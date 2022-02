Automobilky se postupně zbavují svých nejmenších modelů. Vedou je k tomu příliš vysoké náklady, které by musely vynaložit na to, aby plnily budoucí emisní normy. Kvůli tomu také nevznikne nástupce letos končící Fabie combi.

Škoda Fabia Combi se už nedá objednat "do výroby" | Foto: Škoda Auto

Zatímco ještě před několika lety bylo možné u tuzemských dealerů jednotlivých značek koupit několik modelů, jejichž ceník začinal někde u hranice 200 000 Kč, za několik let bude nejlevnější nový vůz se spalovacím motorem stát o dost více než půl milionu. Shoduje se na tom několik odborníků z automobilové branže, s nimiž měl redaktor Deníku a Automix.cz na toto téma mluvit. Zatím však nejsou oprávněni toto vyjádření poskytnout oficiálně.

V této souvislosti v současné době mizí nebo zanedlouho zmizí z nabídky tradičních automobilových značek mnoho tradičních modelů. Ve velké míře těch malých, a tedy dostupných. To, které to jsou, zjistíte při prohlížení naší fotogalerie.

Dané je to tím, že výrobci si v případě menších vozů si raději rozmyslí investice do vývoje jejich motorů, které jsou nutně spojené s plněním chystané emisní normy Euro 7. Evropská komise totiž v zatím neschváleném návrhu emisní normy Euro 7 vyžaduje jednak nižší emise škodlivin, ale současně plnění příslušných limitů nejen v laboratoři, ale také v reálném provozu. A to dokonce také v podmínkách takzvaného studeného startu, v extrémně nízkých teplotách nebo dokonce během jízdy do kopce s přívěsem.

Nutnou podmínkou pak bude ještě masivnější elektrifikace pohonných systémů, než je tomu nyní. Současně také do hry vstupuje fakt, že mnohé automobilky se již rozhodly ukončit produkci aut se spalovacím motorem k určitému datu. A vzhledem k délce obvyklého životního cyklu je pak zřejmé, že následníci generací vozů, které přišly na trh teprve v nedávné době, již prostě nevzniknou. Nevyplatily by se.

Konec řady modelů je nevyhnutelný také proto, že je nelze jednoduše přetvořit na elektromobil. Ty mají baterii uloženou v podlaze a jejich střecha tudíž zákonitě musí být umístěna výše. Fakticky je tak znemožněna produkce elektrických nízkých sportovních kupé, klasických elegantních sedanů nebo také kombi. Vždy z takového pokusu vyjde nějaký crossover, MPV nebo SUV. Navíc zákazníci práv SUV žádají čím dál více a ostatní typy karosérií příliš velký zájem nejeví.

A o jaké modely nebo jejich verze tedy nyní v současné době přicházíme nebo v brzké době přijdeme? Níže přinášíme přehled podle značek seřazených v abecedním pořadí:

Audi:

V případě této značky jde o zcela čerstvou informaci, ovšem podloženou z těch nejvyšších míst. Šéf značky Marcus Düsmann totiž německému listu Handelsblatt prozradil, že značka se čtyřmi kruhy ve znaku již nenabídne další generace vozů A1 a Q2. Tedy těch nejmenších a nejlevnějších. Značka se prý v souladu se svým prémiovým zaměřením hodlá orientovat na vozy vyšších tříd, jejichž nabídku naopak rozšíří.

Někdy zůstanou verze s elektropohonem

BMW:

I v jejím případě časem určitě k nějakému ořezání nabídky menších typů dojde. Zatím je jistý jen konec modelu i3. To je elektromobil, který samozřejmě problém s plněním emisí nemá, avšak je na trhu již devět let. Přímý nástupce pro Evropu nevznikne, ovšem ideovým nástupcem nejmenšího elektromobilu bavorské značky se stane na elektrický pohon přetvořené X1. Bude to tedy iX1.

