co v takový okamžik? Připojit akumulátor na nabíječku, kterou si lze pořídit od asi 700 Kč výše. Nejde tedy o vysoké náklady. Tester autobaterií, který změří hladinu napětí, se dá pořídit od necelých dvou stokorun.

8 dalších věcí, které je dobré v zimě vozit s sebou, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

2) V mrazech raději parkovat v teple

Za běžných zimních teplot do asi -10 stupňů Celsia, nemají nabité baterie, které jsou ještě v dobrém stavu, žádné problémy. Pod touto hranicí už může nastupovat ztráta kapacity asi o 30 %. Uvádí se, že při -20 st. Celsia se kapacita sníží asi na polovinu, při - 30 st. Celsia asi na 40 %. Důvodem jsou opět ionty elektrolytu, tentokrát se snižuje za nízkých teplot jejich pohyblivost, a to vinou zvyšování hustoty tekutiny v baterii.

3) Naslouchejte vaší baterii

Akumulátor obvykle nepřestane fungovat náhle. Předchází tomu jeho varování, jen musíme „slyšet“, co nám říká. Promlouvá k nám například tak, že registrujeme pomalé protáčení motoru při startu. Stejně tak je příznakem budoucích problémů kolísání intenzity paprsku reflektorů, osvětlení ve vozidle nebo podsvícení přístrojové desky… Hovoříme o kolísání napětí. Recept na řešení? Nabít akumulátor, anebo se s vozem vydat na další trasu.

4) V zimě omezte krátké jízdy

Jakmile obecně jezdíte v zimě málo, a navíc se vydáváte jen na krátké trasy, typicky do obchodu či k lékaři, akumulátor trpí. Jednoduše řečeno nedostane šanci, aby se za delší jízdy pomocí alternátoru baterie dostatečně nabila a opět se dostala do dobré kondice. Názory odborníků se opět liší: co je delší jízda? Experti ÚAMK jsou názoru, že alternátor začne nabízet dostatek energie asi až po 15 ujetých kilometrech.