Jen dvě hvězdičky z možných pěti získaly při nezávislých bezpečnostních testech vozy Dacia Sandero a Logan. Přesto při nehodě nemusí posádka dopadnout příliš špatně.

Celkem 70 procent možných bodů za ochranu dospělých cestujících při nárazu a 72 procent za ochranu dětských pasažerů získaly po absolvování crasthtestů a dalších zkoušek od komisařů nezávislé organizace EuroNCAP vozy Dacia Sandero a Logan. Je to o poznání horší výsledek než na jaký při stejném kole hodnocení dosáhly elektromobily Škoda Enyaq iV a Volkswagen iD.4.

Ty získaly 94 a 92 procent za ochranu dospělých (lepší byl Enyaq) a shodně po 89 procentech za ochranu dětí. Přesto by i tak obě Dacie nakonec mohly dostat lepší než dvouhvězdičkové hodnocení, nebýt skutečnosti, že v nich není k dispozici dostatek vyžadovaných elektronických bezpečnostních asistentů (a také jim chybí centrální airbag mezi předními sedačkami).

To vše, co Dacie postrádají, naopak oba elektromobily koncernu Volkswagen mají. Proto si odvážejí plný počet hvězdiček. Je to opravdu velký rozdíl v bodovém hodnocení. Oba elektromobily dostaly za tuto dílčí oblast aistenčních systémů více než 80 procent možných bodů, Dacie naopak jen 42 procent. Rumunské vozy také srazil dolů nevalný příděl bodů za hodnocení následků srážky s chodcem. A protože podle současných pravidel EuroNCAP musí být výsledky auta při testech v jednotlivých oblastech co nejvíce vyrovnané, je výsledek takový, jaký je.

Dacia sice má některé prvky, které ještě před pár lety ve třídě levných malých aut zdaleka nebyly standardem - například systém pro nouzové brzdění před překážkou vpředu, přesto to komisařům EuroNCAP nestačí.

"Dacia jednoznačně našla část trhu, kde je úspěšná, nicméně zisk dvou hvězdiček naznačuje nízké ambice, i když mluvíme o nízkonákladovém produktu," uvedl generální tajemník Euro NCAP Michiel van Ratingen. "Jejich rozhodnutí nenabídnout kameru (k radaru u systému nouzového brzdění - pozn. red.) je zklamáním a v rámci trhu krokem zpátky, protože i Dacia si musí být vědoma, že bude muset brzy vyhovět novým bezpečnostním regulím," doplnil. Ty se opět změní v roce 2022.

Právě kamera zajistí, že systém dá brzdové soustavě pokyn k aktivaci, pokud zaregistruje v nebezpečné blízkosti před autem tyto zranitelné účastníky silničního provozu. Další bodovou srážku přinesla absence systému pro udržování vozu v jízdním pruhu. Ano, přesně toho, který velkou část řidičů otravuje a raději ho vypíná. Definitivně však bude ovinný právě ve zmiňovaném roce 2022.

Přesto by však následky dopravní nehody nemusely být pro cestující v Dacii úplně tragické. Prostor pro cestující vpředu zůstal po crashtestu stabilní, jen některé části palubní deska by mohly způsobovat zranění. Při testu ochrany dětských pasažerů sedících vzadu v autosedačkách se zjistilo, že špatně by mohla dopadnout hlava desetiletého dítěte, mladší šestileté by na tom bylo lépe.

Naopak testované elektromobily Škoda Enyaq iV a Volkswagen ID.4 obstály velmi dobře. 94 procent získaných možných bodů v případě elektrické Škody je nejlepším výsledkem testovaného vozu za období 2020-2021. Pravidla se navíc předtím opět zpřísnila.

Udivující je zejména pohled na následky bočních střetů Enyaqu iV. Ať už se jednalo o srážku se sloupem nebo s vozíkem přijíždějícím z boku. Poškození auta je pak překvapivě malé. Je to zjevně důsledek velmi tuhé spodní části karosérie, ve které je uložena vysokonapěťová baterie. Z toho pak při testech v minulosti těžily také další elektromobily - třeba Polestar 2 nebo Volkswagen ID.3.