Citroën:

V případě francouzské značky je změn poměrně velké množství. Na počátku letošního roku se přestal vyrábět v kolínské továrně "mrňous" C1, který nástupce nedostane. Stejně tak se v propadlišti dějin ocitne poslední nabízený velkoprostorový vůz s logem s dvojitým šípem. Grand C4 Spacetourer je ale ještě možné koupit od 647 900 Kč. Poměrně významné je také omezení nabídky osobní verze modelu Berlingo o verze se spalovacím motorem. Toto auto tak lze získat už jen v elektrické variantě.

Dacia:

Tato rumunská značka již nebude nabízet užitkové modely. Nástupce skončivšího typu Dokker Van již tedy do autosalonů rumunské značky nepřijede.

Fiat:

Po mnoha letech také skončí nejmenší a nejlevnější vůz této automobilky, kterým je Panda. Nástupce se má stát jedním z nejlevnějších elektromobilů. Ovšem cenovka bude i tak výrazně výše než dosud.

Ford:

Po ukončení nabídky modelu Mondeo se dá očekávat také konec velkoprostorových vozů Galaxy a S-Max. Zajím jim životní cyklus prodloužilo loňské nasazení hybridního pohonu. Díky tomu jsou tak tyto modely jedněmi z posledních velkých rodinných aut na trhu.

Kia:

Korejské značky Hyundai a Kia zatím neavizují ukončení produkce žádného ze současně nabízených modelů. Jedinou výjimkou je výkonný sportovní sedan Stinger.

Mazda:

Sice stále ještě na internetových stránkách tuzemského zastopuení Mazdy najdeme nabídky na malý crossover CX-3 i klasické kombi střední třídy Mazda 6, ovšem jejich dny se již velmi krátí.

Nissan:

O jeho městském modelu Micra platí totéž, co o výše zmiňovaném Fiatu Panda. Nástupce přijde a dokonce se jeho design již začíná odtajňovat, ale spalovací agregát vymění za elektromotor.

Peugeot:

I této francouzské značky se dotklo ukončení spolupráce s Toyotou ohledně výroby malých vozů v továrně u středočeského Kolína. Model 108 tedy skončil. A stejně jako v případě Citroënu se také osobní Riftery budou prodávat pouze jako elektromobily.

Renault:

Právě v těchto dnech sjíždí z výrobní linky poslední kusy modelu Talisman, který se nabízel ve verzích sedan i kombi. Ani velkoprostorový vůz Espace již nelze u nás objednat. Přitom se jedná o model, který se nabízel čtyři desetiletí a vlastně založil třídu rodinných velkoprostorových aut.

Škoda Auto:

Tuzemští dealeři mladoboleslavské automobilky již přestali přijímat objednávky na Fabii Combi. Ta se zatím prodávala ve své třetí generaci, přestože "krátká" Fabia je již od loňska k dispozici ve čtvrtém pokračování. Ještě vloni se předpokládalo, že také delší verze tohoto městského vozu bude mít nástupce, nakonec se však rozhodlo o zastavení projektu. Mimo jiné také kvůli nedostatečné výrobní kapacitě v Mladé Boleslavi. Tu budou v čím dál větší míře zaplňovat elektrická auta.

Dalším modelem, který by mohl v příštích letech z nabídky Škody zmizet, je nejpravděpodobnější Scala.

Toyota:

Japonská značka nahrazuje hatchback Aygo větším crossoverem. Zajímavěji však znějí informace o uvažovaném stažení celosvětově úspěšného modelu Camry. Ten se na evropský kontinent vrátil po delší odmlce před necelými třemi lety. Moc se mu však v tomto teritoriu nedaří. U nás je zatím s hybridním pohonem k mání od částky 920 000 Kč.

Volkswagen:

Možná již na konci letošního roku, nebo nejpozději v průběhu příštího roku skončí bez příchodu další generace velkoprostorový Sharan, stejně jako jeho koncernový sourozenec Seat Alhambra. Ideovým nástupcem Volkswagenu se stane produkt divize Užitkové vozy, kterým je nový Multivan. Zákazníci Seatu se budou muset porozhlédnout jinde.