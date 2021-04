Některé automobilky mají k tvorbě cen důležitých příplatkových prvků velmi svérázný přístup. Přinášíme přehled cen v kategorii vozů do 350 000 Kč.

Automatická dvouzónová klimatizace | Foto: Radek Pecák

V horkých dnech prakticky každý řidič nebo spolucestující v osobních vozech uvítá dobrodiní klimatizace. Ještě vyšší komfort než manuální "klima" ovšem zaručí stejné zařízení s automatickou regulací.

Přehled vozů dostupných v Česku s automatickou klimatizací a jejichž cena přitom nepřesáhne 350 000 Kč najdete v naší fotogalerii.

Zatímco manuální klimatizace vhání do interiéru stále stejné množství ochlazeného vzduchu, automatická umí jeho přívod regulovat v závislosti na vnějších podmínkách. To v praxi znamená, že ubere "na výkonu" v okamžiku, kdy vůz opustí prosluněnou rovinu a vjede do lesa či vystoupá do vyšší nadmořské výšky. Obvykle totiž platí, že každých nastoupaných sto metrů se teplota snižuje přibližně o 0,6 stupně Celsia. Ve voze s manuální klimatizací je tak často třeba hýbat s ovladačem nastavení této klimatizace. V tom s automatickou se můžete věnovat něčemu úplně jinému.

V současné době už drtivá většina moderních nových vozů mívá na českém trhu v základní výbavě manuální klimatizaci. Zajímalo nás ale, kolik je nutno zaplatit za lepší typ, tedy automatickou klimatizaci. V úvahu jsme brali automobily v té nejnižší cenové kategorii - tedy do 350 000 Kč.

Rozdíly mezi jednotlivými značkami, ale dokonce také různými modely téže automobilky, můžou být poměrně značné. Někdy to vede až k téměř úsměvným paradoxům.

Na ten jsme narazili v případě vozů Kia Picanto a Kia Rio. Malé Picanto lze pořídit s manuální klimatizací již za 269 980 Kč. Ovšem, pokud budeme u dealera trvat na tom, že chceme tu automatickou, musíme si objednat automobil s výbavou GT Line, která pak cenovku navýší o velmi podstatných 65 000 Kč.

Navíc, a v tom je ten paradox, pak již za stejnou cenu (tedy 334 980 Kč) můžeme koupit o třídu větší model Kia Rio. U něj je přitom rozdíl mezi verzemi Comfort (s manuální klimatizací) a Exklusive) menší - 35 000 Kč.

Se "základem" to jde málokdy..

Ještě výraznější cenový odstup je mezi exempláři s manuální a automatickou klimatizací u vozu Hyundai i10. Je třeba si zvolit výbavu Style, která je oproti Comfortu dražší o 70 000 Kč. Na obranu značky (a platí to také o sesterské Kie), je ovšem třeba uvést, že v ceně příplatku jsou také další prvky. Například kola z lehké slitiny, rádio, vyhřívané sedačky či volant.

Jen málokterá automobilka umožňuje montáž automatické klimatizace do vozu se základní výbavou. Jednou z nich je Renault s modelem Clio. Zákazník, který touží po automatické klimatizaci musí kromě vstupní ceny 315 000 oželet dalších 22 000 Kč. V této sumě je kromě klimy zahrnuta také řada dalších poměrně zajímavých prvků. Například bezklíčkový vstup a startování, automatické přepínání dálkových světel či elektrické ovládání rovněž pro zadní okénka.

Ještě "demokratičtější" přístup zvolili z Volkswagenu. Kdo chce základní model a k tomu automatickou klimatizaci, může ji mít za 13 800 Kč. Navíc je už rovnou dvouzónová. Celkem tak vůz přijde na 341 700 Kč.

Nejnižší příplatek mezi základní a automatickou klimatizací vyžaduje Dacia. Jde o pět tisíc korun. Tuto klimatizaci samozřejmě ale nelze zabudovat do těch nejlevnějších verzí. Takže i Sandero s automatickou klimatizací vyjde na nejméně 284 900 Kč.

Vůbec nejlevnějším modelem s automatickou klimatizací, který nyní můžete jako nový v Česku pořídit, je Citroën C1. Stojí 261 900 Kč s výbavou Feel a dvanáctitisícovým příplatkem právě za tuto automatickou klimatizaci a ještě automaticky se rozvěcující světlomety. Stejné je to v případě sourozence Peugeot 108, který přijde nejméně na 277 000 Kč.

Do hranice 300 000 Kč s touto požadovanou výbavou se vejdou celkem čtyři automobily. Kromě zmiňovaných Citroën C1, Peugeot 108 a Dacie Sandero ještě Toyota Aygo.